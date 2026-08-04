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"Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

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“Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları” listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

Global Firepower tarafından yayımlanan 2026 yılı dünyanın en güçlü denizaltı filoları raporu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin deniz altındaki tarihi yükselişini gözler önüne serdi. ABD ve Rusya'nın zirveyi paylaştığı listede Mavi Vatan stratejisiyle donanmasını hızla modernize eden Türkiye, nükleer silahlara sahip İngiltere ve Fransa gibi köklü Avrupa devlerini geride bıraktı. Sahip olduğu 14 aktif denizaltıyla ilk 10'a adını yazdıran Türkiye, küresel deniz gücü dengelerinde ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

#1
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

Listenin zirvesinde 66'şar denizaltı ile ABD ve Rusya başa baş bir mücadele sergilerken; rapordaki asıl dikkat çeken çıkış, "Mavi Vatan" stratejisiyle donanmasını hızla modernize eden Türkiye'den geldi. Türkiye, sahip olduğu aktif denizaltı sayısıyla sadece bölgesel bir güç olmadığını kanıtlamakla kalmadı, nükleer filolara sahip Avrupa devlerini de sollayarak küresel sıralamanın ilk 10'una damgasını vurdu. Peki, su altındaki bu devasa rekabette diğer ülkeler ne durumda? İşte denizaltının hakimi ülkeler:

#2
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

20. İsrail - 6 adet

#3
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

19. Almanya - 6 adet

#4
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

18. Brezilya - 6

#5
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

17. Avustralya - 6

#6
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

16. Cezayir - 6

#7
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

15. Pakistan - 8

#8
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

14. İtalya - 8

#9
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

13. Mısır - 8

#10
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

12. Yunanistan - 9

#11
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

11. Fransa - 9

#12
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

10. Birleşik Krallık - 10

#13
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

9. TÜRKİYE - 14

#14
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

8. Hindistan - 18

#15
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

7. Güney Kore - 22

#16
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

6. Japonya - 23

#17
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

5. Kuzey Kore - 24

#18
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

4. İran 25

#19
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

3. Çin 61

#20
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

2 - ABD - 66

#21
Foto - "Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları" listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

1- Rusya 66

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