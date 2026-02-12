Afet konutlarında ödeme kolaylığı: Başkan Erdoğan’ın müjdesi sevince boğdu

2 YIL ÖDEME OLMAMASI BÜYÜK KOLAYLIK: Açıklanan faizsiz taksitli ve peşinde yüzde 74 indirimli ödeme modeline de değinen Ekiz, "İki yıl ödeme olmaması çok büyük kolaylık. İmkânı olanlar için peşin ödeme daha da avantajlı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Artık emekliyim, evimde huzurla oturuyorum" diye konuştu. Eşi Meryem Ekiz ise yaşadıkları zor günleri hatırlatarak, "Çok perişandık. Evimiz yapıldı, şimdi kendi yuvamıza geçtik. Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.