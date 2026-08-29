Beklenmedik çıkış artık yok gibi: Osimhen'in tavrı belli oldu: Ters köşe yaptılar resmen...

Victor Osimhen ve Rafael Leao yakın arkadaş... Hatta Nijeryalı forvet, transfer sürecinde Portekizli kanatla bazı telefon görüşmeleri yaptı. Ve bu hamleler işe yaradı. Sarı-Kırmızılı forma altında buluşacaklar. Sosyal medyadaki bazı İtalyan taraftarlar, "İkisini aynı takımda hayal etmiştim. Ama bunun Galatasaray'da olacağı hiç aklıma gelmezdi" tarzında yorumlar yaptı.