  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Petrol dibi gördü! Intel’den TSMC’nin paketleme hâkimiyetine maliyet hamlesi Çin’in gizemli savaş uçağı J-36 yeniden görüntülendi Srebrenitsa'dan yola çıkan konvoy başkente ulaştı! Vicdan hareketi Türkiye'den Filistin'e köprü oluyor Büyükçekmece'deki korkutan olayda sevindiren haber geldi! Dünya Karpuz Günü, festival havasında kutlandı Askeri hareketlilik sonrası Mısır ve Suudi Arabistan'dan jet hızında hamle MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsrail'in uykusunu kaçırdı Hiç kimse bilmiyor: Sütlü kek mi, yoğurtlu kek mi daha çok kabarır? Pamuk gibi kalıyor
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Dev bankadan gram altın için dikkat çeken tahmin!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dev bankadan gram altın için dikkat çeken tahmin!

Altın yatırımcılarının beklediği yükseliş için yeni tahmin Deutsche Bank'tan geldi.

#1
Foto - Dev bankadan gram altın için dikkat çeken tahmin!

Banka, ons altının yıl sonunda 4.700 dolara ulaşabileceğini belirtirken, gram altının da 7 bin liranın üzerine çıkabileceğini öngördü. Geçtiğimiz aylarda altının ani yükselişi birçok yatırımcı için dikkat çekici olmuştu. Fiyatların ani yükselişi sonrası geriye çekilmesiyle birlikte altın yatırımcıları yeniden yükseliş beklentisi içerisinde. Fiyatlar yılın ilk aylarındaki zirvenin ardından bir daha toparlanamasa da hem analistler hem de bankacılık devleri altında yeni bir rallinin yakın olduğunu belirtiyor.

#2
Foto - Dev bankadan gram altın için dikkat çeken tahmin!

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, altının Ağustos 2024'ten bu yana devam eden güçlü yükseliş eğilimini koruduğunu belirten Deutsche Bank da yıl sonuna ilişkin tahmininde değişikliğe gitmedi.

#3
Foto - Dev bankadan gram altın için dikkat çeken tahmin!

'PATLAYICI FİYAT DAVRANIŞI' Bankanın müşterilerine gönderdiği analiz notunda, altının halen "patlayıcı fiyat davranışı" olarak tanımlanan dönemde bulunduğu ve yıl sonu değerinin mevcut fiyatların üzerinde olduğu belirtildi.

#4
Foto - Dev bankadan gram altın için dikkat çeken tahmin!

3 SENARYO ANALİZ EDİLDİ Araştırma analisti Michael Hsueh, altının bundan sonraki yönünü değerlendirmek için üç farklı analiz yöntemi kullandıklarını belirtti.

#5
Foto - Dev bankadan gram altın için dikkat çeken tahmin!

İlk hesaplamada, altının diğer emtialara göre uzun vadeli fiyat ilişkisi incelendi. Bu senaryo, ons fiyatında 2.600 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimalini ortaya koydu. İkinci analizde kullanılan istatistiksel modele göre ise altının hem yukarı hem de aşağı yönlü hareket alanı sınırlı görünüyor. Deutsche Bank, bu modele göre altının 3.900 dolar civarında dip oluşturmuş olabileceğini değerlendiriyor.

#6
Foto - Dev bankadan gram altın için dikkat çeken tahmin!

GERÇEĞE UYGUN DEĞER 4700 DOLAR Üçüncü analizde ise banka, resmi sektör talebi ve reel faiz etkilerini dikkate alarak yaptığı model güncellemesine rağmen yıl sonu için altının gerçeğe uygun değerini yaklaşık 4.700 dolar olarak hesapladı.

#7
Foto - Dev bankadan gram altın için dikkat çeken tahmin!

Bu seviye, Deutsche Bank'ın dördüncü çeyrek için daha önce açıkladığı 4.600 dolarlık tahminin de üzerinde yer alıyor. Buna rağmen banka mevcut yıl sonu fiyat hedefini değiştirmedi.

#8
Foto - Dev bankadan gram altın için dikkat çeken tahmin!

7 BİN LİRAYI AŞABİLİR Deutsche Bank'ın yıl sonu için öngördüğü 4.700 dolarlık ons altın tahmininin gerçekleşmesi ve dolar/TL kurunun yaklaşık 47,4 seviyelerinde kalması halinde, gram altının da yıl sonunda 7.150-7.200 TL bandına yükselebileceği hesaplanıyor. Ancak gram altın fiyatı ons kadar dolar/TL kurundaki değişime de bağlı olduğu için ons altınla aynı seviyelerde yükseliş görülmeyebilir.

#9
Foto - Dev bankadan gram altın için dikkat çeken tahmin!

BIS VERİLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ Deutsche Bank, analizinde Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) çalışmalarını da referans aldı. Bankaya göre, altının Ağustos 2024'te başlayan güçlü yükseliş dönemi istatistiksel olarak halen sona ermiş değil. Kullanılan BSADF göstergesi zirve seviyelerinden gerilemiş olsa da kritik eşiğin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Deutsche Bank, bunun altındaki uzun vadeli yükseliş eğiliminin devam ettiğine işaret ettiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
1900 İHA ile saldırmışlardı! Şimdi de 4 gemiyi batırdılar
Dünya

1900 İHA ile saldırmışlardı! Şimdi de 4 gemiyi batırdılar

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıdığı belirtilen 4 kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldı..
Göztepe yeni sezon öncesi hata yapmadı
Spor

Göztepe yeni sezon öncesi hata yapmadı

Göztepe, hazırlık maçında karşılaştığı Bodrum FK’yı Arda Okan Kurtulan ve Efkan Bekiroğlu’nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
CHP zihniyetinin ibretlik halleri bitmek bilmiyor! Akılalmaz hezeyanlar pes dedirtti: "Bunların hepsi klinik vaka!"
Sosyal Medya

CHP zihniyetinin ibretlik halleri bitmek bilmiyor! Akılalmaz hezeyanlar pes dedirtti: "Bunların hepsi klinik vaka!"

Sosyal medyada dolaşıma giren ve muhalefet cephesinin trajikomik halini bir kez daha gözler önüne seren skandal görüntüler büyük tepki topla..
Sera Kadıgil hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" soruşturması
Gündem

Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir'deki mitingde yaptığı k..
Cemil Tugay’ın kararı belli oldu: Yeni Parti’ye geçmemişti! AK Parti iddiaları vardı
Gündem

Cemil Tugay’ın kararı belli oldu: Yeni Parti’ye geçmemişti! AK Parti iddiaları vardı

Yeni Parti’ye katılmaması dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için, “AK Parti’ye katılabilir” deniliyordu. Başkan Tug..
Şara ilk kez anlattı! Tüm bölge için gerekliydi
Dünya

Şara ilk kez anlattı! Tüm bölge için gerekliydi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, eski rejimin ortadan kaldırılmasının yalnızca Suriye açısından değil, bölgenin geleceği için de zorunlu old..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23