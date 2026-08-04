“Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları” listesinde İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık! Mavi Vatan’ın çelik pençeleri küresel ligde

Global Firepower tarafından yayımlanan 2026 yılı dünyanın en güçlü denizaltı filoları raporu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin deniz altındaki tarihi yükselişini gözler önüne serdi. ABD ve Rusya'nın zirveyi paylaştığı listede Mavi Vatan stratejisiyle donanmasını hızla modernize eden Türkiye, nükleer silahlara sahip İngiltere ve Fransa gibi köklü Avrupa devlerini geride bıraktı. Sahip olduğu 14 aktif denizaltıyla ilk 10'a adını yazdıran Türkiye, küresel deniz gücü dengelerinde ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı.