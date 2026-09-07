Sıra bir gün size de gelecek! Kanada celladına aşık
Küresel eşkiya Trump’ın bitmek bilmeyen tehditlerine muhatap olan, yüzde 50’leri bulan gümrük vergisi skandalıyla sarsılan hatta ABD sınırındaki Ontorio Gölü’nün adı ‘Amerika Gölü’ olarak değiştirilen Kanada, Körfez geriliminde düşman komşusunun yanında yer aldı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD liderliğindeki çabaların önemine işaret eden Kanadalı bakanlar, İran'a karşı daha fazla yaptırım için müttefikleriyle koordinasyonu artıracaklarını açıkladılar.