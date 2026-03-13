İngiliz devinden çok konuşulacak çıkış: Kriz masası kuruldu ama kazanan Türkiye olacak
Jet2 ve Jet2holidays CEO’su Steve Heapy, İran savaşının sona ermesinin ardından sürecin Türkiye'ye yarayacağını ifade etti.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, ABD, İsrail ve İran arasındaki tırmanan çatışmalar, Akdeniz turizminin iki lokomotifi olan Türkiye ve Kıbrıs rezervasyonlarında belirgin bir yavaşlamaya neden oldu. Ancak Jet2.com ve Jet2holidays CEO’su Steve Heapy, bu durumun geçici olduğunu ve silahlar sustuğu an talebin "keskin bir şekilde" artacağını öngörüyor. Londra’da siyasi otoritelerle kriz yönetimi toplantıları yürüten Heapy, turizmcilere umut veren bir mesaj göndererek: "Şu an otellerle özel fiyatlar ve kampanyalar üzerinde çalışıyoruz; savaş sonrası için her şey hazır olmalı."
Orta Doğu’da tırmanan sıcak çatışma ortamı, küresel turizm pazarında güvenlik endişelerini tetikledi. Steve Heapy, İspanya’da düzenlenen yıllık acenteler konferansına Londra’dan gönderdiği mesajda, son haftalarda Türkiye ve Kıbrıs’a yönelik rezervasyonlarda bir düşüş yaşandığını ve iptallerin arttığını doğruladı. Ancak bu durgunluğun yapısal bir sorundan değil, mevcut jeopolitik atmosferden kaynaklandığını vurguladı.
Jet2holidays, talebin düştüğü bu dönemde boş durmuyor. Şirket, Türkiye ve Kıbrıs’taki otel partnerleriyle daha uygun fiyatlar ve özel tatil paketleri sunmak üzere müzakerelere başladı. Heapy, bu hamlenin amacını şu sözlerle açıkladı:
"Otellerle yaptığımız bu özel anlaşmalar şu anki savaş ortamında büyük bir fark yaratmayabilir ancak savaş sona erdiğinde, piyasaya en rekabetçi fiyatlarla girerek oluşacak büyük talebi yakalamamızı sağlayacak."
Steve Heapy’nin analizlerine göre, çatışmaların sona ermesiyle birlikte ertelenen tatil talebi hızla geri dönecek. Türkiye ve Kıbrıs’ın vazgeçilmez destinasyonlar olduğunu hatırlatan CEO, "Savaş bittiği an rezervasyon sayılarında çok keskin bir yükseliş bekliyoruz" diyerek turizmcilere hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.
