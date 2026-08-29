Beklenmedik çıkış artık yok gibi: Osimhen'in tavrı belli oldu: Ters köşe yaptılar resmen...
Her sene 'gidecek-kalacak' ikilemine sokulan Osimhen için yolun sonu Avrupalılar için artık geldi...
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Her sene 'gidecek-kalacak' ikilemine sokulan Osimhen için yolun sonu Avrupalılar için artık geldi...
Transfer döneminin başından beri özellikle Avrupa basınında Victor Osimhen'in satılabileceği konuşuluyordu. Ancak Galatasaray'ın Rafael Leao hamlesi sonrasında bu iddialar da sona erdi.
Foot Mercato'nun haberine göre; Victor Osimhen, Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Rafael Leao'nun transferiyle birlikte Galatasaray'ın sportif projesinden tamamen heyecan duyuyor. Farklı basın kuruluşları da Rafael Leao hamlesi sonrasında Osimhen'in ayrılık şansının kalmadığını belirtti.
Victor Osimhen ve Rafael Leao yakın arkadaş... Hatta Nijeryalı forvet, transfer sürecinde Portekizli kanatla bazı telefon görüşmeleri yaptı. Ve bu hamleler işe yaradı. Sarı-Kırmızılı forma altında buluşacaklar. Sosyal medyadaki bazı İtalyan taraftarlar, "İkisini aynı takımda hayal etmiştim. Ama bunun Galatasaray'da olacağı hiç aklıma gelmezdi" tarzında yorumlar yaptı.
Aslında Galatasaray Yönetimi'nin Victor Osimhen'le ilgili kararı uzun süredir net...
Nijeryalı yıldız kendisi ayrılmak istemediği sürece satılmayacak. 27 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılı ekiple 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.
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