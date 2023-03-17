Sıfır bilgisayar almak hayal oldu! Tamirciler doldu taştı

“Bizim tamir sürecimizin yavaşlamasındaki en büyük etken Türkiye’deki yedek parçaların kısıtlı olmasıdır. İhtiyacımız olan yedek parçaları bazen bulamayabiliyoruz, bu durumda yurt dışından parça temin ediyoruz. Sipariş ettiğimiz parçanın yurt dışından gelmesi 20 günü buluyor. Lakin bazen vergisini ödediğimiz mallara farklı firmalar veya gümrük tarafından el konulduğunda bu parçaları tekrardan sipariş etmek durumunda kalıyoruz. Haliyle 15-20 günlük bir tamir süresi 2-3 aya kadar uzamış oluyor. Dolayısıyla bu da müşterinin mağduriyetini arttırıyor. Şimdi şöyle düşünelim, mesela bilgisayarını tamir ettirecek kişi bir öğrenci. İnternetten ödevini yapacak, eve gittiği zaman genel bir ihtiyacını karşılayacak, PDF dosyası açması gerekecek ve bunun gibi işleri olacak. Üniversiteye gidenlerin yüzde 99’u bilgisayar kullanıyor. Özellikle hukuk okuyanlar ve yazılım işleriyle uğraşanlar için bu durum çok büyük sıkıntı. Yani bu insanlar için tamir işi çok acele, işlerinin bir hafta sarkması demek puanlarına kadar etkileyebilir. Sadece bizim tamir sürecimize bakmamanız lazım, buradaki uzayan sürecin üniversitedeki öğrencinin notlarına kadar etki ettiğini düşünmek gerekiyor.”