  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sultan Berkuk'un Yıldırım Bayezid'e dostluk yadigarı İran savaşı sürerken gözler Türkiye'nin 2000 km menzilli füzesine çevrildi: Üç kıta menzilde, durdurmak imkansız İran savaşı sürerken gözler O isme çevrilmişti... Pezeşkiyan'dan olay hamle geldi! Katil sevicisi Modi'ye ağır tokat... Arne Slot'tan Alisson ve Chiesa için sakatlık açıklaması: Rövanş maçında oynayacaklar mı? Ve Galatasaray bonservisleri belirledi! 2 futbolcudan tam 200 milyon euro! Yok artık! Galatasaray’da yönetim ilk hamleyi atıyor! Lucas Torreira'nın yüzü gülecek Uykuda savaşı sürdürmeyin... Bebeklerin gece uykusu hakkında doğru bilinen yanlışlar İran savaşı sürerken Türkiye'ye blokaj talebi: Savaş uçaklarını vermeyin
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
İngiliz devinden çok konuşulacak çıkış: Kriz masası kuruldu ama kazanan Türkiye olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İngiliz devinden çok konuşulacak çıkış: Kriz masası kuruldu ama kazanan Türkiye olacak

Jet2 ve Jet2holidays CEO’su Steve Heapy, İran savaşının sona ermesinin ardından sürecin Türkiye'ye yarayacağını ifade etti.

#1
Foto - İngiliz devinden çok konuşulacak çıkış: Kriz masası kuruldu ama kazanan Türkiye olacak

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, ABD, İsrail ve İran arasındaki tırmanan çatışmalar, Akdeniz turizminin iki lokomotifi olan Türkiye ve Kıbrıs rezervasyonlarında belirgin bir yavaşlamaya neden oldu. Ancak Jet2.com ve Jet2holidays CEO’su Steve Heapy, bu durumun geçici olduğunu ve silahlar sustuğu an talebin "keskin bir şekilde" artacağını öngörüyor. Londra’da siyasi otoritelerle kriz yönetimi toplantıları yürüten Heapy, turizmcilere umut veren bir mesaj göndererek: "Şu an otellerle özel fiyatlar ve kampanyalar üzerinde çalışıyoruz; savaş sonrası için her şey hazır olmalı."

#2
Foto - İngiliz devinden çok konuşulacak çıkış: Kriz masası kuruldu ama kazanan Türkiye olacak

Orta Doğu’da tırmanan sıcak çatışma ortamı, küresel turizm pazarında güvenlik endişelerini tetikledi. Steve Heapy, İspanya’da düzenlenen yıllık acenteler konferansına Londra’dan gönderdiği mesajda, son haftalarda Türkiye ve Kıbrıs’a yönelik rezervasyonlarda bir düşüş yaşandığını ve iptallerin arttığını doğruladı. Ancak bu durgunluğun yapısal bir sorundan değil, mevcut jeopolitik atmosferden kaynaklandığını vurguladı.

#3
Foto - İngiliz devinden çok konuşulacak çıkış: Kriz masası kuruldu ama kazanan Türkiye olacak

Jet2holidays, talebin düştüğü bu dönemde boş durmuyor. Şirket, Türkiye ve Kıbrıs’taki otel partnerleriyle daha uygun fiyatlar ve özel tatil paketleri sunmak üzere müzakerelere başladı. Heapy, bu hamlenin amacını şu sözlerle açıkladı:

#4
Foto - İngiliz devinden çok konuşulacak çıkış: Kriz masası kuruldu ama kazanan Türkiye olacak

"Otellerle yaptığımız bu özel anlaşmalar şu anki savaş ortamında büyük bir fark yaratmayabilir ancak savaş sona erdiğinde, piyasaya en rekabetçi fiyatlarla girerek oluşacak büyük talebi yakalamamızı sağlayacak."

#5
Foto - İngiliz devinden çok konuşulacak çıkış: Kriz masası kuruldu ama kazanan Türkiye olacak

Steve Heapy’nin analizlerine göre, çatışmaların sona ermesiyle birlikte ertelenen tatil talebi hızla geri dönecek. Türkiye ve Kıbrıs’ın vazgeçilmez destinasyonlar olduğunu hatırlatan CEO, "Savaş bittiği an rezervasyon sayılarında çok keskin bir yükseliş bekliyoruz" diyerek turizmcilere hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı
Dünya

İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı

Haydut ABD'yi arkasına alarak İran'ı vuran terör devleti İsrail'i sarsan bir saldırı düzenlendi.
İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki
Dünya

İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki

Terör devleti İsrail'in kalleşliğine Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon..
ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!
Dünya

ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!

United States Navy, USS Gerald R. Ford (CVN-78) uçak gemisinde yangın çıktığını açıkladı. Kızıldeniz’de meydana gelen olayda iki denizci yar..
Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı
Gündem

Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçiş sürecinin ayrıntılarını paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ..
Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu
Dünya

Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ordusu Lübnan'da sivillerin yaşadığı binaları savaş uçakları ve füzelerle vurdu. Sadece bugün düzenl..
Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!
Dünya

Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!

Irak'ın Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransa ortak üssüne düzenlenen İHA saldırısında Fransız askerleri yaralandı. Saldırıyla eş zamanlı olar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23