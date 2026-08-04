Dev bankadan gram altın için dikkat çeken tahmin!

Banka, ons altının yıl sonunda 4.700 dolara ulaşabileceğini belirtirken, gram altının da 7 bin liranın üzerine çıkabileceğini öngördü. Geçtiğimiz aylarda altının ani yükselişi birçok yatırımcı için dikkat çekici olmuştu. Fiyatların ani yükselişi sonrası geriye çekilmesiyle birlikte altın yatırımcıları yeniden yükseliş beklentisi içerisinde. Fiyatlar yılın ilk aylarındaki zirvenin ardından bir daha toparlanamasa da hem analistler hem de bankacılık devleri altında yeni bir rallinin yakın olduğunu belirtiyor.