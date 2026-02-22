Sıralamadaki yerini duyan, şapka çıkartıyor! İHA ve SİHA’ya Türkiye damgası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO’nun dev tatbikatı Steadfast Dart 2026’da Türk İHA ve SİHA sistemlerinin kullanım, yönetim ve teknolojide dünya lideri olduğunu tüm dünyaya ilan etti. TCG Anadolu gemisinden kalkış yaparak Baltık Denizi'nde belirlenen hedefleri tam isabetle vuran Bayraktar TB3, NATO komutanlarının büyük beğenisini ve takdirini topladı. Tamamen yerli ve milli sistemlerle icra edilen bu stratejik harekat, Türkiye’nin operasyonel kabiliyetinin ulaştığı devasa boyutu bir kez daha kanıtladı.