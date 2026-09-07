Yunanistan’da savaş çanları çalıyor: 2030 hedefini verip Türkiye’ye karşı gizli planı deşifre ettiler

Atina'nın hedefi yalnızca daha fazla silaha sahip olmak değil, esnek ve teknolojik bir askeri yapı kurmak olarak açıklanırken; reformların önemli bir bölümünün 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Ayrıca Eylül ayında yeni kuvvet yapısı ile 2027-2037 dönemini kapsayan silahlanma programının detaylarının açıklanması bekleniyor.