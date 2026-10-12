Regine Grienberger: Türkiye doğru yerde duruyor, bu bizim hayati öneme sahip

H2DER Başkanı Günay da Türkiye'nin hidrojen alanındaki stratejik hedeflerine dikkati çekerek, "Temel görevimiz, bu stratejik hedefleri istikrarlı ve sürdürülebilir taleple desteklenen ticari ölçekli üretime dönüştürmek." ifadesini kullandı. Günay, Türkiye'nin ticari ölçekli yeşil hidrojen üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları, sanayi altyapısı ve Avrupa pazarlarına coğrafi yakınlık gibi avantajlara sahip olduğunu söyledi. H2DER ile H2Global arasındaki işbirliğini "stratejik bir girişim" olarak tanımlayan Günay, "Bu işbirliği, Türkiye'nin üretim potansiyelini yatırım, teknoloji, piyasa talebi ve uluslararası ticaretle buluşturma fırsatı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu. Günay, mutabakatın bilgi ve uzmanlık paylaşımı, politika ve mevzuat diyaloğu, bilimsel araştırmalar ve ortak etkinlikleri kapsadığını belirterek, "Bu diyalog, gelecekteki projelerin hazırlanmasına katkı sağlayabilir. Bu projeler daha sonra ayrı ayrı ticari anlaşmalar yoluyla geliştirilebilir." dedi.