Şifa saçan şifalı bitkiler

Bitki çayları nasıl hazırlanır? Bitki çayı hazırlamak oldukça kolaydır. Teknik her zaman aynıdır, öncelikle gerekli malzemeleri birinci kalite olarak tercih edin. Bir bitki çayı hazırlamak için suyu kaynatın ve ardından karışımı süzmeden ve bitki çayını içmeden önce bitkileri yaklaşık 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Her rahatsızlığa karşı doğal 10 bitki çayı Çeşitli rahatsızlıklıklara karşı yüzyıllardır kullanılan birçok bitki çayı vardır. Küçük rahatsızlıklar yaşıyorsanız, bu bitki çayları iyileşmenize yardımcı olabilir. Öksürük, baş ağrısı, adet ve bağırsak ağrılarınız varsa hazırlayabileceğiniz bitki çayı tarifleri burada. Sindirim sorunlarına karşı bitki çayı Sindirim sorunları yaşayanlar için ihtiyacınız olan şey bir rezene veya defne çayıdı. Tek yapmanız gereken 1 yemek kaşığı rezene tohumu veya defne yaprağını bir bardak sıcak suya demlemek. Alternatif olarak, sindirime yardımcı olmak için limon veya anason bitki çayı da faydalı olabilir.