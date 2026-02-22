Benzinli ve dizel araç sahiplerine kötü haber! Artık bazı caddelere girmek tamamen yasak
Avrupa ve Çin başta olmak üzere dünya genelindeki metropoller, karbon emisyonunu sıfırlamak için benzinli ve dizel araçların şehir merkezlerine girişini yasaklamaya başladı. "Sıfır Emisyon Alanları" adı verilen bölgelerde artık fosil yakıtlı araçlar yerine sadece elektrikli ulaşım araçlarına izin veriliyor. Oslo’dan Shenzhen’e kadar uzanan bu değişim dalgası, klasik motorlu araç sahiplerinin hareket alanını her geçen gün daraltırken yeni nesil şehir planlamasının standardı haline geliyor.