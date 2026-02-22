Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Fast-food devi tüm şubelerini apar topar kapattı

Küresel sektör analizleri ve pazar raporları hazırlayan uluslararası araştırma şirketi IBISWorld’e göre özellikle ithal peynir, zeytinyağı, deniz ürünleri ve alüminyum içecek kutuları gibi temel ürünlerin maliyeti 2025 yılında uygulanan yeni tarifeler nedeniyle ciddi şekilde yükseldi. ABD Ulusal Restoran Birliği verilerine göre toptan gıda maliyetleri yıllık bazda yüzde 5 arttı. Restoranlar bu maliyet artışını dengelemek için ya fiyatları yükseltti ya da porsiyonları küçülttü. Kuzey Kaliforniya’nın en popüler sandviç zincirlerinden biri olan Genova Delicatessen, Walnut Creek’teki iki şubesini kapattıktan sonra yalnızca tek lokasyonla faaliyet göstermeye devam ediyor.