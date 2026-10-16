Siirt'te korku dolu gece! 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı
Siirt'ten gelen haber yürekleri ağza getirdi. Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siirt'ten gelen haber yürekleri ağza getirdi. Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki bir okulda kantinde yemek yiyen 19 öğrenci rahatsızlandı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü.
Ayrıca bir işletmede yemek yiyen biri çocuk 3 kişinin daha gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kantinden ve işletmeden alınacak numunelerin incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği belirtildi.
CUMHURİYET SAVCISINDAN TALİMAT -
Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kantinden ve işletmeden alınacak numunelerin incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği belirtildi.
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