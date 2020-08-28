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Sağlık
15
Sigara içenler dikkat! Kandaki zehri vücuttan tamamen atıyor

2020-08-28 08:25:12
Sigara içenler dikkat! Kandaki zehri vücuttan tamamen atıyor

Bu besin hem kanı temizliyor hem kanseri önlüyor! Kudret narının faydaları saymakla bitmez. Tropikal bir meyve olan kudret narı, ülkemizde de yetiştirilmektedir. Yüksek C vitamini ve faydalı birçok mineral içermesi sebebiyle kudret narının faydası oldukça yüksektir. Kandaki zararlı maddeleri yani toksinleri atarak vücudu temizleyen kudret narı aynı zamanda kanserden de koruyor. Kudret narının diğer faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir? İşte mucize besin kudret narıyla ilgili tüm merak edilenler. Bu besin hem kanı temizliyor hem kanseri önlüyor! Kudret narının faydaları saymakla bitmez. Tropikal bir meyve olan kudret narı, ülkemizde de yetiştirilmektedir. Yüksek C vitamini ve faydalı birçok mineral içermesi sebebiyle kudret narının faydası oldukça yüksektir. Kandaki zararlı maddeleri yani toksinleri atarak vücudu temizleyen kudret narı aynı zamanda kanserden de koruyor. Kudret narının diğer faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir? İşte mucize besin kudret narıyla ilgili tüm merak edilenler. Kudret narı, değişik görüntüsü nedeniyle halk arasında acayip elma olarak adlandırılan tropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Ülkemizde de yetişen kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunur. Kudret narının faydalarına geçmeden önce bu mucizevi bitkiden biraz bahsedelim. Kudret narı, kabakgiller ailesinden olup tropik iklimde yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bir bitkidir. Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen kudret narı, ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Yaz aylarında çiçek açan, sarmaşık formunda olan kudret narı, oldukça değişik bir görüntüye sahiptir. Kudret narı, pek çok aktarda zeytinyağı veya bal ile karıştırılmış formları ile satılıyor. Diğer yandan kudret narının macun hali de yine aktarlarda satılıyor. Ama isterseniz evinizde yine aktarlardan satın alacağınız tohumu ile evinizde yetiştirebilirsiniz. Kudret narının tadı acı olduğu için genellikle bal ile birlikte hazırlanan kürleri tüketilir. Bal yerine zeytinyağı içinde bekleterek veya reçel ile tatlandırarak da yapabilirsiniz. KUDRET NARININ İÇERİĞİ- Demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri Cucurbitacin türevleri %40-50 Protein Sabit yağlar; Trienasitlerden, α- Elâosterinasit ve trichosanasit Alkaloitler, Saponinler, Kinonlar, Reçine, Musilaj, Steroller, Taninler Momordicosid, momordisilin, kukurbitinler, kukurbitasinler, lektinler... Kudret narı, yüzyıllar boyunca özellikle mide hastalıkları tedavisinde kullanılmıştır. Kudret narının meyvesi olgunlaşınca birbirinden ayrılır, turuncu-sarı meyveler verir. Anavatanı Hindistan olarak kabul edilen kudret narı ile son yıllarda kanser tedavisi için araştırmalar yapılmıştır.

#1
Foto - SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOĞAL İLACIDIR- Kudret narı, asırlar boyunca zaten mide ve bağırsak sorunlarının tedavisinde kullanılmış bir bitkidir. Bu tarz bir rahatsızlığınız var ise günde bir kaşık zeytinyağlı kudret narı yemenizi uzmanlar tavsiye ediyor. Fakat kudret narının bu faydasının uzun sürmesini istiyorsanız en az bir ay boyunca bu küre devam etmeniz gerekir. Bu şekilde kudret narı tüketmek; ülser, gastrit, kolit, reflü, kabızlık ve hazımsızlık gibi hastalıklarına iyileşmesini sağlar.

SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOĞAL İLACIDIR- Kudret narı, asırlar boyunca zaten mide ve bağırsak sorunlarının tedavisinde kullanılmış bir bitkidir. Bu tarz bir rahatsızlığınız var ise günde bir kaşık zeytinyağlı kudret narı yemenizi uzmanlar tavsiye ediyor. Fakat kudret narının bu faydasının uzun sürmesini istiyorsanız en az bir ay boyunca bu küre devam etmeniz gerekir. Bu şekilde kudret narı tüketmek; ülser, gastrit, kolit, reflü, kabızlık ve hazımsızlık gibi hastalıklarına iyileşmesini sağlar.

#2
Foto - KANSERİ ÖNLÜYOR VE DURDURUYOR- Bu konuda son zamanlarda yapılmış birçok araştırma var. Konusunda deneyimli birçok uzman kişi, kudret narının kansere karşı çok faydalı bir besin olduğunu dile getiriyor. Amerika'da yayımlanan kanser araştırmaları üzerine olan bir dergide, kudret narının kanser hücrelerinin yayılması, gelişmesini ve büyümesini önlediği açıklanmıştır. Yine bir araştırma sonucunda meme kanserinin nüksetmemesi için kudret narının gıdalara katılarak tüketimi tavsiye edilmektedir.

KANSERİ ÖNLÜYOR VE DURDURUYOR- Bu konuda son zamanlarda yapılmış birçok araştırma var. Konusunda deneyimli birçok uzman kişi, kudret narının kansere karşı çok faydalı bir besin olduğunu dile getiriyor. Amerika'da yayımlanan kanser araştırmaları üzerine olan bir dergide, kudret narının kanser hücrelerinin yayılması, gelişmesini ve büyümesini önlediği açıklanmıştır. Yine bir araştırma sonucunda meme kanserinin nüksetmemesi için kudret narının gıdalara katılarak tüketimi tavsiye edilmektedir.

#3
Foto - ANTİBİYOTİK ETKİSİ VAR- Antibiyotik etkisi olan kudret narının içinde bulunan Lutein ve Lycopnene adlı maddeler, tümörün büyümesini önler.

ANTİBİYOTİK ETKİSİ VAR- Antibiyotik etkisi olan kudret narının içinde bulunan Lutein ve Lycopnene adlı maddeler, tümörün büyümesini önler.

#4
Foto - YANIK TEDAVİSİ İÇİN BİREBİR- Vücutta oluşan yanıklar ve yaraların tedavisinde kudret narının iyileştirici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Yanık zamanında kullanabilmek için kudret narı meyvesinin çekirdeklerini çıkarıp ezdikten sonra lapa halinde iken zeytinyağı ekleyerek cam kavanozda muhafaza edin. Bu haliyle bir sene boyunca yanık ve yara tedavisinde kullanabilirsiniz.

YANIK TEDAVİSİ İÇİN BİREBİR- Vücutta oluşan yanıklar ve yaraların tedavisinde kudret narının iyileştirici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Yanık zamanında kullanabilmek için kudret narı meyvesinin çekirdeklerini çıkarıp ezdikten sonra lapa halinde iken zeytinyağı ekleyerek cam kavanozda muhafaza edin. Bu haliyle bir sene boyunca yanık ve yara tedavisinde kullanabilirsiniz.

#5
Foto - BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR- İçerdiği E vitamini ve proteinler ile kudret narı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek dışarıdan gelecek bakteri, mikrop ve virüslere karşı vücuda koruma sağlar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR- İçerdiği E vitamini ve proteinler ile kudret narı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek dışarıdan gelecek bakteri, mikrop ve virüslere karşı vücuda koruma sağlar.

#6
Foto - İLTİHAPLARI GİDERİR- Zeytinyağlı kudret narı kürü, iltihaplı bölgeler için bir doğal merham gibidir. Antienflamatuvar etkisi ile kudret narı, özellikle dolama tabir edilen zor iyileşen iltihaplanmalar için birebirdir. Bu bölgeye zeytinyağlı kudret narını sürüp bekletildiği vakit, zamanlar iltihabın kuruduğu görülür.

