Galatasaray'ın makinasının dişlisi attı bir kere! Kronik sakatlık korkusu can sıkacak gibi...
Galatasaray'da Osimhen'in sakatlığının kronik olma korkusu büyük endişe oluşturuyor...
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Galatasaray'da Osimhen'in sakatlığının kronik olma korkusu büyük endişe oluşturuyor...
Başakşehir maçının hemen ardından yaptığı haberde olduğu gibi Victor Osimhen'in adduktor adale grubunda sorun var. 2-3 hafta sahalardan uzak kalabilir. Ancak asıl sorun daha önce yapılan hatanın yapılmaması; Nijeryalının iyileşmeden sahalara dönmemesi. Böyle bir durumda sakatlık kronikleşebilir.
Victor Osimhen'in dünyanın en değerli 5-6 santrforu arasında yer almasına ve yaz aylarında pek çok dev takımın kendisiyle ilgilenmesine rağmen transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili ortaya atılan iddialardan birisi ise Nijeryalı yıldızın çok sık sakatlık yaşaması.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklama göz önüne alındığında Osimhen, sağ adduktor adale grubunda (bacağın gövdeye doğru çekilmesini sağlayan kas grubu) sakatlık yaşadı. Kas liflerinde belirgin yırtılmalar ve mikro seviyede doku hasarı meydana geldi. Kas içi liflerin kopması sonucu damar bütünlüğü bozuldu ve bölgede kan birikti.
İleri ya da orta düzeydeki benzer adduktor strain sakatlıklarında iyileşme süreci 2 ila 4 hafta arasında öngörülür. Tedavi ve rehabilitasyon sürecine bağlı olarak Osimhen'in yaklaşık 2–3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süre zarfında yoğun fizyoterapi, ödem ve kanama emici tedaviler ve aşamalı olarak sahaya dönüş egzersizleri uygulanacak.
Kasık adalesi tam iyileşmeden ve yeterli doku esnekliği sağlanmadan sahaya dönülürse —ki Galatasaray teknik ekibi daha önce bu hatayı yaptı— tam kopma yaşanabilir, hatta sakatlık kronikleşebilir.
Adduktor kası zayıfladığında veya ağrılı olduğunda vücut bunu kompanse etmek için kalça, arka adale ve diz bölgesine ekstra yük bindirir. Bu da ikincil sakatlık riskini artırır. Hız, ivmelenme ve ani yön değişimlerini doğrudan etkileyen bir kas grubu olduğu için tam rehabilitasyon sağlanmazsa oyuncunun depar kapasitesi geçici olarak düşebilir.
Kasım 2025'teki arka adale ve Şubat 2026'daki diz problemleri Osimhen'in bacak biyomekaniğinde yük dağılımını doğrudan bozan unsurlar olarak kabul edilebilir. Zaten geçen sezon içinde yaşanan bilek burkulması ve kol kırığı gibi aksamalar, Osimhen'in düzenli yükleme sürekliliğini kesintiye uğrattı. Yüksek patlayıcılığa ve fiziksel temasa dayalı oynayan Osimhen gibi oyuncularda tam maç ritmine girmeden üst üste yüksek şiddetli yüklenmeler kas zorlanmasını tetikler.
Eylül ve Kasım dönemlerindeki seyahatler, kulüp-milli takım arasındaki maç yoğunluğu yetersiz toparlanmaya neden oldu ve kas yorgunluğuna zemin hazırladı. Fotospor'a göre; Kas lifi zorlanmalarının en temel tetikleyicisi birikmiş mikro yorgunluklardır; yani uzmanlara göre son sakatlık hepsinin bir birleşimi.
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