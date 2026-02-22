Benzinli ve dizel araç sahiplerine kötü haber! Artık bazı caddelere girmek tamamen yasak

  • İSTANBUL
Avrupa ve Çin başta olmak üzere dünya genelindeki metropoller, karbon emisyonunu sıfırlamak için benzinli ve dizel araçların şehir merkezlerine girişini yasaklamaya başladı. "Sıfır Emisyon Alanları" adı verilen bölgelerde artık fosil yakıtlı araçlar yerine sadece elektrikli ulaşım araçlarına izin veriliyor. Oslo’dan Shenzhen’e kadar uzanan bu değişim dalgası, klasik motorlu araç sahiplerinin hareket alanını her geçen gün daraltırken yeni nesil şehir planlamasının standardı haline geliyor.

"Sıfır Emisyon Alanları" olarak adlandırılan bu bölgeler, artık sadece kağıt üzerinde birer proje olmaktan çıkıp sokaklarda somut birer kural haline geldi. Başta Avrupa ve Çin olmak üzere birçok kentte, egzoz dumanı çıkaran araçlar için yolun sonu görünürken, ulaşım alışkanlıkları da kökten değişiyor.

Avrupa’nın pek çok başkenti, pilot projeleri geride bırakarak kalıcı yasakları devreye aldı. İngiltere’nin Oxford kentinde merkezdeki belirli caddeler artık yalnızca sıfır emisyonlu araçları kabul ediyor. Norveç'in başkenti Oslo ise fosil yakıtlı araç kısıtlamalarını her yıl bir kademe daha sıkılaştırarak şehri adeta bir "elektrikli araç kalesi" haline getirdi.

Benzer bir kararlılık Hollanda ve Belçika’da da görülüyor. Amsterdam ve Rotterdam, özellikle ticari taşımacılıkta sıfır emisyon şartını genişletirken; Brüksel’de düşük emisyon bölgeleri artık bir istisna değil, her sürücünün uyması gereken temel bir kurala dönüştü. Değişim dalgası sadece Avrupa ile sınırlı kalmıyor. Çin, özellikle Shenzhen gibi dev metropollerde toplu taşımanın tamamını elektrikliye geçirerek dünyadaki en büyük dönüşümlerden birine imza attı. ABD’de ise Los Angeles ve Santa Monica, kent merkezlerini fosil yakıttan arındırmak için uzun vadeli planlarını hayata geçirmeye başladı.

Şehirler arası yollarda henüz tam bir yasak olmasa da, kent merkezlerindeki tablo netleşmiş durumda. Geleceğin yolları, araçların seyir halindeyken şarj olmasını sağlayan yeni nesil teknolojilerle donatılırken, benzinli ve dizel araçlar için hareket alanı her geçen gün daralıyor. Şehir planlamacılarına göre bu yasaklar sadece bir çevre politikası değil, ulaşımın geleceğini belirleyen yeni bir standart. Artık şehir merkezlerine girmek isteyen sürücüler için belirleyici kriter markadan ziyade yakıt türü olacak. Tabelalar artık tek bir mesaj veriyor: Geleceğin yollarında sessiz ve temiz bir sürüşten başka seçenek yok.

