“CHP sarhoş genel başkanı pohpohluyor! Bunlarda cibilliyet yok”

CHP’nin mevcut yönetim kadrosuna yönelik "vesayet" ve "dış güçler" suçlamalarında bulunan Hakan Han Özcan, konuşmasını şu sert ifadelerle sürdürdü: “Şu anki cumhuriyet halk partisi ne yazık ki FETÖ’vari veyahut da uluslararası manada birilerinin maşalığını yapan yöneticilere sahip. İngiliz'inden, Amerikalısından medet umuyorlar. Allah bu milleti ve Müslümanları bu CHP zihniyetinden ve bunların ekibinden korusun.” Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla bitiren hakan han özcan, cumhur ittifakı'nın önemine değinerek şunları söyledi: "Rabb’im, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri sayın Devlet Bahçeli’nin birliğini daim eylesin. Bizler her hanede, her sokakta 'ak elçi' olarak çalışacağız. Allah izin verirse sayın cumhurbaşkanımızı en yüksek oranlarla Ankara’dan, İstanbul’dan ve tüm illerden yeniden güçlü bir şekilde çıkaracağız.”