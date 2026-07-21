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Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 16 ilde çok sayıda gözaltı var

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 16 ilde çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 16 ilde dolandırıcılık gelirlerinin transferine aracılık ettikleri iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 16 ilde çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medya platformları üzerinden verdikleri reklamlarla banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilerin kullanımına kiralayan, kamuoyunda "hesapçı" olarak tabir edilen kişileri temin eden şüpheliler tespit edildi.

#2
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 16 ilde çok sayıda gözaltı var

Şüphelilerin, hesap sahipleriyle buluşmalar organize ederek banka hesap bilgilerini "atıcı" olarak adlandırılan kişilere ilettiği, dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin bu hesaplara aktarılmasını sağladığı belirlendi.

#3
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 16 ilde çok sayıda gözaltı var

Ayrıca şüphelilerin, hesapçıları himayeleri altında tutarak hesaplara aktarılan haksız kazancın bankalardan nakit olarak çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettiği anlaşıldı.

#4
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 16 ilde çok sayıda gözaltı var

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Yorumlar

Ramses

Utanmadan bu hesapçılara 3 gün önce yarı yarıya ceza indirimi yapan komisyoncu siyasetçiler var.
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