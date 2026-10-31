Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık suyu çok daha iyi! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Araştırma az sayıda katılımcıyla ve kısa bir sürede yapıldı. Ayrıca doğrudan diş çürüğü ya da diş minesi değil, plağın büyümesi ve asit üretimi ölçüldü. Araştırmacılar da sonuçların daha büyük çalışmalarla doğrulanması gerektiğini vurguluyor. Üstelik saf kızılcık suyu oldukça asidik ve ekşi. Bu nedenle diş minesinde aşınma riski de göz önünde bulundurulmalı. Araştırma, kızılcık suyunun diş fırçalamanın ve diş ipi kullanımının yerini tutabileceğini göstermiyor. Uyarı: Çalışmada kullanılan içecek, Amerikan kızılcığı (turna yemişi) olarak bilinen meyveden yapılıyor. Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, diş sağlığınızla ilgili sorularınız için diş hekiminize danışın. Zeka ve beyne etkisi var mıdır? Kızılcık ve beyin ilişkisi, iki farklı bağlamda öne çıkmaktadır: Antioksidan İçeriği: Kızılcık, proantosiyanidin ve C vitamini gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu bileşenler hücreleri oksidatif strese karşı korur. Bilişsel Fonksiyonlar: Yapılan bazı araştırmalar, düzenli kızılcık veya kızılcık suyu tüketiminin yaşlı yetişkinlerde hafıza ve sinirsel işlevler üzerinde destekleyici olabileceğine işaret etmektedir.