Gündem
6
Yeniakit Publisher
"CHP sarhoş genel başkanı pohpohluyor! Bunlarda cibilliyet yok"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“CHP sarhoş genel başkanı pohpohluyor! Bunlarda cibilliyet yok”

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Pursaklar İlçe Danışma Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve CHP yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Özcan, son günlerde kamuoyuna yansıyan ve CHP’den istifa eden Keçiören Belediye başkanı Mesut Özarslan’a gönderildiği öne sürülen hakaret içerikli mesajlar üzerinden CHP yönetimini eleştirdi. Özcan, “Allah bu milleti CHP zihniyetinden korusun” dedi.

Foto - "CHP sarhoş genel başkanı pohpohluyor! Bunlarda cibilliyet yok"

AK Parti Ankara İl Teşkilatı, Pursaklar’da düzenlenen ilçe danışma meclisi toplantısında bir araya geldi. Toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan İl Başkanı Hakan Han Özcan, konuşmasının büyük bir bölümünü CHP içindeki siyaset tarzına ve Genel Başkan Özgür Özel’e ayırdı. CHP’de yaşanan tartışmaların parti içindeki anlayışı ortaya koyduğunu savunan Özcan, “Kendi genel başkanı, kendi belediye başkanına en ağır hakaretleri edebiliyor. İşleri bozulduğu zaman en ağır sözleri sarf ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Foto - "CHP sarhoş genel başkanı pohpohluyor! Bunlarda cibilliyet yok"

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddialarına değinen Özcan, CHP’nin siyasi ahlakını sorguladı: “Gündemde görüyorsunuz; kendi genel başkanı, kendi belediye başkanına en ağır hakaretleri, küfrü yapabilen bir topluluk bunlar. İşleri bozulduğu zaman en ağır hakaretleri yaparlar. Bunlar ikiyüzlü. Bunlarda aile kavramı yok.”

Foto - "CHP sarhoş genel başkanı pohpohluyor! Bunlarda cibilliyet yok"

CHP’nin yerel seçim sürecindeki bazı söylemlerini eleştiren Özcan, alkol kullanımı üzerinden Yeşilay hatırlatması yaparak şunları söyledi: “CHP şimdi sarhoş genel başkanı pohpohluyor. Bunların seçim vaadi de zaten rakıyı ucuzlatmaktı. Yeşilay’ın bir kamu spotu vardı; 'alkol aile içi şiddeti artırır' diye. Şimdi rakı masasındaki sarhoş genel başkanı pohpohluyorlar, iki gün sonra onu da taşlayacaklar. Çünkü bunların derdi hizmet değil, derdi icraat değil.”

Foto - "CHP sarhoş genel başkanı pohpohluyor! Bunlarda cibilliyet yok"

Özcan, CHP’nin geçmişteki "helalleşme" söylemlerinin samimi olmadığını, sağcı ve muhafazakar seçmenin aldatılmaya çalışıldığını savundu: “Bunlar İYİ Parti’den, diğer partilerden vekil alırken başka söylerler; kendilerine vekil pazarı kurarken başka söylerler. Sağcıları da, ülkücüleri de, muhafazakarları da takiye ile kandırmaya çalıştılar. Ama sonunda asıllarına rücu ettiler. Bunlarda cibilliyet yok, bunlarda izan yok, bunlarda vatan millet kavramı yok.”

Foto - "CHP sarhoş genel başkanı pohpohluyor! Bunlarda cibilliyet yok"

CHP’nin mevcut yönetim kadrosuna yönelik "vesayet" ve "dış güçler" suçlamalarında bulunan Hakan Han Özcan, konuşmasını şu sert ifadelerle sürdürdü: “Şu anki cumhuriyet halk partisi ne yazık ki FETÖ’vari veyahut da uluslararası manada birilerinin maşalığını yapan yöneticilere sahip. İngiliz'inden, Amerikalısından medet umuyorlar. Allah bu milleti ve Müslümanları bu CHP zihniyetinden ve bunların ekibinden korusun.” Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla bitiren hakan han özcan, cumhur ittifakı'nın önemine değinerek şunları söyledi: "Rabb’im, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri sayın Devlet Bahçeli’nin birliğini daim eylesin. Bizler her hanede, her sokakta 'ak elçi' olarak çalışacağız. Allah izin verirse sayın cumhurbaşkanımızı en yüksek oranlarla Ankara’dan, İstanbul’dan ve tüm illerden yeniden güçlü bir şekilde çıkaracağız.”

