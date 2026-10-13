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Yüzlerce market zincirine görülmemiş saldırı! Donmuş ürünler bozuldu, zarar milyonları buldu

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Yüzlerce market zincirine görülmemiş saldırı! Donmuş ürünler bozuldu, zarar milyonları buldu

Fransa'da bilgisayar korsanları, yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini ele geçirerek sıcaklıkları 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı nedeniyle et, balık, süt ürünleri ve dondurulmuş gıdalar kullanılamaz hâle gelirken zararın milyonlarca euroyu bulabileceği belirtildi. Bazı marketlerde yangına da yol açan saldırıyla ilgili Paris Savcılığı soruşturma başlatırken, hackerların eski soğutma yazılımlarındaki güvenlik açıklarından yararlandığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Yüzlerce market zincirine görülmemiş saldırı! Donmuş ürünler bozuldu, zarar milyonları buldu

Fransa'da 11 Ekim'i 12 Ekim'e bağlayan gece düzenlenen siber saldırıda, ülkenin önde gelen süpermarket zincirlerinin soğutma sistemleri ele geçirildi. Saldırganlar, müşteri bilgilerini çalmak veya banka hesaplarına ulaşmak yerine marketlerdeki buzdolaplarının sıcaklık kontrol sistemlerine müdahale etti. Uzaktan erişim sağlayan bilgisayar korsanları, soğutma sistemlerinin otomatik buz çözme işlemini devreye soktu. Normal şartlarda kısa süreli çalışması gereken bu işlem, bazı marketlerde saatlerce sürdürüldü. Fransız Le Monde gazetesinin aktardığına göre saldırganlar, buz çözme işleminin süresini bir saatten sekiz saate çıkararak alarm sistemlerinin geç devreye girmesine neden oldu. Böylece market çalışanları durumu fark edene kadar çok sayıda ürün bozuldu.

#2
Foto - Yüzlerce market zincirine görülmemiş saldırı! Donmuş ürünler bozuldu, zarar milyonları buldu

Saldırının en dikkat çekici ayrıntısı, soğutma sistemlerinde kaydedilen olağan dışı sıcaklıklar oldu. Bazı marketlerin soğuk hava depolarında sıcaklık 50 dereceye yükselirken Manche bölgesindeki La Haye kentinde bulunan bir Intermarché mağazasında ekipmanların 80 dereceye ulaşan sıcaklığın etkisiyle eridiği bildirildi. Gironde bölgesindeki Gradignan kentinde bir Intermarché mağazasının sahibi Charles Dezon, saldırının muhtemelen saat 23.00 sıralarında başladığını, ancak sabah 04.00 civarında depoyu su bastığının fark edilmesiyle ortaya çıktığını anlattı. Sıcaklığın aşırı yükselmesi nedeniyle otomatik yangın söndürme sisteminin devreye girdiği belirtildi. Fransız makamları, saldırıyla bağlantılı bazı yangın olaylarının da yaşandığını doğruladı.

#3
Foto - Yüzlerce market zincirine görülmemiş saldırı! Donmuş ürünler bozuldu, zarar milyonları buldu

Saldırı ilk olarak Intermarché ve Coopérative U market zincirlerinde tespit edildi. İlk açıklamalarda 150 ila 200 Intermarché mağazası ile yaklaşık 100 Coopérative U şubesinin etkilendiği duyuruldu. Ancak Fransız basınında yayımlanan sonraki bilgiler, saldırının çok daha geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu. Le Monde'un aktardığı son verilere göre Intermarché ve Netto grubunda yaklaşık 300, Coopérative U bünyesinde 100'e yakın, Carrefour zincirinde 80 ve Monoprix'te yaklaşık 30 mağaza saldırıdan etkilendi. E.Leclerc grubuna bağlı bazı mağazalarda da benzer sorunlar yaşandı. Böylece saldırının etkilediği mağaza sayısı ilk tahminlerin üzerine çıktı.

#4
Foto - Yüzlerce market zincirine görülmemiş saldırı! Donmuş ürünler bozuldu, zarar milyonları buldu

Saldırının ardından soğuk zinciri bozulan et, balık, süt ürünleri ve dondurulmuş gıdalar satıştan kaldırıldı. Çok sayıda market, müşterilerin sağlığını riske atmamak için ürünlerini imha etmek zorunda kaldı. Alsace bölgesindeki Haguenau kentinde iki marketin toplam zararının 270 bin euroya ulaştığı bildirildi. Gradignan'daki bir Intermarché mağazasının sahibi ise yalnızca kendi işletmesinde 21 bin euroluk ürün kaybı yaşandığını açıkladı. Fransa genelindeki toplam zararın henüz kesinleşmediği, ancak kaybın milyonlarca euroyu, hatta on milyonlarca euroyu bulabileceği belirtiliyor. Bazı işletmelerin sigorta poliçelerinin bu tür siber saldırı kaynaklı zararları karşılamaması da ayrı bir sorun oluşturuyor.

#5
Foto - Yüzlerce market zincirine görülmemiş saldırı! Donmuş ürünler bozuldu, zarar milyonları buldu

Soruşturmada saldırganların kullandığı teknik zafiyete ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Fransız basınında yer alan bilgilere göre saldırıda, Danimarkalı Danfoss şirketinin geliştirdiği soğutma kontrol yazılımlarındaki güvenlik açıklarından yararlanıldı. Danfoss, etkilenen sistemlerin büyük bölümünün kullanım ömrünü tamamlamış, artık yazılım ve güvenlik güncellemesi almayan eski ürünler olduğunu açıkladı. Şirketin AK-SM800 ve AK-SC355 modellerinin de etkilenen sistemler arasında bulunduğu belirtildi. Şirket, müşterilerine daha önce güvenlik güncellemelerini yüklemeleri ve eski sistemlerini yenilemeleri yönünde tavsiyelerde bulunduğunu bildirdi.

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