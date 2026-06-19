Şimdi herkesin aklında aynı soru var! Abdullah Gül’den Babacan, Davutoğlu, Fatih Erbakan ve Arıkan hamlesi

Gül, "Memnuniyetle görüyorum ki D8 ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler her bakımdan gelişti, güçlendi, sıkıntılı günlerin hepsi geride kaldı. Şu anda bütün liderler, ülkeleri yönetenler Türkiye'den Mısır'a, Endonezya'dan Pakistan'a kadar herkes bunun farkında. Gelecek çok daha iyi olacaktır." dedi.