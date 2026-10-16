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Atina’dan jeopolitik sınır testi mi? 4 ülkeden Doğu Akdeniz’de dikkat çeken hamle

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Atina’dan jeopolitik sınır testi mi? 4 ülkeden Doğu Akdeniz’de dikkat çeken hamle

Doğu Akdeniz’de tansiyonu yükseltebilecek yeni bir askeri hareketlilik gündemde. Yunanistan, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 19 Ekim’de deniz ve hava unsurlarının katılımıyla “Eunomia” tatbikatı gerçekleştirmesi planlanıyor. Tatbikat sahasının Yunanistan-GKRY-İsrail Elektrik Bağlantısı Projesi’nin öngörülen güzergâhıyla büyük ölçüde örtüşmesi, Atina basınında dahi “jeopolitik açıdan önemli” şeklinde yorumlandı.

#1
Foto - Atina’dan jeopolitik sınır testi mi? 4 ülkeden Doğu Akdeniz’de dikkat çeken hamle

Doğu Akdeniz’de enerji projeleri ve deniz yetki alanları üzerinden yıllardır devam eden hassas dengeleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Yunanistan’ın, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlikte 19 Ekim’de Doğu Akdeniz’de “Eunomia” adı verilen askeri tatbikatı gerçekleştirmeye hazırlandığı bildirildi. Deniz ve hava kuvvetlerinin katılması planlanan tatbikatın yapılacağı bölge ise Atina’nın hamlesini sıradan bir askeri eğitim faaliyetinin ötesine taşıyan tartışmaları beraberinde getirdi.

#2
Foto - Atina’dan jeopolitik sınır testi mi? 4 ülkeden Doğu Akdeniz’de dikkat çeken hamle

ELEKTRİK HATTI GÜZERGÂHINDA TATBİKAT Yunanistan’da yayımlanan Ta Nea gazetesinin aktardığı bilgilere göre tatbikat, büyük ölçüde Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında hayata geçirilmesi planlanan Great Sea Interconnector (GSI) elektrik bağlantısı projesinin öngörülen güzergâhında gerçekleştirilecek. GSI projesi, deniz altından döşenecek kablolar aracılığıyla bölgedeki elektrik şebekelerini birbirine bağlamayı amaçlıyor. Tatbikat sahasının söz konusu projenin güzergâhıyla örtüşmesi ise dikkatleri yeniden Doğu Akdeniz’e çevirdi.

#3
Foto - Atina’dan jeopolitik sınır testi mi? 4 ülkeden Doğu Akdeniz’de dikkat çeken hamle

GERÇEK ATIŞLI TALİM YAPILACAK Planlamaya göre tatbikatın sabah bölümünde Doğu Akdeniz’de gerçek atışlı eğitimler gerçekleştirilecek. Öğleden sonraki aşamanın ise Kaşot ve Kerpe adalarının güneydoğusunda devam etmesi öngörülüyor. Tatbikata dört ülkenin deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katılması bekleniyor.

#4
Foto - Atina’dan jeopolitik sınır testi mi? 4 ülkeden Doğu Akdeniz’de dikkat çeken hamle

YUNAN BASINI DA “JEOPOLİTİK” DEDİ Ta Nea, “Eunomia”yı askeri açıdan basit bir eğitim faaliyeti olarak nitelendirirken tatbikatın gerçekleştirileceği bölgenin farklı bir anlam taşıdığına dikkat çekti. Yunan gazetesinde tatbikatın “güzergâhı nedeniyle jeopolitik açıdan önemli” olduğu değerlendirmesine yer verildi. Böylece tatbikatın askeri boyutunun yanı sıra GSI projesine yönelik siyasi ve jeopolitik bir mesaj taşıyıp taşımadığı da tartışmaya açıldı.

#5
Foto - Atina’dan jeopolitik sınır testi mi? 4 ülkeden Doğu Akdeniz’de dikkat çeken hamle

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ Yunan basınındaki değerlendirmelerde tatbikatın zamanlamasının da tesadüf olmadığı öne sürüldü. Haberde GSI projesinde Fransız bayraklı bir geminin tercih edilmesi, Fransız şirketi Meridiam’ın projeye dahil olması ve Fransa’nın aynı dönemde “Eunomia” tatbikatına katılması birlikte değerlendirildi. Ta Nea, söz konusu gelişmelerin projeye hem uluslararası hem de Avrupa düzeyinde bir “koruma ağı” oluşturduğu yorumunda bulundu.

#6
Foto - Atina’dan jeopolitik sınır testi mi? 4 ülkeden Doğu Akdeniz’de dikkat çeken hamle

GÖZLER 19 EKİM’E ÇEVRİLDİ Dört ülkenin askeri unsurlarını aynı sahada buluşturacak tatbikatın, enerji hatlarının ve deniz yetki alanlarının uzun süredir tartışma konusu olduğu Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilmesi dikkatle takip ediliyor. Özellikle gerçek atışlı faaliyetlerin GSI güzergâhıyla büyük ölçüde örtüşen bir bölgede planlanması, Atina’nın askeri tatbikat üzerinden jeopolitik bir mesaj vermeye çalışıp çalışmadığı sorusunu beraberinde getirdi.

#7
Foto - Atina’dan jeopolitik sınır testi mi? 4 ülkeden Doğu Akdeniz’de dikkat çeken hamle

19 Ekim’de başlayacak tatbikatta kullanılacak kesin sahalar ve bölgedeki diğer ülkelerin gelişmeye vereceği tepkiler yakından izlenecek.

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