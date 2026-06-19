Şimdi herkesin aklında aynı soru var! Abdullah Gül’den Babacan, Davutoğlu, Fatih Erbakan ve Arıkan hamlesi
Saadet Partisi öncülüğünde düzenlenen D8'in 29. kuruluş yıl dönümü programında, eski Cumhurbaşkanı Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan bir araya geldi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve siyasi parti liderleri, D8'in ekonomik işbirliğinin ötesinde siyasi ve ahlaki bir duruşa dönüşmesi gerektiğini vurguladı.