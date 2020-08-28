Sigara içenler dikkat! Kandaki zehri vücuttan tamamen atıyor

Bu besin hem kanı temizliyor hem kanseri önlüyor! Kudret narının faydaları saymakla bitmez. Tropikal bir meyve olan kudret narı, ülkemizde de yetiştirilmektedir. Yüksek C vitamini ve faydalı birçok mineral içermesi sebebiyle kudret narının faydası oldukça yüksektir. Kandaki zararlı maddeleri yani toksinleri atarak vücudu temizleyen kudret narı aynı zamanda kanserden de koruyor. Kudret narının diğer faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir? İşte mucize besin kudret narıyla ilgili tüm merak edilenler. Bu besin hem kanı temizliyor hem kanseri önlüyor! Kudret narının faydaları saymakla bitmez. Tropikal bir meyve olan kudret narı, ülkemizde de yetiştirilmektedir. Yüksek C vitamini ve faydalı birçok mineral içermesi sebebiyle kudret narının faydası oldukça yüksektir. Kandaki zararlı maddeleri yani toksinleri atarak vücudu temizleyen kudret narı aynı zamanda kanserden de koruyor. Kudret narının diğer faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir? İşte mucize besin kudret narıyla ilgili tüm merak edilenler. Kudret narı, değişik görüntüsü nedeniyle halk arasında acayip elma olarak adlandırılan tropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Ülkemizde de yetişen kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunur. Kudret narının faydalarına geçmeden önce bu mucizevi bitkiden biraz bahsedelim. Kudret narı, kabakgiller ailesinden olup tropik iklimde yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bir bitkidir. Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen kudret narı, ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Yaz aylarında çiçek açan, sarmaşık formunda olan kudret narı, oldukça değişik bir görüntüye sahiptir. Kudret narı, pek çok aktarda zeytinyağı veya bal ile karıştırılmış formları ile satılıyor. Diğer yandan kudret narının macun hali de yine aktarlarda satılıyor. Ama isterseniz evinizde yine aktarlardan satın alacağınız tohumu ile evinizde yetiştirebilirsiniz. Kudret narının tadı acı olduğu için genellikle bal ile birlikte hazırlanan kürleri tüketilir. Bal yerine zeytinyağı içinde bekleterek veya reçel ile tatlandırarak da yapabilirsiniz. KUDRET NARININ İÇERİĞİ- Demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri Cucurbitacin türevleri %40-50 Protein Sabit yağlar; Trienasitlerden, α- Elâosterinasit ve trichosanasit Alkaloitler, Saponinler, Kinonlar, Reçine, Musilaj, Steroller, Taninler Momordicosid, momordisilin, kukurbitinler, kukurbitasinler, lektinler... Kudret narı, yüzyıllar boyunca özellikle mide hastalıkları tedavisinde kullanılmıştır. Kudret narının meyvesi olgunlaşınca birbirinden ayrılır, turuncu-sarı meyveler verir. Anavatanı Hindistan olarak kabul edilen kudret narı ile son yıllarda kanser tedavisi için araştırmalar yapılmıştır.