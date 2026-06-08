Sıfır Atık Forumu’nda 183 ülkeden binlerce katılımcı buluştu: İstanbul’da ortaya konulan en güçlü birliktelik...

1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul genelinde bin 500’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurumlarımız ve vatandaşlarımız büyük bir seferberlik örneği sergiledi” dedi. “Türkiye’nin Yumuşak Gücü, Çevre Diplomasisinin En Güçlü Örneklerinden Biri” Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi’nin bugün küresel ölçekte güçlü bir karşılık bulduğunu ifade eden Gül, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde başlayan bu hareket hem ülkemizde hem de dünyada kabul gördü. Türkiye’nin yumuşak gücünün ve çevre diplomasisinin en güçlü örneklerinden biri haline geldi. İnşallah bundan sonra da etkisini artırarak sürdürecektir” diye konuştu. “Festival Alanı Adeta Bir Bayram Yerine Dönüştü” Sıfır Atık Forumu’nun uluslararası başarısına da değinen Gül, “183 ülkenin katıldığı forumu hep birlikte takip ettik. Bunun yanında vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği festival alanı adeta bir bayram yerine dönüştü. İstanbul’un her yaştan insanını aynı çatı altında buluşturan festival, çevre bilincini eğlence ve eğitimle bir araya getiren örnek bir organizasyon oldu” ifadelerini kullandı. “Sıfır Atık Yaşam Kültürü Uygulamalı Olarak Deneyimlendi” Festival alanının sıfır atık yaşam kültürünün uygulamalı olarak deneyimlendiği bir öğrenme merkezi işlevi gördüğünü vurgulayan Gül, “Her stantta vatandaşlarımızın günlük hayatlarında uygulayabilecekleri örnekler yer aldı. Atıkların ayrıştırıldığı, çevreye zarar verecek unsurların bulunmadığı ve sürdürülebilir yaşamın deneyimlendiği örnek bir sıfır atık köyü oluşturuldu. Bu yönüyle festival, özellikle çocuklar ve gençler için adeta ikinci bir okul niteliği taşıdı” dedi. “Önemli Bir Başarı Elde Edildi” Ortaya çıkan başarının tüm paydaşların ortak emeği olduğunu belirten Gül, “Saygıdeğer Hanımefendi’nin ortaya koyduğu vizyon, Başkan Samed Ağırbaş ve Sıfır Atık Vakfımızın koordinasyonu ve tüm kurumlarımızın katkısıyla önemli bir başarı elde edildi. Bu başarı bizlere önümüzdeki yıllar için daha büyük hedefler koyma sorumluluğu da yüklüyor. Gelecek yıl daha kapsayıcı, daha güçlü ve daha geniş katılımlı bir organizasyonu nasıl gerçekleştirebileceğimizi şimdiden değerlendirmeye başladık” diye konuştu. Vali Gül, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonuyla sıfır atık hikâyesini daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Bu süreçte emeği geçen görünmeyen kahramanlara, polislerimize, öğretmenlerimize, kamu görevlilerimize, gönüllülerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” “Türkiye’nin Öncü Rolünü Güçlendiren Bir Kilometre Taşı” 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası boyunca gerçekleştirilen forumlar, paneller, sergiler, eğitim faaliyetleri ve festival etkinlikleriyle İstanbul, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması konusunda önemli bir örnek ortaya koyarken; Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi de küresel çevre diplomasisinin en güçlü platformlarından biri olma niteliğini bir kez daha pekiştirdi. İstanbul’da ortaya konulan bu güçlü birliktelik ve toplumsal sahiplenme, Türkiye’nin sıfır atık alanındaki öncü rolünü daha da güçlendiren önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.