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Özgür Özel'in yeni planı ortaya çıktı: Miting yerine bakın ne yapmaya başladı

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Özgür Özel'in yeni planı ortaya çıktı: Miting yerine bakın ne yapmaya başladı

CHP'de koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'na kaptıran Özgür Özel'in yeni stratejisi ortaya çıktı. Özel'in mitingler yerine esnaf ziyaretlerine başlayacağı öğrenildi.

#1
Foto - Özgür Özel'in yeni planı ortaya çıktı: Miting yerine bakın ne yapmaya başladı

CHP'de genel başkanlık görevini kaybeden Özgür Özel'in, önümüzdeki dönemde siyasi çalışmalarında farklı bir yöntem izleyeceği konuşuluyor. Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre Özel, geniş katılımlı mitingler yerine vatandaşla birebir temas kurabileceği saha programlarına ağırlık vermeyi planlıyor.

#2
Foto - Özgür Özel'in yeni planı ortaya çıktı: Miting yerine bakın ne yapmaya başladı

Bu kapsamda özellikle esnaf ziyaretleri, pazar yeri buluşmaları ve kahvehane toplantılarının ön plana çıkacağı belirtiliyor. Amaç ise vatandaşın gündelik sorunlarını yerinde dinlemek ve seçmenle doğrudan iletişim kurmak.

#3
Foto - Özgür Özel'in yeni planı ortaya çıktı: Miting yerine bakın ne yapmaya başladı

Özel'in son günlerde Ankara Ulus ve Denizli'de gerçekleştirdiği ziyaretler de yeni dönemin ilk işaretleri olarak değerlendiriliyor. Söz konusu programlarda esnafla bir araya gelen Özel, vatandaşların taleplerini ve gündeme ilişkin görüşlerini dinlerken, özellikle ekonomik sıkıntılar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

#4
Foto - Özgür Özel'in yeni planı ortaya çıktı: Miting yerine bakın ne yapmaya başladı

Saha çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeye hazırlanan Özel'in yarın da Burdur'da yoğun bir programa katılması bekleniyor.

#5
Foto - Özgür Özel'in yeni planı ortaya çıktı: Miting yerine bakın ne yapmaya başladı

Yeşilova, Çavdır, Çeltikçi ve Bucak ilçelerinin yanı sıra Burdur merkezde de çeşitli temaslarda bulunacağı ifade edilen Özel'in, vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştirmesi ve yerel temsilcilerle görüşmesi planlanıyor.

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