Temelli Rams Park'ın müdavimi olacak... Hollandalı Virgil van Dijk Galatasaray'a mı geliyor?
Galatasaray'a karşı oynadığı iki maçı da kaybeden kaptan van Dijk'ın Rams Park'a temelli gelmesi sürpriz olmayacak.
Galatasaray'ın Liverpool'dan Virgil van Dijk'la ilgilendiği konuşulurken, İngiliz ekibi iki stoper için düğmeye bastı: Murillo-Finn Jeltsch...
Galatasaray bu sezon Liverpool'la 2 kez karşılaştı. Üçüncüsü de İngiltere'de yapılacak. Temsilcimiz, daha önceki 2 sınavdan da 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Ve her 2 maçın ardından da İngiliz ekibinin Hollandalı stoperi Virgil van Dijk, uzun süre RAMS Park'ı izlemişti.
Galatasaray'ın, 34 yaşındaki tecrübeli savunmacıyla ilgilendiği konuşuluyor. 1.95 boyundaki futbolcunun Liverpool'la 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi var.
Fakat sezon sonunda van Dijk'ın ayrılması bekleniyor. Yaşanan son gelişmeler de bu ihtimali son derece güçlendirdi.
Liverpool Yönetimi şu anda Nottingham Forest Kulübü'nden Murillo ve Stuttgart'tan Finn Jeltsch konusunda görüşmelere başladı. 2 stoperi birden kadrolarına katmak istiyorlar. Bu durumda van Dijk satılacak. Hollandalı futbolcunun, Galatasaray seçeneğine çok sıcak baktığı öğrenildi. Olası bir satışta Liverpool yüksek bir bedel talep etmeyecek. Çünkü Hollandalı yıldız 34 yaşında ve 2026 yazında kontratının son senesine giriyor.