İLTİHAPLARI GİDERİR- Zeytinyağlı kudret narı kürü, iltihaplı bölgeler için bir doğal merham gibidir. Antienflamatuvar etkisi ile kudret narı, özellikle dolama tabir edilen zor iyileşen iltihaplanmalar için birebirdir. Bu bölgeye zeytinyağlı kudret narını sürüp bekletildiği vakit, zamanlar iltihabın kuruduğu görülür.

#7
Foto - KARACİĞER DOSTUDUR- Kudret narı, karaciğeri destekler. Vücudumuz için çok önemli bir organ olan karaciğerin adeta dostudur kudret narı. Karaciğeri yenileme özelliği olan kudret narını, günlük olarak düzenli tüketimi sayesinde gelecek sorunlara karşı önlem alınmış olur. Bir hastalığınız var ise iyileşmesine yardımcı olacaktır.

KARACİĞER DOSTUDUR- Kudret narı, karaciğeri destekler. Vücudumuz için çok önemli bir organ olan karaciğerin adeta dostudur kudret narı. Karaciğeri yenileme özelliği olan kudret narını, günlük olarak düzenli tüketimi sayesinde gelecek sorunlara karşı önlem alınmış olur. Bir hastalığınız var ise iyileşmesine yardımcı olacaktır.

#8
Foto - KANI TEMİZLER- Kudret narının kanı temizleme ve kan dolaşımını artırma özelliği vardır. Anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özelliği ile kan bozuklukların karşı etkili olan kudret narı, kandaki toksinleri temizler.

KANI TEMİZLER- Kudret narının kanı temizleme ve kan dolaşımını artırma özelliği vardır. Anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özelliği ile kan bozuklukların karşı etkili olan kudret narı, kandaki toksinleri temizler.

#9
Foto - ŞEKER HASTALARI İÇİN DOĞAL YARDIMCI- Kudret narından elde edilen ekstrenin şeker hastalığına iyi geldiği yapılan araştırmalar ile ortaya çıkarılmıştır. Bu araştırma sonucunda kudret narının içindeki dört maddenin kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

ŞEKER HASTALARI İÇİN DOĞAL YARDIMCI- Kudret narından elde edilen ekstrenin şeker hastalığına iyi geldiği yapılan araştırmalar ile ortaya çıkarılmıştır. Bu araştırma sonucunda kudret narının içindeki dört maddenin kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

#10
Foto - CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR VE KORUR- Güneş yanıklarına iyi gelen kudret narı, güneşin zararlı ışınlarından da cildi korur. Egzama, çıban ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kudret narı, akne tedavisi, cilt lekeleri ve derin cilt enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR VE KORUR- Güneş yanıklarına iyi gelen kudret narı, güneşin zararlı ışınlarından da cildi korur. Egzama, çıban ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kudret narı, akne tedavisi, cilt lekeleri ve derin cilt enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

#11
Foto - ROMATİZMA VE VARİSE ÇÖZÜM- Romatizma ve varis ağrıları için kudret narı size inanılmaz fayda sağlar. Mesela kudret narını bacaklarınıza sürüp tüm gece beklettiğiniz zaman varis ağrılarından sizi kurtarır. Aynı şekilde romatizma ağrılarını gidermek için de kudret narı aynı şekilde size yardımcı olacaktır.

ROMATİZMA VE VARİSE ÇÖZÜM- Romatizma ve varis ağrıları için kudret narı size inanılmaz fayda sağlar. Mesela kudret narını bacaklarınıza sürüp tüm gece beklettiğiniz zaman varis ağrılarından sizi kurtarır. Aynı şekilde romatizma ağrılarını gidermek için de kudret narı aynı şekilde size yardımcı olacaktır.

#12
Foto - GUATR'I İYİLEŞTİRİR- Guatr, boynun önünde bulunan tiroid bezinin büyümesiyle boğaz şişiren ve bu nedenle bize büyük sıkıntılar yaşatan bir rahatsızlık olup çözümü ise kudret narıdır. Kudret narı, guatr için çözüm sağlıyor ve tamamen temizliyor.

