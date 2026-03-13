İngiliz devinden çok konuşulacak çıkış: Kriz masası kuruldu ama kazanan Türkiye olacak

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, ABD, İsrail ve İran arasındaki tırmanan çatışmalar, Akdeniz turizminin iki lokomotifi olan Türkiye ve Kıbrıs rezervasyonlarında belirgin bir yavaşlamaya neden oldu. Ancak Jet2.com ve Jet2holidays CEO’su Steve Heapy, bu durumun geçici olduğunu ve silahlar sustuğu an talebin "keskin bir şekilde" artacağını öngörüyor. Londra’da siyasi otoritelerle kriz yönetimi toplantıları yürüten Heapy, turizmcilere umut veren bir mesaj göndererek: "Şu an otellerle özel fiyatlar ve kampanyalar üzerinde çalışıyoruz; savaş sonrası için her şey hazır olmalı."