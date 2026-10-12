Regine Grienberger: Türkiye doğru yerde duruyor, bu bizim hayati öneme sahip

H2Global Vakfı İcra Direktörü Exenberger de küresel gelişmelerin orta ölçekli ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini artırdığını belirterek, "Eğer gerçekten bir pazar oluşturmak istiyorsanız, bu tür işbirlikleri giderek daha önemli hale geliyor." dedi. Exenberger, ülkelerin ikili veya çok taraflı kullanabileceği bir mekanizmanın daha yakın işbirliğini kolaylaştırdığını ifade ederek şunları kaydetti: "Şahsen, Türkiye'nin sahip olduğu kaynakların, altyapısının ve insan sermayesinin muazzam olduğuna ve bunun gerçek bir avantaj olduğuna inanıyorum. Türkiye, temiz hidrojenin yeni bir emtia olarak geliştirilmesi ve bu alanda yeni bir pazar oluşturulması açısından jeostratejik olarak doğru yerde bulunuyor. Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya yakın. Konum olarak son derece elverişli bir yerde. Kaynaklarınız var." Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin yoğun çaba gösterdiği bu alanda rekabetin de çok güçlü olduğuna dikkati çeken Exenberger, "İşbirliği, hız ve devlet desteği kritik önemde." diye konuştu.