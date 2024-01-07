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Sinop’tan ilginç yumurta çıkışı! Sattığı yumurtların üzerine öyle bir şey yazdı ki, gören gözlerini ovuşturup bir daha baktı

2024-01-07 14:55:22
Sinop’tan ilginç yumurta çıkışı! Sattığı yumurtların üzerine öyle bir şey yazdı ki, gören gözlerini ovuşturup bir daha baktı

Bir süredir tartışma konusu olan köy ve gezen tavuk yumurtasına bir de namuslu tavuk yumurtası eklendi. Sinoplu manavın ilginç çıkışı yüzlerde tebessüm oluşturuyor. Bu yumurtalar sağda solda gezmek yerine namusuyla kümesinde oturuyor. İşte tüm detaylar… Sinop'ta kayda geçen görüntüler herkesi güldürdü. Son yıllarda sık sık duyduğumuz organik yumurtaların gerçek yüzünü Sinoplu manav Gökhan Canel çıkardı, Gezen tavuk yumurtası ve köy tavuğu yumurtasının sık sık kıyaslanmasını esprili bir dille eleştiren Canel, “ namuslu tavuk yumurtası” çıkışı ile güldürdü. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - Sinop’tan ilginç yumurta çıkışı! Sattığı yumurtların üzerine öyle bir şey yazdı ki, gören gözlerini ovuşturup bir daha baktı

Sinop'ta manavlık yapan Gökhan Canel, herkesin sürekli duyduğu yumurta kıyaslamasına esprili bir şekilde tiye aldı. Sattığın yumurtaların üzerine yazdığı yazı ile dikkat çeken Caner, okuyanları da güldürdü. Sattığın yumurtaların üzerine “Sağda solda gezen değil, namusuyla kümesinde yumurtlayan köy yumurtası” yazarak dikkat çeken Canel, tavuk yumurtası ile köy yumurtası arasında bir fark olmadığına dikkat çekmek için bu yöntemi tercih etti.

#2
Foto - Sinop’tan ilginç yumurta çıkışı! Sattığı yumurtların üzerine öyle bir şey yazdı ki, gören gözlerini ovuşturup bir daha baktı

Yumurta çeşitlerinin sürekli olarak kıyaslanmasından rahatsızlık duyan Canel, Bazı insanların köy tavuğu yumurtası ile gezen tavuk yumurtasını kıyasladığını söyledi. Bazı kişilerin hazır yumurtaları alarak sildiğini ve köy yumurtası olarak sattığını ifade eden Canel, “Bunların üzerinden polemik çıkartanlar var. Aslında doğru iki üç çeşit yumurta var. Gezen tavuk yumurtası sonradan ortaya çıkıyor. Ziraat civcivini alıyorlar, bunun köy tavuğuna dönüşmesi uzun bir süre alır." dedi.

#3
Foto - Sinop’tan ilginç yumurta çıkışı! Sattığı yumurtların üzerine öyle bir şey yazdı ki, gören gözlerini ovuşturup bir daha baktı

Canel, "Bunu beklemeyip kısa sürede yetiştiriyorlar. Baktım köy yumurtası, gezen tavuk yumurtası, çiftlik yumurtası sürekli kıyaslanıyor ben de böyle bir espri ortaya çıkartayım dedim. Bu sonuçta yumurta tavuk illa ki gezecek, hakiki köy tavuğu da gezecek, gezen tavukta gezecek aralarında fark yok” sözlerini dile getirdi.

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