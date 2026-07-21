Erdoğan'a suikast planı: Büyük alçaklığın arkasından bakın kim çıktı

Büyükbaş sözlerine şöyle devam etti: Hain darbe girişimi sonrası hazırlanan dosyalarda Dalaman’da İsviçre merkezli Albinati Aeronautics şirketine ait bir uçağın şüpheli varlığına yer verildi. Albinati şirketine ait uçağın 15 Temmuz günü akşam saatlerinde Dalaman Havalimanı’na indiği tespit edildi. Söz konusu uçağın şüpheli bir diğer faaliyeti ise Erdoğan, havalimanına gelmeden hemen önce acil kalkış için izin istemesi ve Erdoğan’ın havalimanından ayrılışından kısa süre sonra uçuşu iptal etmesiydi. Şüpheli hava aracı ile ilgili protokolün ABD üzerinden ve Mayıs ayından itibaren başlatıldığı kayıtlara geçti. İniş günü, saatin birkaç kez değişmesi, uçağın listesinde yer alan Dario Paolo Mordasini, Piera Denise Walther ve Benedikt Kissling isimli yolcuların olayın hemen ertesinde Göcek’e hareket ettikleri ve ardından büyük bir yatla 16 Temmuz günü erken saatlerde Atina’ya gittiği dosyaya yansıdı.