Özgür Özel'in yeni planı ortaya çıktı: Miting yerine bakın ne yapmaya başladı
CHP'de koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'na kaptıran Özgür Özel'in yeni stratejisi ortaya çıktı. Özel'in mitingler yerine esnaf ziyaretlerine başlayacağı öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP'de koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'na kaptıran Özgür Özel'in yeni stratejisi ortaya çıktı. Özel'in mitingler yerine esnaf ziyaretlerine başlayacağı öğrenildi.
CHP'de genel başkanlık görevini kaybeden Özgür Özel'in, önümüzdeki dönemde siyasi çalışmalarında farklı bir yöntem izleyeceği konuşuluyor. Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre Özel, geniş katılımlı mitingler yerine vatandaşla birebir temas kurabileceği saha programlarına ağırlık vermeyi planlıyor.
Bu kapsamda özellikle esnaf ziyaretleri, pazar yeri buluşmaları ve kahvehane toplantılarının ön plana çıkacağı belirtiliyor. Amaç ise vatandaşın gündelik sorunlarını yerinde dinlemek ve seçmenle doğrudan iletişim kurmak.
Özel'in son günlerde Ankara Ulus ve Denizli'de gerçekleştirdiği ziyaretler de yeni dönemin ilk işaretleri olarak değerlendiriliyor. Söz konusu programlarda esnafla bir araya gelen Özel, vatandaşların taleplerini ve gündeme ilişkin görüşlerini dinlerken, özellikle ekonomik sıkıntılar üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Saha çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeye hazırlanan Özel'in yarın da Burdur'da yoğun bir programa katılması bekleniyor.
Yeşilova, Çavdır, Çeltikçi ve Bucak ilçelerinin yanı sıra Burdur merkezde de çeşitli temaslarda bulunacağı ifade edilen Özel'in, vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştirmesi ve yerel temsilcilerle görüşmesi planlanıyor.
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