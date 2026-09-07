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Sıra bir gün size de gelecek! Kanada celladına aşık

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Sıra bir gün size de gelecek! Kanada celladına aşık

Küresel eşkiya Trump’ın bitmek bilmeyen tehditlerine muhatap olan, yüzde 50’leri bulan gümrük vergisi skandalıyla sarsılan hatta ABD sınırındaki Ontorio Gölü’nün adı ‘Amerika Gölü’ olarak değiştirilen Kanada, Körfez geriliminde düşman komşusunun yanında yer aldı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD liderliğindeki çabaların önemine işaret eden Kanadalı bakanlar, İran'a karşı daha fazla yaptırım için müttefikleriyle koordinasyonu artıracaklarını açıkladılar.

#1
Foto - Sıra bir gün size de gelecek! Kanada celladına aşık

Kanada hükümeti, İran'a karşı baskıyı sürdürmek ve daha fazla yaptırım uygulamak için uluslararası müttefikleriyle koordinasyonu artıracağını bildirdi. Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, Kanada hükümetinin internet sitesinden ortak açıklamada bulundu.

#2
Foto - Sıra bir gün size de gelecek! Kanada celladına aşık

Açıklamada bakanlar, "(İran'ın) Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere yönelik tehditler ile (İran'ın) yasa dışı nükleer faaliyetlere" dikkati çekti.

#3
Foto - Sıra bir gün size de gelecek! Kanada celladına aşık

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD liderliğindeki çabaların önemine işaret eden bakanlar, İran'a karşı baskıyı sürdürmek ve daha fazla yaptırım uygulamak amacıyla uluslararası müttefikleriyle koordinasyonu artıracaklarını belirtti.

#4
Foto - Sıra bir gün size de gelecek! Kanada celladına aşık

İran'ın "Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine derhal son vermesi" gerektiğini ifade eden bakanlar, "İran'ın terörist faaliyetleri finanse etme kapasitesini bozmaya" yönelik tüm çabalara verdikleri desteği sürdürdüklerini bildirdi.

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