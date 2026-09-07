Yunanistan’da savaş çanları çalıyor: 2030 hedefini verip Türkiye’ye karşı gizli planı deşifre ettiler
Yunan basınında yer alan analizde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki durdurulamaz yükselişinin Atina'da yol açtığı şok ve endişe açıkça gözler önüne serildi. Savunma Bakanı Nikos Dendias öncülüğünde ordusunu baştan aşağı dönüştürmeye çalışan Yunanistan'ın, olası bir Türk karşıklığına karşı 2030 yılına kadar kapsamlı bir hazırlık yürüttüğü belirtildi. Türk İHA'ları, savaş gemileri ve yerli füze sistemleri karşısında ne yapacağını şaşıran Yunan yönetimi, stratejik planlarını tamamen sil baştan yeniliyor.