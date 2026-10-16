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Siirt'te korku dolu gece! 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı

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Siirt'te korku dolu gece! 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı

Siirt'ten gelen haber yürekleri ağza getirdi. Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Siirt'te korku dolu gece! 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı

İlçedeki bir okulda kantinde yemek yiyen 19 öğrenci rahatsızlandı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü.

#2
Foto - Siirt'te korku dolu gece! 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı

Ayrıca bir işletmede yemek yiyen biri çocuk 3 kişinin daha gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kantinden ve işletmeden alınacak numunelerin incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği belirtildi.

#3
Foto - Siirt'te korku dolu gece! 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı

CUMHURİYET SAVCISINDAN TALİMAT -

#4
Foto - Siirt'te korku dolu gece! 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kantinden ve işletmeden alınacak numunelerin incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği belirtildi.

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