Sinop’tan ilginç yumurta çıkışı! Sattığı yumurtların üzerine öyle bir şey yazdı ki, gören gözlerini ovuşturup bir daha baktı

Yumurta çeşitlerinin sürekli olarak kıyaslanmasından rahatsızlık duyan Canel, Bazı insanların köy tavuğu yumurtası ile gezen tavuk yumurtasını kıyasladığını söyledi. Bazı kişilerin hazır yumurtaları alarak sildiğini ve köy yumurtası olarak sattığını ifade eden Canel, “Bunların üzerinden polemik çıkartanlar var. Aslında doğru iki üç çeşit yumurta var. Gezen tavuk yumurtası sonradan ortaya çıkıyor. Ziraat civcivini alıyorlar, bunun köy tavuğuna dönüşmesi uzun bir süre alır." dedi.