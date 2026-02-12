Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!
Milli savunma sanayiinde "Tam Bağımsız Türkiye" hedefiyle atılan dev adımlar, denizlerdeki hakimiyetimizi perçinliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak, yerli ve milli imkanlarla inşa edilen 4 büyük dev platformun 2026 yılında envantere gireceği müjdesi, bölgedeki şer odaklarına korku, dosta güven verdi. Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarımızı gasp etmeye çalışan "şer ittifakına" karşı caydırıcılığımızı zirveye taşıyacak olan bu hamle, denizlerdeki dengeleri Türkiye lehine tamamen değiştirecek.