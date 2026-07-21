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Ekonomi
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Altın fiyatlarında yön yukarı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatlarında yön yukarı!

Küresel piyasalarda altının onsu 4 bin 60 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 6 bin 146 TL'den satılıyor.

#1
Foto - Altın fiyatlarında yön yukarı!

ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların enerji arzına ilişkin endişeleri artırması, küresel piyasalarda güvenli liman talebini canlı tutmayı sürdürüyor.

#2
Foto - Altın fiyatlarında yön yukarı!

Ons altın 4 bin doların üzerinde işlem görmesine rağmen, yatırımcıların enflasyon ve olası faiz artışlarına odaklanması fiyatların güçlü yükselişini sınırlıyor.

#3
Foto - Altın fiyatlarında yön yukarı!

Piyasalar, bir yandan jeopolitik riskleri takip ederken diğer yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri yakından izliyor.

#4
Foto - Altın fiyatlarında yön yukarı!

Altın fiyatları 21 Temmuz sabahına yükselişle başladı. Ons altın, şu sıralarda 4 bin 60 dolar seviyesinde bulunuyor.

#5
Foto - Altın fiyatlarında yön yukarı!

Çeyrek altın 10 bin 62 lira, Cumhuriyet altını da 40 bin 112 liradan satılıyor.

#6
Foto - Altın fiyatlarında yön yukarı!

Gram altın 6 bin 146 liradan değerleniyor.

#7
Foto - Altın fiyatlarında yön yukarı!

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