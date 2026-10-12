Şimdi de Filistinli çiftçilere zulüm... İşgalci köpeğin yeni planı kaçır, korkut, uzaklaştır!

Cuma, Filistinli çiftçilerin bu yıl tarlalarına gitme ve zeytin hasadı yapma konusundaki ısrarının bir tür meydan okuma ve halk direnişi olduğunu kaydetti. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin oluşturduğu grupların "ısrarla" şiddete yöneldiğini ifade eden Cuma, İsraillilerin Filistinlileri korkutmak için başvurduğu ağaç yakma, darp ve doğrudan engelleme gibi çeşitli terör ve saha saldırılarının devam ettiğine dikkati çekti. Cuma, özellikle Batı Şeria'da iş gücü piyasasının daraldığı ve genel ekonomik durumun kötüleştiği bilgisini vererek, zeytin sezonunun, birçok aile için temel can damarı ve geriye kalan tek geçim kaynağı haline geldiğini vurguladı. Zeytin, Filistin'deki en önemli tarım ürünlerinden biri olup gıda sanayisi, yerel ticaret ve ihracatın temel direğini oluşturuyor. Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre bu yılın ilk yarısında Batı Şeria'da 26 binden fazla zeytin ağacı kesildi veya zarar gördü. Zeytin hasadı sezonu sofralık zeytinlerin toplanmasıyla 20 Eylül'de başlarken, zeytinyağı için ayrılan ürünlerin hasadı 15 Ekim'de başlıyor. Konseyin verilerine göre, Ağustos 2026'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarım alanlarına yönelik saldırılarında 19 bin 375'i zeytin ağacı olmak üzere 21 bin 508 ağacın zarar gördü. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 14 bin 742'den fazla saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybetti, 100 bin 485'i zeytin ağacı olmak üzere toplam 147 bin 111 ağaç tahrip edildi, yakıldı veya söküldü.