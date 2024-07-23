Sınır tanımayan israf geri dönüşüm işçilerini bile şaşırtıyor

Bu sektör büyük bir sektör çalışanlar sigortalı olmalıydı. Sokak toplayıcıları benim için onurlu, şerefli kahramanlar, kimse o konteynerlere ya da o çöpe gitmez. Çünkü ihtiyacı olan insanlar çalışır. Saatlerce o sıcağın altında şimdi çalışanlar var. Kim çalışır doğru dürüst bu sıcağın alnında. O insanlar ihtiyaç sahibi çalışmak zorunda, evine ekmek götürmek zorunda" dedi. Bir taraf israf ederken, diğer taraf kazanıyor Geri dönüşümün ikinci el pazarına dönüştüğünü belirten ve haftada bir kez kurulan bir pazarları dahi olduğunu belirten Şentürk de, "Geri dönüşümde yok yok diyebiliriz. Yani her şey var. Elbisesinden gümüşüne, altın, bakın ikinci ele dair her şey mevcuttur. Bir taraf israf edecek ki bir taraf kazansın. Vatandaşların attığı israf olarak görülen malzemelerle çoluğunu çocuğunu okutuyorlar. Türkiye genelinde yüz binlerce insan var. Antalya'da bu işle uğraşan üye sayısı resmi olarak 3 binden fazla 4 bine yakın. Suriyeli arkadaşların olaya dahil olması ile birlikte azalmalar oldu. Altınından gümüşüne, bakırından antikasına, yatak yorgandan elbise ayakkabıya kadar yok yoktur geri dönüşümde. Sektör çok büyük" şeklinde konuştu.