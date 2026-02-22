Demet Akalın’dan Ramazan ayı için bir tuhaf öneri: Her yıl yeni ayetler inmiyor, eski programları izleyelim
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Ramazan ayı öncesinde televizyon kanallarındaki dini program bütçelerine yönelik radikal bir eleştiri getirerek tartışmaların fitilini ateşledi. İlahiyat hocalarına ödenen yüksek ücretlerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğini savunan Akalın, "Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor" diyerek eski programların tekrar izlenmesi önerisinde bulundu. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ilahiyat camiası ve kullanıcılar arasında fikir ayrılıklarına yol açtı.