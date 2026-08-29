  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Taraftarları şok edecek bir gelişme: Leao'dan sonra bir bomba daha! 'Neden onaylayalım' diyerek herkesi şok etmişlerdi: İran'dan Mekke Anlaşması için bir olay açıklama daha Eskişehir'de renkli yörük korteji: Mehteranı görünce çocuklar gibi sevinip coştu Beklenmedik çıkış artık yok gibi: Osimhen'in tavrı belli oldu: Ters köşe yaptılar resmen... Rusya'dan Türkiye'nin yaptığı anlaşma için beklenmedik çıkış: Müslüman ülkenin emellerini sınırlayacaklar Aklı hala eski takımında mı? Beklenmedik hamlede o ismin tavrı belli olacak mı? Şifa deposunun yeni sezon fiyatı rekor kırdı! Hasat bitti ama etiketi görenler şaşkına döndü! Seferberlik alarmı verildi: 600 bin erkek apar topar askere alınacak O uçuşları artık yapıyorlar: Çift Kişilik Gripen F İlk Kez Havalandı: Saab resmen duyurdu
Spor
6
Yeniakit Publisher
Beklenmedik çıkış artık yok gibi: Osimhen'in tavrı belli oldu: Ters köşe yaptılar resmen...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beklenmedik çıkış artık yok gibi: Osimhen'in tavrı belli oldu: Ters köşe yaptılar resmen...

Her sene 'gidecek-kalacak' ikilemine sokulan Osimhen için yolun sonu Avrupalılar için artık geldi...

#1
Foto - Beklenmedik çıkış artık yok gibi: Osimhen'in tavrı belli oldu: Ters köşe yaptılar resmen...

Transfer döneminin başından beri özellikle Avrupa basınında Victor Osimhen'in satılabileceği konuşuluyordu. Ancak Galatasaray'ın Rafael Leao hamlesi sonrasında bu iddialar da sona erdi.

#2
Foto - Beklenmedik çıkış artık yok gibi: Osimhen'in tavrı belli oldu: Ters köşe yaptılar resmen...

Foot Mercato'nun haberine göre; Victor Osimhen, Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Rafael Leao'nun transferiyle birlikte Galatasaray'ın sportif projesinden tamamen heyecan duyuyor. Farklı basın kuruluşları da Rafael Leao hamlesi sonrasında Osimhen'in ayrılık şansının kalmadığını belirtti.

#3
Foto - Beklenmedik çıkış artık yok gibi: Osimhen'in tavrı belli oldu: Ters köşe yaptılar resmen...

Victor Osimhen ve Rafael Leao yakın arkadaş... Hatta Nijeryalı forvet, transfer sürecinde Portekizli kanatla bazı telefon görüşmeleri yaptı. Ve bu hamleler işe yaradı. Sarı-Kırmızılı forma altında buluşacaklar. Sosyal medyadaki bazı İtalyan taraftarlar, "İkisini aynı takımda hayal etmiştim. Ama bunun Galatasaray'da olacağı hiç aklıma gelmezdi" tarzında yorumlar yaptı.

#4
Foto - Beklenmedik çıkış artık yok gibi: Osimhen'in tavrı belli oldu: Ters köşe yaptılar resmen...

Aslında Galatasaray Yönetimi'nin Victor Osimhen'le ilgili kararı uzun süredir net...

#5
Foto - Beklenmedik çıkış artık yok gibi: Osimhen'in tavrı belli oldu: Ters köşe yaptılar resmen...

Nijeryalı yıldız kendisi ayrılmak istemediği sürece satılmayacak. 27 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılı ekiple 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksız 'Fidan'a soruşturma
Gündem

Ahlaksız 'Fidan'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ahlaksızlığa geçit vermedi. Pisliğin yuva yaptığı sosyal medyada mide bulandıran eski özel okul öğretmeni Fi..
Kremlin duyurdu! Erdoğan ile Putin kritik zirvede buluşuyor: Masada Karadeniz ve Ukrayna var
Gündem

Kremlin duyurdu! Erdoğan ile Putin kritik zirvede buluşuyor: Masada Karadeniz ve Ukrayna var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir araya gelecek. Kremlin, Şa..
Ahlaksız Manifest’e bir şok daha! Menajer Akış tutuklandı
Gündem

Ahlaksız Manifest’e bir şok daha! Menajer Akış tutuklandı

Genç nesli zehirleyen, sapkın odakların gözdesi ‘Manifest’ adlı müzik grubunun kurucusu ve menajeri olan Tolga Akış, "müstehcen yayınların y..
İYİ Parti’de bir istifa daha! Belediye Başkanı Karakullukçu yolunu ayırdı
Gündem

İYİ Parti’de bir istifa daha! Belediye Başkanı Karakullukçu yolunu ayırdı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde siyasi dengeleri etkileyebilecek bir gelişme yaşandı. İYİ Partili Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, partisin..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu: Müslümanlar güçlü olmak zorunda! Sonunda iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu: Müslümanlar güçlü olmak zorunda! Sonunda iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. “Öv..
28-29 Ağustos tarihlerine dikkat! İçişleri’nden sağanak ve fırtına uyarısı
Yerel

28-29 Ağustos tarihlerine dikkat! İçişleri’nden sağanak ve fırtına uyarısı

İçişleri Bakanlığı, 28-29 Ağustos'ta çok sayıda ilde etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle uyarılarda bulundu. Meteoroloji Gen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23