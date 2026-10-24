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20 yıl içinde neler olacakmış neler: Bill Gates’e göre yapay zekada büyük endişe

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

20 yıl içinde neler olacakmış neler: Bill Gates’e göre yapay zekada büyük endişe

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Foto - 20 yıl içinde neler olacakmış neler: Bill Gates’e göre yapay zekada büyük endişe

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın 20 yıllık bir ekonomik ve toplumsal çalkantıya yol açabileceği uyarısında bulundu.

#2
Foto - 20 yıl içinde neler olacakmış neler: Bill Gates’e göre yapay zekada büyük endişe

"Decoder" adlı podcast programında konuşan Gates, yapay zeka odaklı bir ekonomiye geçişin istihdam yapısını potansiyel olarak yeniden şekillendireceğini ve insanların toplumdaki rolleri konusunda soru işaretleri doğuracağını söyledi.

#3
Foto - 20 yıl içinde neler olacakmış neler: Bill Gates’e göre yapay zekada büyük endişe

Gates, yapay zekanın, 20 yıllık bir ekonomik ve toplumsal çalkantıya yol açabileceğini belirterek, "Benim en büyük endişem, kazananların ve kaybedenlerin olacağı, pek çok sarsıntının yaşanacağı bu 20 yıllık geçiş dönemi." dedi.

#4
Foto - 20 yıl içinde neler olacakmış neler: Bill Gates’e göre yapay zekada büyük endişe

Toplumun potansiyel olarak bir "bolluk çağına" girmeden önce bu çalkantıyı atlatması gerekeceğinin altını çizen Gates, yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmelerin zamanla makinelerin ev inşa etmek, gıda yetiştirmek ve hatta ameliyat yapmak da dahil olmak üzere insanlar tarafından gerçekleştirilen fiziksel işlerin büyük bir kısmını üstlenmelerine olanak sağlayabileceğini ifade etti.

#5
Foto - 20 yıl içinde neler olacakmış neler: Bill Gates’e göre yapay zekada büyük endişe

Gates, öte yandan hükümetlerin ve toplumun yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimine yeterince hazırlıklı olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

#6
Foto - 20 yıl içinde neler olacakmış neler: Bill Gates’e göre yapay zekada büyük endişe

Siber saldırılara ve biyolojik tehditlere karşı daha sıkı bir devlet denetimi ve teknik önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Gates, en elverişli koşullar altında bile yapay zekanın gelişiminin insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini beraberinde getirebileceğini söyledi.

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