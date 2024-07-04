Şifa deposu sedir balı arıcıların yüzünü güldürdü

"Faydalarının bilinmesiyle sedir balına talep arttı" Toroslar da sedir ormanlarında olduklarına dikkat çeken arıcı Celal Çay, "Bu ormanda sadece biz değil yüzlerce arıcı arkadaşımız var. Hep beraber sedir balı üretiyoruz. Lezzeti çok güzel. Aynı zaman da şifalı. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, karaciğere, akciğere destek olan bir bal. Faydalarının bilinmesiyle birlikte sedir balına talep artmaya başladı" dedi. Mersinli arıcılar olarak her yıl sedir balını üretmek istediklerini aktaran Çay, "Maalesef her yıl üretemiyoruz. 2-3 yılda bir mevsimi oluyor bu balın. Bu yılda o yıllardan biri. Bu yıl yüksek verim bekliyoruz" ifadelerini kullandı.