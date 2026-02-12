“CHP sarhoş genel başkanı pohpohluyor! Bunlarda cibilliyet yok”
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Pursaklar İlçe Danışma Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve CHP yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Özcan, son günlerde kamuoyuna yansıyan ve CHP’den istifa eden Keçiören Belediye başkanı Mesut Özarslan’a gönderildiği öne sürülen hakaret içerikli mesajlar üzerinden CHP yönetimini eleştirdi. Özcan, “Allah bu milleti CHP zihniyetinden korusun” dedi.