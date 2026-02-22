  • İSTANBUL
Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Fast-food devi tüm şubelerini apar topar kapattı

Ünlü fast-food zinciri, ekonomik baskılara dayanamadı. Dev marka, tek bir şube ile yoluna devam etme kararı aldı.

Foto - Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Fast-food devi tüm şubelerini apar topar kapattı

Subway’in köklü rakiplerinden biri daha ağır darbe aldı. 1926’da kurulan ve nesiller boyunca hizmet veren Genova Delicatessen, kira sorunları ve ekonomik baskılar nedeniyle birçok şubesini kapatmak zorunda kaldı. Bir zamanların güçlü sandviç markası artık yalnızca tek lokasyonla ayakta kalmaya çalışıyor. Son bir yılda fast-food sandviç sektörü ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı. Artan enflasyon, yükselen işçilik maliyetleri ve ithalat tarifeleri restoranların operasyonel giderlerini önemli ölçüde artırdı.

Foto - Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Fast-food devi tüm şubelerini apar topar kapattı

Küresel sektör analizleri ve pazar raporları hazırlayan uluslararası araştırma şirketi IBISWorld’e göre özellikle ithal peynir, zeytinyağı, deniz ürünleri ve alüminyum içecek kutuları gibi temel ürünlerin maliyeti 2025 yılında uygulanan yeni tarifeler nedeniyle ciddi şekilde yükseldi. ABD Ulusal Restoran Birliği verilerine göre toptan gıda maliyetleri yıllık bazda yüzde 5 arttı. Restoranlar bu maliyet artışını dengelemek için ya fiyatları yükseltti ya da porsiyonları küçülttü. Kuzey Kaliforniya’nın en popüler sandviç zincirlerinden biri olan Genova Delicatessen, Walnut Creek’teki iki şubesini kapattıktan sonra yalnızca tek lokasyonla faaliyet göstermeye devam ediyor.

Foto - Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Fast-food devi tüm şubelerini apar topar kapattı

Önemli bir detay ise şirketin iflas başvurusu yapmamış olması. Kapanışların temel nedeni olarak kira sözleşmeleri ve ekonomik baskılar gösteriliyor. Genova Delicatessen, 1926 yılında Kaliforniya’da kuruldu ve onlarca yıl boyunca bölgenin en bilinen sandviç markalarından biri oldu. Zincirin Walnut Creek’teki şubesi tam 58 yıl boyunca faaliyet gösterdi. Oakland’daki orijinal lokasyon ise 2016 yılında kapatılmıştı.

Foto - Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Fast-food devi tüm şubelerini apar topar kapattı

Şirket yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu karar, yıllardır artan ekonomik zorluklarla mücadele ettikten sonra alınmış duygusal bir karardır. Nesiller boyunca bize destek olan müşterilerimize ve bu topluluğun parçası olmamıza izin verdikleri için minnettarız.” Şirket sahibi John DeVincenzi, kapanışın arkasındaki ana nedenlerden birinin kira sözleşmesi olduğunu doğruladı.

