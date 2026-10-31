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Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık suyu çok daha iyi! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

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Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık suyu çok daha iyi! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Ünlü hekim İbn Sînâ'nın da övdüğü kızılcık meyvesi ile ilgili Illinois Üniversitesi Chicago (UIC) Diş Hekimliği Fakültesi'nin Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, kızılcık suyunun ciddi anlamda öyle bir etkisi var ki...

#1
Foto - Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık suyu çok daha iyi! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Kızılcık suyu denince akla genellikle idrar yolu sağlığı gelir. Ancak yeni bir araştırma, bu ekşi içeceğin dişler için de umut verici olabileceğini gösteriyor. Illinois Üniversitesi Chicago (UIC) Diş Hekimliği Fakültesi'nin Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmasına göre şekersiz kızılcık suyuyla ağzı çalkalamak, diş plağının yeniden oluşumunu ve çürüğe yol açan asit üretimini azalttı.

#2
Foto - Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık suyu çok daha iyi! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Ünlü hekim Sina'ın da övdüğü Kızılcık suyunun etkisi gerçekten önemli! Dr. Christine Wu liderliğindeki araştırmaya 8 yetişkin ve 7-12 yaş arasındaki 14 çocuk katıldı. Katılımcılar farklı günlerde üç içecekle ağızlarını çalkalayıp yuttu: Yüzde 100 şekersiz kızılcık suyu, yüzde 27 meyve suyu içeren şekerli kızılcık içeceği ve su. Her denemede katılımcılar üç kez 10 mililitre içecek tüketti. Araştırmacılar içecek tüketiminden önce ve 30 dakika sonra ağızdan plak örnekleri aldı. Ardından bu örneklerin laboratuvar ortamında nasıl çoğaldığını ve ne kadar asit ürettiğini ölçtüler.

#3
Foto - Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık suyu çok daha iyi! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Wu'ya göre 'Bu testleri insan katılımcılarla yapmak bizim için önemliydi.' Sonuçlara göre şekersiz kızılcık suyu, plağın yeniden oluşumunu yetişkinlerde ortalama yüzde 44, çocuklarda ise yüzde 33 oranında azalttı. Plağın ürettiği asit miktarı da hem yetişkinlerde hem çocuklarda düştü. Bu önemli, çünkü plaktaki bakterilerin ürettiği asit diş minesine zarar vererek çürüğe zemin hazırlıyor. Şekerli kızılcık içeceğinde ise sudan farklı, anlamlı bir etki görülmedi. Yani araştırmada gözlemlenen olumlu etki, ilave şeker içermeyen saf kızılcık suyuyla ilişkiliydi. Bu sorunun yanıtı ne yazık ki henüz net değil. Kızılcıkla neler yapılıyor?

#4
Foto - Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık suyu çok daha iyi! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Araştırma az sayıda katılımcıyla ve kısa bir sürede yapıldı. Ayrıca doğrudan diş çürüğü ya da diş minesi değil, plağın büyümesi ve asit üretimi ölçüldü. Araştırmacılar da sonuçların daha büyük çalışmalarla doğrulanması gerektiğini vurguluyor. Üstelik saf kızılcık suyu oldukça asidik ve ekşi. Bu nedenle diş minesinde aşınma riski de göz önünde bulundurulmalı. Araştırma, kızılcık suyunun diş fırçalamanın ve diş ipi kullanımının yerini tutabileceğini göstermiyor. Uyarı: Çalışmada kullanılan içecek, Amerikan kızılcığı (turna yemişi) olarak bilinen meyveden yapılıyor. Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, diş sağlığınızla ilgili sorularınız için diş hekiminize danışın. Zeka ve beyne etkisi var mıdır? Kızılcık ve beyin ilişkisi, iki farklı bağlamda öne çıkmaktadır: Antioksidan İçeriği: Kızılcık, proantosiyanidin ve C vitamini gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu bileşenler hücreleri oksidatif strese karşı korur. Bilişsel Fonksiyonlar: Yapılan bazı araştırmalar, düzenli kızılcık veya kızılcık suyu tüketiminin yaşlı yetişkinlerde hafıza ve sinirsel işlevler üzerinde destekleyici olabileceğine işaret etmektedir.

#5
Foto - Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık suyu çok daha iyi! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

İçerdiği zengin bileşenler sayesinde hafızayı, odaklanmayı ve beyin fonksiyonlarını olumlu yönde destekler. Eğer saf, katkısız turna yemişi (cranberry) suyu veya bizim geleneksel kızılcık suyumuzu tüketirseniz, Illinois Üniversitesi'nin kanıtladığı gibi dişlerinizin üzerinde mikrop ve bakteri plağı oluşamıyor. Bakteriler diş minesine tutunamayıp kayıp gidiyor, bu da diş çürümelerini neredeyse tamamen durduruyor. Bin yıl önce yaşayan İbni Sînâ ise modern laboratuvarları olmadan, sadece gözlem yeteneğiyle bu meyvenin vücuttaki mikropları öldürdüğünü, iltihabı ve yaraları kuruttuğunu keşfetmişti.

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Foto - Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık suyu çok daha iyi! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

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