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Arap ülkesi 'Türkiye de olmalı' dedi: Türk savaş gemileri apar topar hazırlığa başladı

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Arap ülkesi 'Türkiye de olmalı' dedi: Türk savaş gemileri apar topar hazırlığa başladı

Arap ülkesinin Türkiye'yi kritik ittifaka çağırması sonrası Ankara peş peşe görüşmelere başladı. Eğer onay çıkarsa Türk savaş gemileri bölgeye gidecek.

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#1
Foto - Arap ülkesi 'Türkiye de olmalı' dedi: Türk savaş gemileri apar topar hazırlığa başladı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kızıldeniz'de artan güvenlik tehditleri ve küresel ticareti hedef alan saldırılar, bölgeyi uluslararası diplomasinin en kritik gündemlerinden biri haline getirdi.

#2
Foto - Arap ülkesi 'Türkiye de olmalı' dedi: Türk savaş gemileri apar topar hazırlığa başladı

Suudi Arabistan'ın öncülüğünde kurulması planlanan "Çok Uluslu Deniz Savunma İttifakı" için çalışmalar hız kazanırken, Türkiye de süreci yakından takip ediyor. Ankara ile Riyad arasında teknik görüşmeler sürerken, Türkiye'nin henüz ittifaka resmen katılmadığı ancak Kızıldeniz, Bâbü'l-Mendep ve Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğinin sağlanmasını stratejik öncelik olarak gördüğü belirtiliyor.

#3
Foto - Arap ülkesi 'Türkiye de olmalı' dedi: Türk savaş gemileri apar topar hazırlığa başladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 30 Temmuz'da düzenlenen uluslararası toplantıda, 43 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri bir araya geldi. Çevrim içi katılımlarla birlikte 51 ülkenin yer aldığı toplantıda, uluslararası deniz yollarının korunması, ticari gemilere yönelik saldırıların önlenmesi ve küresel ticaretin güvence altına alınmasına yönelik yeni bir güvenlik mekanizması ele alındı.

#4
Foto - Arap ülkesi 'Türkiye de olmalı' dedi: Türk savaş gemileri apar topar hazırlığa başladı

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride 14 ülke, çok uluslu deniz savunma ittifakı projesine destek verdi. Ancak diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin henüz ittifaka resmen taraf olmadığını, Ankara ile Riyad arasında ittifakın hukuki çerçevesi, görev tanımı ve işleyişine ilişkin teknik görüşmelerin devam ettiğini ifade ediyor.

#5
Foto - Arap ülkesi 'Türkiye de olmalı' dedi: Türk savaş gemileri apar topar hazırlığa başladı

Türkiye, özellikle Kızıldeniz, Bâbü'l-Mendep ve Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının kesintisiz devam etmesini ulusal ve küresel ekonomi açısından kritik görüyor. Enerji arz güvenliğinin korunmasının yalnızca bölge ülkelerini değil, Avrupa'dan Asya'ya uzanan küresel tedarik zincirini de doğrudan etkilediğine dikkat çeken Ankara, deniz taşımacılığı ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasını öncelikli başlıklar arasında değerlendiriyor.

#6
Foto - Arap ülkesi 'Türkiye de olmalı' dedi: Türk savaş gemileri apar topar hazırlığa başladı

Bu nedenle Türkiye, deniz ticaretine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesini desteklerken, kurulması planlanan ittifakın uluslararası hukuk, bölgesel dengeler ve ortak güvenlik anlayışı çerçevesinde şekillendirilmesine önem veriyor.

#7
Foto - Arap ülkesi 'Türkiye de olmalı' dedi: Türk savaş gemileri apar topar hazırlığa başladı

Suudi Arabistan'ın önerisine göre, kurulacak çok uluslu deniz savunma ittifakının kurucu ve lider ülkesi Riyad olacak. İttifakın ana karargâhının da Suudi Arabistan'da bulunması planlanırken, önümüzdeki dönemde katılmak isteyen ülkelerin ulusal onay süreçlerini tamamlamasının ardından ittifak tüzüğünün imzalanması ve yapının resmen faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Kurulması planlanan mekanizmanın temel görevi ise Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Bâbü'l-Mendep hattında ticari gemilere yönelik saldırıları önlemek, uluslararası deniz geçitlerini korumak ve küresel ticaretin güvenliğini ortak bir savunma anlayışıyla güçlendirmek olacak. Türkiye'nin de sürece ilişkin teknik temaslarını sürdürdüğü ve gelişmeleri yakından izlediği belirtiliyor.

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Yorumlar

Erkan Bayındır

Bakalım ne işimiz varcı tayfa ne zaman havlamaya başlayacak
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