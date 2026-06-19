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Şimdi herkesin aklında aynı soru var! Abdullah Gül’den Babacan, Davutoğlu, Fatih Erbakan ve Arıkan hamlesi

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Şimdi herkesin aklında aynı soru var! Abdullah Gül’den Babacan, Davutoğlu, Fatih Erbakan ve Arıkan hamlesi

Saadet Partisi öncülüğünde düzenlenen D8'in 29. kuruluş yıl dönümü programında, eski Cumhurbaşkanı Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan bir araya geldi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve siyasi parti liderleri, D8'in ekonomik işbirliğinin ötesinde siyasi ve ahlaki bir duruşa dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

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Foto - Şimdi herkesin aklında aynı soru var! Abdullah Gül’den Babacan, Davutoğlu, Fatih Erbakan ve Arıkan hamlesi

Saadet Partisi'nin öncülüğünde, Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 29. kuruluş yıl dönümüne ilişkin program düzenlendi. Zirve kapsamında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan birlikte poz verdi. Programa İran Heyeti Başkanı Manuçehr Muttaki, D8 Genel Sekreteri Sohail Mahmood, eski Mısır Dışişleri Bakanı Amr Mahmoud Moussa, Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mazen Alhasasneh ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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Foto - Şimdi herkesin aklında aynı soru var! Abdullah Gül’den Babacan, Davutoğlu, Fatih Erbakan ve Arıkan hamlesi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, son 30 senede dünyada büyük olayların yaşandığını, her dönemde ise esas sorunun Filistin olduğunu söyledi.

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Foto - Şimdi herkesin aklında aynı soru var! Abdullah Gül’den Babacan, Davutoğlu, Fatih Erbakan ve Arıkan hamlesi

Gül, "Memnuniyetle görüyorum ki D8 ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler her bakımdan gelişti, güçlendi, sıkıntılı günlerin hepsi geride kaldı. Şu anda bütün liderler, ülkeleri yönetenler Türkiye'den Mısır'a, Endonezya'dan Pakistan'a kadar herkes bunun farkında. Gelecek çok daha iyi olacaktır." dedi.

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Foto - Şimdi herkesin aklında aynı soru var! Abdullah Gül’den Babacan, Davutoğlu, Fatih Erbakan ve Arıkan hamlesi

İran-ABD arasındaki mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirten Gül, İran halkını tebrik etti.

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