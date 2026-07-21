Kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel’in yeni partisiyle ilgili detaylar ortaya çıktı
CHP'de yaşanan hukuki süreçlerin ardından Özgür Özel'in kuracağı öne sürülen "Yeni Parti" hakkında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Tüzüğü ve ismi netleşen partinin kuruluş dilekçesinin önümüzdeki hafta verileceği iddia edilirken, yaklaşık 90 milletvekilinin CHP'den ayrılıp bu yeni oluşuma katılacağı kulislerde konuşuluyor. Yargıtay'ın olası kararlarından bağımsız olarak "her ihtimale karşı" açık tutulacağı belirtilen parti için Ankara'da yer arayışları da hız kazandı.