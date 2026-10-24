Silahtaki gibi peş peşe sıralanacaklar! İnsansız hava araçlarında şarjör devrimi

Türk savunma sanayisi bünyesinde faaliyet gösteren insansız hava aracı üreticileri, yeni araçlar geliştirip bunlara farklı yetenekler kazandırırken sahadaki kullanımı etkin hale getirmek için de çaba harcıyor. Savunma alanında giderek daha fazla önem kazanan FPV kamikaze dronlar, bu çabalar içerisinde düşük maliyetli ve esnek kullanım imkanlarıyla öne çıkıyor. Bu sistemlerin etkinliği yalnızca hava aracının uçuş ve görev kabiliyetlerine değil, aynı zamanda sahada ne kadar hızlı hazırlanabildiğine ve kullanıcı tarafından ne kadar kolay yönetilebildiğine de bağlı bulunuyor.