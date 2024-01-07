2024-01-07 14:55:22 Sinop’tan ilginç yumurta çıkışı! Sattığı yumurtların üzerine öyle bir şey yazdı ki, gören gözlerini ovuşturup bir daha baktı
Bir süredir tartışma konusu olan köy ve gezen tavuk yumurtasına bir de namuslu tavuk yumurtası eklendi. Sinoplu manavın ilginç çıkışı yüzlerde tebessüm oluşturuyor. Bu yumurtalar sağda solda gezmek yerine namusuyla kümesinde oturuyor. İşte tüm detaylar… Sinop'ta kayda geçen görüntüler herkesi güldürdü. Son yıllarda sık sık duyduğumuz organik yumurtaların gerçek yüzünü Sinoplu manav Gökhan Canel çıkardı, Gezen tavuk yumurtası ve köy tavuğu yumurtasının sık sık kıyaslanmasını esprili bir dille eleştiren Canel, “ namuslu tavuk yumurtası” çıkışı ile güldürdü. İşte tüm detaylar…