  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TEKNOFEST’in küresel zaferi! İngilizlerden milli teknoloji hamlesine iki dev ödül Afet konutlarında ödeme kolaylığı: Başkan Erdoğan’ın müjdesi sevince boğdu Şanlıurfa’da bataklık operasyonu: 27 alçak tutuklandı! Masaj salonu maskeli fuhuş yuvalarına darbe “CHP sarhoş genel başkanı pohpohluyor! Bunlarda cibilliyet yok” 2 bin 65 ihbara müdahale edildi Erciyes JAK ile güvende Yeni zam sistemi ile emeklinin maaş hesabı değişiyor! İşte masadaki 6 konudaki 6 çözüm Hayvan varlığı hızla arttı! Devlet destekleri sonuç verdi Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Afet konutlarında ödeme kolaylığı: Başkan Erdoğan’ın müjdesi sevince boğdu
IHA Giriş Tarihi:

Afet konutlarında ödeme kolaylığı: Başkan Erdoğan’ın müjdesi sevince boğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem konutları için açıkladığı ödeme kolaylığı, Kahramanmaraş’ta köy evlerine yerleşen ailelerde de sevinç oluşturdu.

1
#1
Foto - Afet konutlarında ödeme kolaylığı: Başkan Erdoğan’ın müjdesi sevince boğdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem konutlarına yönelik açıkladığı, 2 yıl ödemesiz aylık 8 bin 100 TL (köyevleri) ile 8 bin 750 TL'lik (daireler) faizsiz taksit imkânı ile peşin ödemede yüzde 74 indirim sağlayan yeni ödeme modeli, Kahramanmaraş'ta afetzedeleri sevindirdi.

#2
Foto - Afet konutlarında ödeme kolaylığı: Başkan Erdoğan’ın müjdesi sevince boğdu

Depremin merkezinde TOKİ'den konutlarını teslim alanların yanı sıra köy evlerine yerleşen depremzedeler, açıklanan ödeme planın kendilerine büyük moral verdiğini söyledi.

#3
Foto - Afet konutlarında ödeme kolaylığı: Başkan Erdoğan’ın müjdesi sevince boğdu

Depremde evleri ağır hasar gören ve yakınlarını kaybeden Adem ile eşi Meryem Ekiz çifti, devlet tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt köyündeki teslim edilen konutlara taşınmanın mutluluğunu dile getirdi.

#4
Foto - Afet konutlarında ödeme kolaylığı: Başkan Erdoğan’ın müjdesi sevince boğdu

SICAK BİR YUVAYA KAVUŞTUK: 50 yıllık şoförlük mesleğinin ardından emekli olduğunu belirten Adem Ekiz, "Depremde evimiz hasar gördü, biladerlerimiz rahmetli oldu. Devletimiz bize ev yaptı, Allah razı olsun. Evler çok güzel, suyumuz geldi, elektriğimiz geldi, iç bakımları da tamamlandı. Sıcak bir yuvaya kavuştuk. Allah kimseyi evsiz bırakmasın" dedi.

#5
Foto - Afet konutlarında ödeme kolaylığı: Başkan Erdoğan’ın müjdesi sevince boğdu

2 YIL ÖDEME OLMAMASI BÜYÜK KOLAYLIK: Açıklanan faizsiz taksitli ve peşinde yüzde 74 indirimli ödeme modeline de değinen Ekiz, "İki yıl ödeme olmaması çok büyük kolaylık. İmkânı olanlar için peşin ödeme daha da avantajlı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Artık emekliyim, evimde huzurla oturuyorum" diye konuştu. Eşi Meryem Ekiz ise yaşadıkları zor günleri hatırlatarak, "Çok perişandık. Evimiz yapıldı, şimdi kendi yuvamıza geçtik. Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu
Siyaset

Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz’in makamında çekilen fotoğraf Atatürkçüleri kızdırdı.
Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...
Siyaset

Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yeni bir tuhaflığa imza attı. TBMM'ye Erzincan'ın isminin "Can Erzincan" olarak değiştirilmesi iç..
Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı
Gündem

Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı

Hakkari’nin Derecik ilçesi Belediye Başkanı Hasan Dinç, “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” iddiasıyla aldığı hapis ceza..
28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı
Gündem

28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki kadın heyetini..
CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler
Gündem

CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına atanan yeni isimlerin TBMM’deki yemin töreni öncesinde, CHP’li milletvekilleri kürsüye yönelerek skandal b..
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23