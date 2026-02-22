Sıralamadaki yerini duyan, şapka çıkartıyor! İHA ve SİHA’ya Türkiye damgası

  • İSTANBUL
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO’nun dev tatbikatı Steadfast Dart 2026’da Türk İHA ve SİHA sistemlerinin kullanım, yönetim ve teknolojide dünya lideri olduğunu tüm dünyaya ilan etti. TCG Anadolu gemisinden kalkış yaparak Baltık Denizi'nde belirlenen hedefleri tam isabetle vuran Bayraktar TB3, NATO komutanlarının büyük beğenisini ve takdirini topladı. Tamamen yerli ve milli sistemlerle icra edilen bu stratejik harekat, Türkiye’nin operasyonel kabiliyetinin ulaştığı devasa boyutu bir kez daha kanıtladı.

NATO'nun yılın en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olan "Steadfast Dart 2026"da Türk İHA ve SİHA sistemleri damga vurdu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dünyada İHA ve SİHA sisteminde kullanım, yönetim ve teknolojisinde bir numara olduğunu vurguladı.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayraktaroğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak dünyada İHA ve SİHA sisteminde kullanım, yönetim ve teknolojisinde gerçekten bir numarayız." dedi.

TSK'nın bu tatbikata özellikle amfibi ve kara harekatı ile hava yönetimi bölümlerine katıldığını ifade eden Bayraktaroğlu, "Buraya katılan ülkeler arasında en fazla katılım gösteren ülkelerden biri olarak bu tatbikatı icra ettik. TSK olarak uzun bir stratejik intikali başararak buraya geldik. Gerek hava yoluyla gerek deniz yoluyla gerekse kara yoluyla bu intikali gerçekleştirdik. En önemli vazifelerden birisi bu stratejik intikalin gerçekleşmesiydi. Bunu başarılı bir şekilde icra ettik." şeklinde konuştu.

Anadolu görev grubunun Anadolu'dan çıkarak, Akdeniz'i ve okyanusu aşarak Baltık Denizi'nde çok başarılı bir hava ve amfibi harekatına katıldığına işaret eden Bayraktaroğlu, Bayraktar TB3'ün Anadolu gemisinden kalktıktan sonra hedefini tam isabetle başarılı bir şekilde vurarak görevini yerine getirdiğini belirtti.

Bunun NATO'nun da beğenisini kazandığını anlatan Bayraktaroğlu, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich'in kendisini ziyaret ettiğini ve NATO'nun en büyük silahlı kuvvetlerine sahip bir ülkeye geldiğini beyan ettiğini aktardı.

Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerini tüm NATO üye ülkelerinin ve NATO Brunssum Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General General Ingo Gerhartz'ın takdir ettiğini anlatan Bayraktaroğlu, "Birliklerimiz son derece başarılı bir şekilde görevlerini icra etmiştir. Kullandığı bütün silah sistemleri milli ve yerlidir. Biz de bundan gurur duyuyoruz. Silahlı Kuvvetlerimizin burada gerek amfibi harekata katılan gerekse kara harekatına katılan tüm unsurlarımızı kutluyor, onlara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

