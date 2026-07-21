Altın fiyatlarında yön yukarı!
Küresel piyasalarda altının onsu 4 bin 60 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 6 bin 146 TL'den satılıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel piyasalarda altının onsu 4 bin 60 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 6 bin 146 TL'den satılıyor.
ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların enerji arzına ilişkin endişeleri artırması, küresel piyasalarda güvenli liman talebini canlı tutmayı sürdürüyor.
Ons altın 4 bin doların üzerinde işlem görmesine rağmen, yatırımcıların enflasyon ve olası faiz artışlarına odaklanması fiyatların güçlü yükselişini sınırlıyor.
Piyasalar, bir yandan jeopolitik riskleri takip ederken diğer yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri yakından izliyor.
Altın fiyatları 21 Temmuz sabahına yükselişle başladı. Ons altın, şu sıralarda 4 bin 60 dolar seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 10 bin 62 lira, Cumhuriyet altını da 40 bin 112 liradan satılıyor.
Gram altın 6 bin 146 liradan değerleniyor.
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