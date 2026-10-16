Atina’dan jeopolitik sınır testi mi? 4 ülkeden Doğu Akdeniz’de dikkat çeken hamle

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ Yunan basınındaki değerlendirmelerde tatbikatın zamanlamasının da tesadüf olmadığı öne sürüldü. Haberde GSI projesinde Fransız bayraklı bir geminin tercih edilmesi, Fransız şirketi Meridiam’ın projeye dahil olması ve Fransa’nın aynı dönemde “Eunomia” tatbikatına katılması birlikte değerlendirildi. Ta Nea, söz konusu gelişmelerin projeye hem uluslararası hem de Avrupa düzeyinde bir “koruma ağı” oluşturduğu yorumunda bulundu.