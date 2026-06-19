Olayın perde arkası aralandı! İBB yöneticisini kaçıranlar bakın kimler çıktı
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın alıkonulması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşılırken, emniyet güçlerince yakalanan şüphelilerin kimlikleri netleşmeye başladı. Yapılan incelemelerde, gözaltındaki zanlılardan birinin daha önce kurum bünyesindeki görevine son verilen eski bir çalışan olduğu, diğer iki şüphelinin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ticari ilişkiler yürüten ve belediyeden ihale alan müteahhitler olduğu belirlendi.