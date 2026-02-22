Benzinli ve dizel araç sahiplerine kötü haber! Artık bazı caddelere girmek tamamen yasak

Şehirler arası yollarda henüz tam bir yasak olmasa da, kent merkezlerindeki tablo netleşmiş durumda. Geleceğin yolları, araçların seyir halindeyken şarj olmasını sağlayan yeni nesil teknolojilerle donatılırken, benzinli ve dizel araçlar için hareket alanı her geçen gün daralıyor. Şehir planlamacılarına göre bu yasaklar sadece bir çevre politikası değil, ulaşımın geleceğini belirleyen yeni bir standart. Artık şehir merkezlerine girmek isteyen sürücüler için belirleyici kriter markadan ziyade yakıt türü olacak. Tabelalar artık tek bir mesaj veriyor: Geleceğin yollarında sessiz ve temiz bir sürüşten başka seçenek yok.