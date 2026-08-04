Arap ülkesi 'Türkiye de olmalı' dedi: Türk savaş gemileri apar topar hazırlığa başladı

Suudi Arabistan'ın önerisine göre, kurulacak çok uluslu deniz savunma ittifakının kurucu ve lider ülkesi Riyad olacak. İttifakın ana karargâhının da Suudi Arabistan'da bulunması planlanırken, önümüzdeki dönemde katılmak isteyen ülkelerin ulusal onay süreçlerini tamamlamasının ardından ittifak tüzüğünün imzalanması ve yapının resmen faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Kurulması planlanan mekanizmanın temel görevi ise Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Bâbü'l-Mendep hattında ticari gemilere yönelik saldırıları önlemek, uluslararası deniz geçitlerini korumak ve küresel ticaretin güvenliğini ortak bir savunma anlayışıyla güçlendirmek olacak. Türkiye'nin de sürece ilişkin teknik temaslarını sürdürdüğü ve gelişmeleri yakından izlediği belirtiliyor.