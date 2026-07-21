Aziz Yıldırım'a savunma sanayi şoku: Bir anda durduruldu

Öte yandan Dearsan Tersanesi ile Tanzanya hükümeti arasında iki de gemi inşa sözleşmesi imzalanmıştı. Buna göre, “çalışmaları durdurulan” Katabe Tersanesi’nde inşa edilmesi planlanan, 3.500 GRT’lik ilk Ro-Ro’nun 25 tır, 25 vagon veya 65 binek otomobil kapasitesine sahip olması planlanıyordu. Tanganika Gölü’nde Kigoma Limanı ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Kalemie Limanı arasında çalışacak ve ulaşımı altı saate indirmesi planlanan geminin değerinin 63.467 milyon $ olacağını belirtilmiş ve 36 ay içinde tamamlanması planlanmıştı.