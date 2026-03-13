  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiliz devinden çok konuşulacak çıkış: Kriz masası kuruldu ama kazanan Türkiye olacak NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek TÜİK verileri açıkladı! Türkiye yaşlanıyor Temelli Rams Park'ın müdavimi olacak... Hollandalı Virgil van Dijk Galatasaray'a mı geliyor? Her geçen dakikada zarar ediyorlardı! Arap ülkesi Türkiye'ye vanaları açtı Her geçen gün zarar çıkıyordu... Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı çıktı: Trabzonspor onay verdi Türkiye'den çekilme kararı almışlardı: Şimdi de en önemli projeyi iptal ettiler! Dünya mutfağında popüler oldu! Türkiye'de ismini bilen yok Başkan transferi başlattı.. Agbadou'nun yanına Facundo Medina! Beşiktaş'a Berlin Duvarı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Her geçen dakikada zarar ediyorlardı! Arap ülkesi Türkiye'ye vanaları açtı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Her geçen dakikada zarar ediyorlardı! Arap ülkesi Türkiye'ye vanaları açtı

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyleTürkiye'ye gelen petrol akışını kesen komşudan flaş bir hamle geldi. Vanalar resmen açıldı.

#1
Foto - Her geçen dakikada zarar ediyorlardı! Arap ülkesi Türkiye'ye vanaları açtı

Sektörel kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, 9 Mart tarihinde durdurulan Kerkük ham petrol akışı, bugün itibarıyla yeniden başlatıldı. Sevkiyatın durma gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da bölgedeki savaş koşulları ve teknik gerekliliklerin operasyonel takvimi etkilediği belirtiliyor.

#2
Foto - Her geçen dakikada zarar ediyorlardı! Arap ülkesi Türkiye'ye vanaları açtı

Bölgedeki arz darlığını aşmak isteyen Irak Petrol Bakanlığı, sevkiyat kapasitesini güçlendirmek için stratejik bir adım attı. Bakanlığın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) gönderdiği resmi mektupla, Kerkük sahalarından çıkarılan günlük en az 100 bin varillik ham petrolün Kürdistan boru hattı şebekesi üzerinden Ceyhan’a pompalanması için izin istediği öğrenildi.

#3
Foto - Her geçen dakikada zarar ediyorlardı! Arap ülkesi Türkiye'ye vanaları açtı

Bağdat yönetimi, bu transfer karşılığında oluşacak transit ücretlerini ödemeyi teklif etti.

#4
Foto - Her geçen dakikada zarar ediyorlardı! Arap ülkesi Türkiye'ye vanaları açtı

Yetkililer, teknik imkanlar ve petrol rezerv durumuna göre bu hacmin kademeli olarak artırılabileceğini ifade ediyor. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması ve Basra Körfezi'ndeki ihracat terminallerinin risk altında bulunması, Türkiye üzerinden geçen boru hatlarının önemini tarihin en yüksek seviyesine çıkardı

#5
Foto - Her geçen dakikada zarar ediyorlardı! Arap ülkesi Türkiye'ye vanaları açtı

Analistler, Kerkük-Ceyhan hattının tam kapasiteyle çalışmasının ve IKBY hattının bu sürece entegre edilmesinin, küresel petrol fiyatlarındaki volatiliteyi bir nebze olsun dindirebileceğini öngörüyor. PATRONLAR DÜNYASI

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"
Dünya

O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"

Yemen’deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları karşısında Tahran’ın yanında olduklarını açıklad..
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
Tokat Valiliği’nden deprem açıklaması!
Gündem

Tokat Valiliği’nden deprem açıklaması!

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre 5.5 büyüklüğünde meydana gel..
Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu
Dünya

Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ordusu Lübnan'da sivillerin yaşadığı binaları savaş uçakları ve füzelerle vurdu. Sadece bugün düzenl..
Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!
Dünya

Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!

Irak'ın Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransa ortak üssüne düzenlenen İHA saldırısında Fransız askerleri yaralandı. Saldırıyla eş zamanlı olar..
Merkez Bankası'ndan iflas sinyali! 'Hiç Paramız Kalmadı'
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan iflas sinyali! 'Hiç Paramız Kalmadı'

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, RTL kanalında yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji krizi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23