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Olayın perde arkası aralandı! İBB yöneticisini kaçıranlar bakın kimler çıktı

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Olayın perde arkası aralandı! İBB yöneticisini kaçıranlar bakın kimler çıktı

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın alıkonulması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşılırken, emniyet güçlerince yakalanan şüphelilerin kimlikleri netleşmeye başladı. Yapılan incelemelerde, gözaltındaki zanlılardan birinin daha önce kurum bünyesindeki görevine son verilen eski bir çalışan olduğu, diğer iki şüphelinin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ticari ilişkiler yürüten ve belediyeden ihale alan müteahhitler olduğu belirlendi.

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Foto - Olayın perde arkası aralandı! İBB yöneticisini kaçıranlar bakın kimler çıktı

Maltepe’de önceki gün 21.30 sıralarında kaçırıldıktan sonra bu sabah saatlerinde kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Kaçırıldığı gün Silivri’de davası bulunan Erhan Karaal’ın akşam eve geldiğinde eşi ve kızıyla sahile yürüyüşe gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Evin önüne inerek eşinin hazırlanmasını bekleyen Erhan Karaal’ın bu sırada kaçırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, Karaal'ı kaçırdıktan sonra eşini yurt dışı numarasından arayan bir kişinin "Sizde para olduğunu biliyoruz. Bize para göndereceksiniz" diyerek tehdit ettiği belirlendi.

#2
Foto - Olayın perde arkası aralandı! İBB yöneticisini kaçıranlar bakın kimler çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan soruşturmada İBB davasında tutuksuz olarak yargılanan Erhan Karaal’ın, işten çıkardığı eski çalışan ile bu çalışanla aralarının iyi olduğu öğrenilen iki müteahhitle husumetinin bulunduğu tespit edildi. Özellikle Yerebatan Sarnıcının Kültür Bakanlığına devredilmesinin ardından ihale alamayan iki müteahhittin Erhan Karaal’e yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı belirlendi. Bu gelişme üzerine iki müteahhittin ve eski çalışanın da bu gözaltına alındığı öğrenildi.

#3
Foto - Olayın perde arkası aralandı! İBB yöneticisini kaçıranlar bakın kimler çıktı

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin ilk ifadelerinde olayla bir ilgililerinin olmadığını söylediği belirtilirken, polis diğer yandan kaçıran kişileri takibe aldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay yerine iki otomobille geldikleri, kaçırma olayının ardından Erhan Karaal’ı diğer otomobile geçirdikleri belirlendi. Şüphelilerin ara sokakları takip ederek D-100 Karayoluna ktıkları ardından Erhan Karaal’ı 4 farklı adrese götürerek sakladıkları belirlendi.

#4
Foto - Olayın perde arkası aralandı! İBB yöneticisini kaçıranlar bakın kimler çıktı

Çalışmalarda 8 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonların aralıksız sürdüğü, hedefte bulunan 8 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği gözaltı sayısının önümüzdeki günlerde artabileceği belirtildi.

#5
Foto - Olayın perde arkası aralandı! İBB yöneticisini kaçıranlar bakın kimler çıktı

Öte yandan kurtarılan Erhan Karael, kendisini kurtaran polislere "Beni zorla kaçırdılar. Kurtulduğuma inanamıyorum" dediği belirtildi. Kaçırıldığı süre boyunca darbedilen ve susuz kaldığı belirlenen Erhan Karael’in hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

#6
Foto - Olayın perde arkası aralandı! İBB yöneticisini kaçıranlar bakın kimler çıktı

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Erhan Karael’in durumunun iyileşmesinin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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