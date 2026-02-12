  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TEKNOFEST’in küresel zaferi! İngilizlerden milli teknoloji hamlesine iki dev ödül Afet konutlarında ödeme kolaylığı: Başkan Erdoğan’ın müjdesi sevince boğdu Şanlıurfa’da bataklık operasyonu: 27 alçak tutuklandı! Masaj salonu maskeli fuhuş yuvalarına darbe “CHP sarhoş genel başkanı pohpohluyor! Bunlarda cibilliyet yok” 2 bin 65 ihbara müdahale edildi Erciyes JAK ile güvende Yeni zam sistemi ile emeklinin maaş hesabı değişiyor! İşte masadaki 6 konudaki 6 çözüm Hayvan varlığı hızla arttı! Devlet destekleri sonuç verdi Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!

Milli savunma sanayiinde "Tam Bağımsız Türkiye" hedefiyle atılan dev adımlar, denizlerdeki hakimiyetimizi perçinliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak, yerli ve milli imkanlarla inşa edilen 4 büyük dev platformun 2026 yılında envantere gireceği müjdesi, bölgedeki şer odaklarına korku, dosta güven verdi. Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarımızı gasp etmeye çalışan "şer ittifakına" karşı caydırıcılığımızı zirveye taşıyacak olan bu hamle, denizlerdeki dengeleri Türkiye lehine tamamen değiştirecek.

#1
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!

Türk Donanması'nda 2026 yılı "Teslimat Fırtınası" ile başlıyor. Filoya katılacak dört dev platform, Mavi Vatan'daki caydırıcılığa yeni bir güç katacak.

#2
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!

TCG İZMİR (F-516) - İstif Sınıfının 2. Devi Milli Fırkateyn Hamlesi! TCG İstanbul'un kardeşi TCG İzmir, yerli füze ve radar sistemleriyle 2026'nın ilk yarısında envantere giriyor.

#3
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!

3: TCG MURATREİS (S-330) - Derinlerin Sessiz Gücü 21 Gün Su Altında Kesintisiz Görev! Reis sınıfının 3. üyesi Muratreis, Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi ile 2026'da Mavi Vatan'ın derinliklerine iniyor.

#4
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!

4: TCG İZMİT (F-517) - Ege ve Akdeniz'in Yeni Bekçisi MİLGEM Serisi Hız Kesmiyor. İstif sınıfının üçüncü gemisi TCG İzmit, 2026 hedefleri kapsamında donanmanın gücüne güç katacak.

#5
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!

5: TCG AKDENİZ (F-519) - Rekor Sürede Sahaya İstif Sınıfında 5. Gemi! Daha yeni suya indirilen TCG Akdeniz, 2026 sonunda donanmaya teslim edilmek üzere hızla donatılıyor.

#6
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!

6: AKYA Torpidosu ile Tam Caydırıcılık Denizaltılarda Milli Yumruk. 2026 itibarıyla seri üretimi hızlanan AKYA, yeni giren gemilerimizin en ölümcül silahı olacak.

#7
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!

7: MİDLAS - Milli Dikey Atım Lançer Sistemi Dışa Bağımlılık Bitti! Yerli füzelerimiz HİSAR-D ve ATMACA, artık tamamen yerli üretim MİDLAS lançerlerinden ateşlenecek.

#8
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!

8: Modernizasyon Hamlesi: TCG 18 MART Sadece Yeni Değil, Yenilenen Güç. 2026'da TCG 18 Mart denizaltısı, tamamen yerli sensör ve silah sistemleriyle modern bir savaşçı olarak geri dönüyor.

#9
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!

9: MUGEM Yolculuğu Başlıyor Geleceğin Amiral Gemisi. 60 bin tonluk Milli Uçak Gemisi için üretim faaliyetleri 2026'da yeni bir aşamaya geçiyor.

#10
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Feno

MAŞALLAH! Nazar değmesin!
TÜM YORUMLARA GİT
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu
Siyaset

Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz’in makamında çekilen fotoğraf Atatürkçüleri kızdırdı.
Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...
Siyaset

Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yeni bir tuhaflığa imza attı. TBMM'ye Erzincan'ın isminin "Can Erzincan" olarak değiştirilmesi iç..
Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı
Gündem

Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı

Hakkari’nin Derecik ilçesi Belediye Başkanı Hasan Dinç, “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” iddiasıyla aldığı hapis ceza..
28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı
Gündem

28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki kadın heyetini..
CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler
Gündem

CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına atanan yeni isimlerin TBMM’deki yemin töreni öncesinde, CHP’li milletvekilleri kürsüye yönelerek skandal b..
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23