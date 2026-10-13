Yüzlerce market zincirine görülmemiş saldırı! Donmuş ürünler bozuldu, zarar milyonları buldu

Saldırının ardından soğuk zinciri bozulan et, balık, süt ürünleri ve dondurulmuş gıdalar satıştan kaldırıldı. Çok sayıda market, müşterilerin sağlığını riske atmamak için ürünlerini imha etmek zorunda kaldı. Alsace bölgesindeki Haguenau kentinde iki marketin toplam zararının 270 bin euroya ulaştığı bildirildi. Gradignan'daki bir Intermarché mağazasının sahibi ise yalnızca kendi işletmesinde 21 bin euroluk ürün kaybı yaşandığını açıkladı. Fransa genelindeki toplam zararın henüz kesinleşmediği, ancak kaybın milyonlarca euroyu, hatta on milyonlarca euroyu bulabileceği belirtiliyor. Bazı işletmelerin sigorta poliçelerinin bu tür siber saldırı kaynaklı zararları karşılamaması da ayrı bir sorun oluşturuyor.