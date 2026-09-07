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Dünya
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Yunanistan’da savaş çanları çalıyor: 2030 hedefini verip Türkiye’ye karşı gizli planı deşifre ettiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yunanistan’da savaş çanları çalıyor: 2030 hedefini verip Türkiye’ye karşı gizli planı deşifre ettiler

Yunan basınında yer alan analizde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki durdurulamaz yükselişinin Atina'da yol açtığı şok ve endişe açıkça gözler önüne serildi. Savunma Bakanı Nikos Dendias öncülüğünde ordusunu baştan aşağı dönüştürmeye çalışan Yunanistan'ın, olası bir Türk karşıklığına karşı 2030 yılına kadar kapsamlı bir hazırlık yürüttüğü belirtildi. Türk İHA'ları, savaş gemileri ve yerli füze sistemleri karşısında ne yapacağını şaşıran Yunan yönetimi, stratejik planlarını tamamen sil baştan yeniliyor.

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Foto - Yunanistan’da savaş çanları çalıyor: 2030 hedefini verip Türkiye’ye karşı gizli planı deşifre ettiler

Yunan basınına yansıyan analizlerde, Türkiye'nin savunma sanayisinde İHA, SİHA, savaş gemileri ve füze sistemleriyle kaydettiği ilerlemelerin Atina'nın gelecek planlarını sil baştan yapmasına yol açtığı belirtildi. SL Press'te yer alan değerlendirmede, "Türkiye ile ne zaman yüzleşeceğiz?" sorusu sorulurken, Yunanistan'ın olası bir gerilim senaryosuna karşı ordusunu dönüştürmek için kapsamlı bir hazırlık yürüttüğü ifade edildi.

#2
Foto - Yunanistan’da savaş çanları çalıyor: 2030 hedefini verip Türkiye’ye karşı gizli planı deşifre ettiler

Savunma Bakanı Nikos Dendias öncülüğünde yürütülen plan kapsamında 132 askeri kampın birleştirilmesi, tek bir uçaksavar ve İHA karşıtı merkez kurulması ile siber ve uzay birimlerinin oluşturulması hedefleniyor.

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Foto - Yunanistan’da savaş çanları çalıyor: 2030 hedefini verip Türkiye’ye karşı gizli planı deşifre ettiler

Atina'nın hedefi yalnızca daha fazla silaha sahip olmak değil, esnek ve teknolojik bir askeri yapı kurmak olarak açıklanırken; reformların önemli bir bölümünün 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Ayrıca Eylül ayında yeni kuvvet yapısı ile 2027-2037 dönemini kapsayan silahlanma programının detaylarının açıklanması bekleniyor.

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Foto - Yunanistan’da savaş çanları çalıyor: 2030 hedefini verip Türkiye’ye karşı gizli planı deşifre ettiler

Hava ve deniz gücünü artırmaya çalışan Yunanistan, ilk 20 F-35 savaş uçağının teslimatına 2028'de başlamayı planlıyor. Deniz gücünde ise Belharra sınıfı fırkateynlerin ilki olan Kimon envantere katılırken, diğer gemilerin teslimatları da takvimlendiriliyor. Analizde, Türkiye'nin yerli projelerle bir gün bile duraksamadan savunma kapasitesini geliştirdiğine dikkat çekilerek, Atina'nın uzun vadeli planlarını bu gerçeği hesaba katarak yapmak zorunda olduğu vurgulandı.

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