Atina’dan jeopolitik sınır testi mi? 4 ülkeden Doğu Akdeniz’de dikkat çeken hamle
Doğu Akdeniz’de tansiyonu yükseltebilecek yeni bir askeri hareketlilik gündemde. Yunanistan, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 19 Ekim’de deniz ve hava unsurlarının katılımıyla “Eunomia” tatbikatı gerçekleştirmesi planlanıyor. Tatbikat sahasının Yunanistan-GKRY-İsrail Elektrik Bağlantısı Projesi’nin öngörülen güzergâhıyla büyük ölçüde örtüşmesi, Atina basınında dahi “jeopolitik açıdan önemli” şeklinde yorumlandı.