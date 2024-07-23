2024-07-23 12:35:03 Sınır tanımayan israf geri dönüşüm işçilerini bile şaşırtıyor
Her gün tonlarca atığın toplandığı Antalya'da çöpe atılanlar malzemeler kimi zaman geri dönüşüm işçilerini dahi şaşkına çeviriyor. Elbiseden ayakkabıya, elektronik eşyalardan ziynet eşyalarına kadar akla gelebilecek her şeyle karşılaştıklarını belirten geri dönüşüm çalışanları, Antalya'da en çok israfın ise ekmek ve gıda ürünlerinde yaşandığını belirtti. Sırtlarına yasladıkları çekçek ile Antalya'nın mahallelerini, sokaklarını karış karış dolaşıyorlar. Çöplerinden topladıkları atıkları geri dönüşüme kazandırarak bu işten ekmek yiyorlar. Kavurucu Antalya sıcağında sokak sokak gezen ve çöpten kazandığı para ile çocuğunu okutup evinin geçimini sağlarken, çöp konteynerlerinden çıkan ve kimi zaman neredeyse yeni sayılabilecek malzemeler atıkları toplayan geri dönüşüm çalışanlarını dahi şaşkına çeviriyor.