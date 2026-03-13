Her geçen dakikada zarar ediyorlardı! Arap ülkesi Türkiye'ye vanaları açtı
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyleTürkiye'ye gelen petrol akışını kesen komşudan flaş bir hamle geldi. Vanalar resmen açıldı.
Sektörel kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, 9 Mart tarihinde durdurulan Kerkük ham petrol akışı, bugün itibarıyla yeniden başlatıldı. Sevkiyatın durma gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da bölgedeki savaş koşulları ve teknik gerekliliklerin operasyonel takvimi etkilediği belirtiliyor.
Bölgedeki arz darlığını aşmak isteyen Irak Petrol Bakanlığı, sevkiyat kapasitesini güçlendirmek için stratejik bir adım attı. Bakanlığın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) gönderdiği resmi mektupla, Kerkük sahalarından çıkarılan günlük en az 100 bin varillik ham petrolün Kürdistan boru hattı şebekesi üzerinden Ceyhan’a pompalanması için izin istediği öğrenildi.
Bağdat yönetimi, bu transfer karşılığında oluşacak transit ücretlerini ödemeyi teklif etti.
Yetkililer, teknik imkanlar ve petrol rezerv durumuna göre bu hacmin kademeli olarak artırılabileceğini ifade ediyor. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması ve Basra Körfezi'ndeki ihracat terminallerinin risk altında bulunması, Türkiye üzerinden geçen boru hatlarının önemini tarihin en yüksek seviyesine çıkardı
Analistler, Kerkük-Ceyhan hattının tam kapasiteyle çalışmasının ve IKBY hattının bu sürece entegre edilmesinin, küresel petrol fiyatlarındaki volatiliteyi bir nebze olsun dindirebileceğini öngörüyor. PATRONLAR DÜNYASI
