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Aziz Yıldırım'a savunma sanayi şoku: Bir anda durduruldu

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Aziz Yıldırım'a savunma sanayi şoku: Bir anda durduruldu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu savunma sanayi devi Dearsan'ın üretimini yaptığı iki gemiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Aziz Yıldırım'a savunma sanayi şoku: Bir anda durduruldu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Dearsan Tersanesi ile Tanzanya arasında imzalanan sözleşmeyle başlanan ve ülkenin Kigoma bölgesinde tersane inşa edilmesini içeren proje finansal sorunlarla boğuşuyor.

#2
Foto - Aziz Yıldırım'a savunma sanayi şoku: Bir anda durduruldu

HaberDenizde.com’un edindiği bilgiye göre; normalde bitmiş üzere olması gereken tersane, Tanzanya tarafında yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle durduruldu.

#3
Foto - Aziz Yıldırım'a savunma sanayi şoku: Bir anda durduruldu

Tanzanya hükümeti, ülkede temeli dün atılan Tabora’dan Kigoma’ya uzanan standart hat demiryolu (SGR) ile Dearsan tarafından inşa edilmesi planlanan Katabe Tersanesini birbirini tamamlayan, eş projeler olarak görüyordu.

#4
Foto - Aziz Yıldırım'a savunma sanayi şoku: Bir anda durduruldu

Demiryolu projesinin tam olarak çalışması için Tanganika Gölü üzerinde de taşımacılık yapılması ve bunun için de vagon taşıyan çift taraflı gemilerin inşa edilmesi gerekiyordu. İşte bu projeleri de Katabe Tersanesi gerçekleştirecekti.

#5
Foto - Aziz Yıldırım'a savunma sanayi şoku: Bir anda durduruldu

Tersanede, roll-on/roll-off teknolojisini kullanarak 25 adede kadar vagon, ağır araç ve / veya 65 binek otomobil taşıyabilen gemiler inşa edilecekti. Bölgenin de ilk yabancı yatırımı olan tersane, 129 milyon dolara mal edilecek ve 300 kişiye çalışma olanağı sağlayacaktı.

#6
Foto - Aziz Yıldırım'a savunma sanayi şoku: Bir anda durduruldu

Öte yandan Dearsan Tersanesi ile Tanzanya hükümeti arasında iki de gemi inşa sözleşmesi imzalanmıştı. Buna göre, “çalışmaları durdurulan” Katabe Tersanesi’nde inşa edilmesi planlanan, 3.500 GRT’lik ilk Ro-Ro’nun 25 tır, 25 vagon veya 65 binek otomobil kapasitesine sahip olması planlanıyordu. Tanganika Gölü’nde Kigoma Limanı ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Kalemie Limanı arasında çalışacak ve ulaşımı altı saate indirmesi planlanan geminin değerinin 63.467 milyon $ olacağını belirtilmiş ve 36 ay içinde tamamlanması planlanmıştı.

#7
Foto - Aziz Yıldırım'a savunma sanayi şoku: Bir anda durduruldu

İkinci gemi ise Victoria Gölü’nde çalışacak ve kamyonlar ile vagonlar dahil olmak üzere 3.000 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacaktı. 58 milyon dolarlık bu projenin ise 24 ay içinde tamamlanması bekleniyordu.

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