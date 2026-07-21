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Kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel’in yeni partisiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

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Kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel’in yeni partisiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

CHP'de yaşanan hukuki süreçlerin ardından Özgür Özel'in kuracağı öne sürülen "Yeni Parti" hakkında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Tüzüğü ve ismi netleşen partinin kuruluş dilekçesinin önümüzdeki hafta verileceği iddia edilirken, yaklaşık 90 milletvekilinin CHP'den ayrılıp bu yeni oluşuma katılacağı kulislerde konuşuluyor. Yargıtay'ın olası kararlarından bağımsız olarak "her ihtimale karşı" açık tutulacağı belirtilen parti için Ankara'da yer arayışları da hız kazandı.

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Foto - Kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel’in yeni partisiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının Yargıtay'a adli tatilin son günlerinde ulaşması ve henüz Özgür Özel tarafının yaptığı itiraza yönelik bir adım atılmaması yeni parti söylentilerini iyiden iyiye artırdı.

#2
Foto - Kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel’in yeni partisiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Son yaşanan gelişmeler ışığında halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Özgür Özel'in kurulmasına kesin gözüyle bakılan ve adına "Yeni Parti" denilecek yeni partisi ile ilgili kritik bir kulis bilgisi paylaştı.

#3
Foto - Kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel’in yeni partisiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Saymaz'ın aktardığına göre, tüzük ve programı belli olan Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi önümüzdeki hafta verilecek.

#4
Foto - Kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel’in yeni partisiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

"Özgür Özel’in çevresine göre Yeni Parti’nin kurucuları, milletvekilleri olacak. En az 90 milletvekilinin CHP’den ayrılıp Yeni Parti’ye katılmasını bekliyorlar." diyen Saymaz, Yargıtay’ın butlan kararını bozması halinde bile Yeni Parti'nin kapanmayacağını, her ihtimale karşılık açık bırakılacağını ifade etti.

#5
Foto - Kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel’in yeni partisiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Yeni Parti’nin genel merkezi büyük bir ihtimalle Gelecek Partisi'nin boşalttığı, Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki eski adresi olacak.

#6
Foto - Kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel’in yeni partisiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Halk TV yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, halkın talebi doğrultusunda temmuz ayı içerisinde yeni parti sürecinin tamamlanacağını belirtti.

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