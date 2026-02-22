  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Demet Akalın’dan Ramazan ayı için bir tuhaf öneri: Her yıl yeni ayetler inmiyor, eski programları izleyelim
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Demet Akalın’dan Ramazan ayı için bir tuhaf öneri: Her yıl yeni ayetler inmiyor, eski programları izleyelim

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Ramazan ayı öncesinde televizyon kanallarındaki dini program bütçelerine yönelik radikal bir eleştiri getirerek tartışmaların fitilini ateşledi. İlahiyat hocalarına ödenen yüksek ücretlerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğini savunan Akalın, "Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor" diyerek eski programların tekrar izlenmesi önerisinde bulundu. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ilahiyat camiası ve kullanıcılar arasında fikir ayrılıklarına yol açtı.

#1
Foto - Demet Akalın’dan Ramazan ayı için bir tuhaf öneri: Her yıl yeni ayetler inmiyor, eski programları izleyelim

Ramazan aylarında televizyon kanallarında yayınlanan ve ilahiyat hocalarının konuk olduğu programlara ilişkin tartışmalar sürerken, Demet Akalın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, bu programlar için ayrılan bütçeye yönelik eleştirilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

#2
Foto - Demet Akalın’dan Ramazan ayı için bir tuhaf öneri: Her yıl yeni ayetler inmiyor, eski programları izleyelim

Her yıl Ramazan döneminde ekranlara gelen ve dini soruların cevaplandığı programlara ayrılan maddi kaynakların farklı alanlarda değerlendirilmesi gerektiğini savunan Akalın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ramazan'da TV'ye çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi dağıtın fakir fukaraya. Ben razıyım geçen seneki programları izlemeye."

#3
Foto - Demet Akalın’dan Ramazan ayı için bir tuhaf öneri: Her yıl yeni ayetler inmiyor, eski programları izleyelim

Ünlü sanatçı, açıklamasında programların içerik sürekliliğine de gönderme yaparak, "Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor" ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, farklı görüşleri de beraberinde getirdi.

#4
Foto - Demet Akalın’dan Ramazan ayı için bir tuhaf öneri: Her yıl yeni ayetler inmiyor, eski programları izleyelim

Akalın'ın açıklamaları sonrası bazı kullanıcılar sanatçıya destek verirken, bazıları ise Ramazan programlarının dini bilgi aktarımı ve toplumsal bilinç açısından önemli olduğunu savundu.

