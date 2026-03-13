  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiliz devinden çok konuşulacak çıkış: Kriz masası kuruldu ama kazanan Türkiye olacak NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek TÜİK verileri açıkladı! Türkiye yaşlanıyor Temelli Rams Park'ın müdavimi olacak... Hollandalı Virgil van Dijk Galatasaray'a mı geliyor? Her geçen dakikada zarar ediyorlardı! Arap ülkesi Türkiye'ye vanaları açtı Her geçen gün zarar çıkıyordu... Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı çıktı: Trabzonspor onay verdi Türkiye'den çekilme kararı almışlardı: Şimdi de en önemli projeyi iptal ettiler! Dünya mutfağında popüler oldu! Türkiye'de ismini bilen yok Başkan transferi başlattı.. Agbadou'nun yanına Facundo Medina! Beşiktaş'a Berlin Duvarı
Spor
6
Yeniakit Publisher
Temelli Rams Park'ın müdavimi olacak... Hollandalı Virgil van Dijk Galatasaray'a mı geliyor?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Temelli Rams Park'ın müdavimi olacak... Hollandalı Virgil van Dijk Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray'a karşı oynadığı iki maçı da kaybeden kaptan van Dijk'ın Rams Park'a temelli gelmesi sürpriz olmayacak.

#1
Foto - Temelli Rams Park'ın müdavimi olacak... Hollandalı Virgil van Dijk Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray'ın Liverpool'dan Virgil van Dijk'la ilgilendiği konuşulurken, İngiliz ekibi iki stoper için düğmeye bastı: Murillo-Finn Jeltsch...

#2
Foto - Temelli Rams Park'ın müdavimi olacak... Hollandalı Virgil van Dijk Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray bu sezon Liverpool'la 2 kez karşılaştı. Üçüncüsü de İngiltere'de yapılacak. Temsilcimiz, daha önceki 2 sınavdan da 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Ve her 2 maçın ardından da İngiliz ekibinin Hollandalı stoperi Virgil van Dijk, uzun süre RAMS Park'ı izlemişti.

#3
Foto - Temelli Rams Park'ın müdavimi olacak... Hollandalı Virgil van Dijk Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray'ın, 34 yaşındaki tecrübeli savunmacıyla ilgilendiği konuşuluyor. 1.95 boyundaki futbolcunun Liverpool'la 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi var.

#4
Foto - Temelli Rams Park'ın müdavimi olacak... Hollandalı Virgil van Dijk Galatasaray'a mı geliyor?

Fakat sezon sonunda van Dijk'ın ayrılması bekleniyor. Yaşanan son gelişmeler de bu ihtimali son derece güçlendirdi.

#5
Foto - Temelli Rams Park'ın müdavimi olacak... Hollandalı Virgil van Dijk Galatasaray'a mı geliyor?

Liverpool Yönetimi şu anda Nottingham Forest Kulübü'nden Murillo ve Stuttgart'tan Finn Jeltsch konusunda görüşmelere başladı. 2 stoperi birden kadrolarına katmak istiyorlar. Bu durumda van Dijk satılacak. Hollandalı futbolcunun, Galatasaray seçeneğine çok sıcak baktığı öğrenildi. Olası bir satışta Liverpool yüksek bir bedel talep etmeyecek. Çünkü Hollandalı yıldız 34 yaşında ve 2026 yazında kontratının son senesine giriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı
Dünya

İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı

Haydut ABD'yi arkasına alarak İran'ı vuran terör devleti İsrail'i sarsan bir saldırı düzenlendi.
Birleşmiş Milletler'de tarihi ayar! Bakan Göktaş salonu terk etti
Gündem

Birleşmiş Milletler'de tarihi ayar! Bakan Göktaş salonu terk etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 70'inci oturumunda düzenlenen topl..
Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı
Dünya

Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı

İsrail ile birlikte İran'ı vuran ABD'yi sarsan bir saldırı düzenlendi. Michigan eyaletinde yer alan Temple Israel Sinagogu'na aracıyla dalan..
Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı
Gündem

Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçiş sürecinin ayrıntılarını paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ..
Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu
Dünya

Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ordusu Lübnan'da sivillerin yaşadığı binaları savaş uçakları ve füzelerle vurdu. Sadece bugün düzenl..
Merkez Bankası'ndan iflas sinyali! 'Hiç Paramız Kalmadı'
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan iflas sinyali! 'Hiç Paramız Kalmadı'

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, RTL kanalında yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji krizi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23