Yüzlerce market zincirine görülmemiş saldırı! Donmuş ürünler bozuldu, zarar milyonları buldu
Fransa'da bilgisayar korsanları, yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini ele geçirerek sıcaklıkları 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı nedeniyle et, balık, süt ürünleri ve dondurulmuş gıdalar kullanılamaz hâle gelirken zararın milyonlarca euroyu bulabileceği belirtildi. Bazı marketlerde yangına da yol açan saldırıyla ilgili Paris Savcılığı soruşturma başlatırken, hackerların eski soğutma yazılımlarındaki güvenlik açıklarından yararlandığı ortaya çıktı.