2024-07-04 09:21:08 Şifa deposu sedir balı arıcıların yüzünü güldürdü
Türkiye'nin bal üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de iklim şartları nedeniyle bazen 3, bazen de 5 yılda bir hasadı yapılabilen 'sedir balı' bu sene arıcıların yüzünü güldürdü. Sağıma başlanılan sedir balının kilogram fiyatının bin TL olduğu belirtildi. Türkiye'de arıcılıkta ilk 5'de yer alan Mersin'de baharla birlikte sıfır rakımda üretim yapan aracılar, artan sıcakla birlikte Toros dağlarındaki sedir ormanlarına çıktı. Bin 800 rakımda milyonlarca arı, güneşin doğmasıyla birlikte kovanlarından çıkarak başladığı bal mesaisiyle petekleri doldurdu. Bölgede 100 binden fazla kovan ile üretime geçen arıcılar, bazen 2, bazen 3 bazen de 5 yılda bir verim alınan sedir balının özel bir bal olduğunu kaydetti.