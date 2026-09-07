Galatasaray'ın makinasının dişlisi attı bir kere! Kronik sakatlık korkusu can sıkacak gibi...

Adduktor kası zayıfladığında veya ağrılı olduğunda vücut bunu kompanse etmek için kalça, arka adale ve diz bölgesine ekstra yük bindirir. Bu da ikincil sakatlık riskini artırır. Hız, ivmelenme ve ani yön değişimlerini doğrudan etkileyen bir kas grubu olduğu için tam rehabilitasyon sağlanmazsa oyuncunun depar kapasitesi geçici olarak düşebilir.