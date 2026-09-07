Fındığa büyük zarar veriyordu! Kokarca sorunu böyle çözüldü
Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden olan fındığa son yıllarda kokarca dadanmıştı. Doğu Karadeniz’de fındık üreticilerinin korkulu rüyası haline gelip, yüzlerce bitki türüne zarar veren istilacı böcek kahverengi kokarca, Trabzon genelinde yürütülen çok yönlü mücadeleyle büyük oranda kontrol altına alındı. Yaklaşık 30 bin kışlağın ilaçlanması, ‘cezbet-öldür’ yöntemiyle kurulan feromon tuzaklarının yanı sıra doğaya salınan 3 milyon samuray arısının biyolojik etkisiyle, geçen yıl fındıkta yüzde 10'un üzerine çıkan ürün zayiatı bu sezon neredeyse sıfıra indi.