Sigara satışında tüm kurallar baştan aşağı değişiyor! İşte yeni dönemin detayları

Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığının hazırlıklarını sürdürdüğü sağlık düzenlemesinde, tütün ürünlerinin satışına yönelik yeni önlemler üzerinde çalışılıyor. Düzenlemenin temel hedefi, 18 yaşından küçüklere sigara satışının önüne geçmek ve satış noktalarında yaş kontrolünü daha etkin hâle getirmek. Türkiye gazetesinin haberine göre, bu kapsamda Japonya ve Güney Kore'deki uygulamalara benzer şekilde, sigara ve diğer tütün ürünlerinin satışında elektronik sistem veya cihazların kullanılması planlanıyor. Kanun teklifi taslağında, 2017 yılında gerçekleştirilen Küresel Gençlik Tütün Araştırması'nın sonuçlarına da yer verildi. Araştırmaya göre, 13-15 yaş grubunda sigara kullanan öğrencilerin yüzde 73,3'ü, 18 yaşını doldurmadığı hâlde market ve bakkal gibi satış noktalarından sigara satın alabildi.