GUATR'I İYİLEŞTİRİR- Guatr, boynun önünde bulunan tiroid bezinin büyümesiyle boğaz şişiren ve bu nedenle bize büyük sıkıntılar yaşatan bir rahatsızlık olup çözümü ise kudret narıdır. Kudret narı, guatr için çözüm sağlıyor ve tamamen temizliyor.

#13
Foto - Kudret narı genellikle iki şekilde tüketilir: zeytinyağı ve bal ile karıştırarak. Yapacağınız bu kürleri, cam kavanoz içinde muhafaza etmeniz gerekmektedir. Bir adet kudret narının çekirdeklerini ayıklayarak cam kavanoz içine atın. Sonrasında kavanozun yarısına gelecek şekilde üzerine zeytinyağı ekleyin. Kudret narı, bu şekilde kısa bir süre sonra zeytinyağı için erimeye başlayacaktır. Bu şekilde hazırladığınız kudret narı kürünü, yemeklerden önce bir kaşık yiyerek kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yanıklar ve yaralar içinde merhem gibi faydalanabilirsiniz.

Kudret narı genellikle iki şekilde tüketilir: zeytinyağı ve bal ile karıştırarak. Yapacağınız bu kürleri, cam kavanoz içinde muhafaza etmeniz gerekmektedir. Bir adet kudret narının çekirdeklerini ayıklayarak cam kavanoz içine atın. Sonrasında kavanozun yarısına gelecek şekilde üzerine zeytinyağı ekleyin. Kudret narı, bu şekilde kısa bir süre sonra zeytinyağı için erimeye başlayacaktır. Bu şekilde hazırladığınız kudret narı kürünü, yemeklerden önce bir kaşık yiyerek kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yanıklar ve yaralar içinde merhem gibi faydalanabilirsiniz.

#14
Foto - Kudret narının çekirdeklerini ayıkladıktan sonra püre haline gelene kadar iyice ezin. Bu şekilde kavanoz içine koyduktan sonra üzerine yarım kavanoz kadar bal ekleyin. Bu şekilde bir süre bekletin. Sonrasında ise sabahları aç karnına bir kaşık tüketebilirsiniz. Kudret narının kullandığınız ilaçla bir tepkimesi olabileceği için kullanmadan önce doktorunuza başvurun. Hamilelik döneminde kudret narının düşük yapma ve kanamaya sebep olma ihtimalleri yüzünden kullanımı tavsiye edilmez. Kudret narı için tavsiye edilen günlük tüketim sadece bir kaşıktır. Fazla tüketilmesi, ishale, mide-bağırsak sorunlarına ve karın ağrısına neden olabilir. Şekeri ani olarak yükseltebileceği için kudret narını, insülin kullanan hastaların dikkatli olması, eğer kullanacaklarsa bile zeytinyağlı olarak tüketmeleri gerekir. Karaciğer dostu olan kudret narı, aşırı tüketimde bu organa zarar verebilir.

Kudret narının çekirdeklerini ayıkladıktan sonra püre haline gelene kadar iyice ezin. Bu şekilde kavanoz içine koyduktan sonra üzerine yarım kavanoz kadar bal ekleyin. Bu şekilde bir süre bekletin. Sonrasında ise sabahları aç karnına bir kaşık tüketebilirsiniz. Kudret narının kullandığınız ilaçla bir tepkimesi olabileceği için kullanmadan önce doktorunuza başvurun. Hamilelik döneminde kudret narının düşük yapma ve kanamaya sebep olma ihtimalleri yüzünden kullanımı tavsiye edilmez. Kudret narı için tavsiye edilen günlük tüketim sadece bir kaşıktır. Fazla tüketilmesi, ishale, mide-bağırsak sorunlarına ve karın ağrısına neden olabilir. Şekeri ani olarak yükseltebileceği için kudret narını, insülin kullanan hastaların dikkatli olması, eğer kullanacaklarsa bile zeytinyağlı olarak tüketmeleri gerekir. Karaciğer dostu olan kudret narı, aşırı tüketimde bu organa zarar verebilir.

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