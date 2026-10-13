Sigara satışında tüm kurallar baştan aşağı değişiyor! İşte yeni dönemin detayları
Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığının üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeyle sigara satışlarında QR kodlu kimlik doğrulama sistemine geçilmesi planlanıyor. Market, bakkal ve büfelerde sigara almak isteyenlerin 18 yaşını doldurup doldurmadığı elektronik ortamda kontrol edilecek. Satıcılar, alıcıların kişisel bilgilerini göremeyecek. Günlük tütün ürünü alım miktarının da denetlenmesini öngören sistemin bir yıl içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.