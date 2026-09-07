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Bir dondurma hayatını değiştirdi: Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor!

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Bir dondurma hayatını değiştirdi: Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor!

Erzincan'da yaşayan Betül Hale Bilyay, dondurma yediği sırada tanıştığı 'süper meyve' olarak adlandırılan aronya bitkisi üreterek Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

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Foto - Bir dondurma hayatını değiştirdi: Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor!

Erzincan’da 2021 yılında babasıyla birlikte gittiği kafede aronyalı dondurma yiyen Betül Hale Bilyay, lezzetini beğendiği bitkiyi araştırmaya başladı. Süper meyve olarak bilinen ‘aronya’nın birçok hastalığa iyi geldiğini öğrenen Bilyay, 4 dönümlük arazisine 100 fidan dikerek yetiştiriciliğe başladı. Babasının da destek verdiği Bilyay, 5 yılda bahçesini büyüterek fidan sayısını da 900’e çıkardı.

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Foto - Bir dondurma hayatını değiştirdi: Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor!

Erzincan’a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta aronya çiftliği kuran Bilyay, 900 aronya bitkisinin gelişiminden hasadına kadar üretimin her aşamasıyla yakından ilgileniyor.

#3
Foto - Bir dondurma hayatını değiştirdi: Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor!

Bilyay, şeker, diyabet, kolesterol, damar tıkanıklığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği bilinen aronyayı talep üzerine Türkiye’nin dört bir yanına kargoyla ulaştırıyor.

#4
Foto - Bir dondurma hayatını değiştirdi: Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor!

ERZİNCAN İKLİMİNE UYGUN Betül Hale Bilyay, aronya ile tanışmasının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

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Foto - Bir dondurma hayatını değiştirdi: Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor!

Bilyay, “Dondurma yerken aronya ile tanıştım. Daha sonra bu bitkiyi merak edip araştırmaya başladık. Yaptığımız araştırmalara göre süper bir meyve olan aronyanın Erzincan iklimine uygun olduğunu gördü. Önce bahçemize 100 fidan dikerek yetiştiriciliğe başladık. Daha sonra bölge bölge artırarak 900 fidana ulaştık" dedi.

#6
Foto - Bir dondurma hayatını değiştirdi: Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor!

ŞİFA KAYNAĞI Aronyanın sağlık açısından çok önemli bir meyve olduğunu ifade eden Bilyay, “Süper meyve olarak bilinen aronya bitkisi yapılan araştırmalar sonucunda birçok hastalığa iyi geldiği bildiriliyor. Başta şeker, diyabet, kolesterol, damar tıkanıklığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. İçindeki antioksidan değerinin en yüksek olduğu bitkilerden biridir" diye konuştu.

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