  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
5
Şifa deposu sedir balı arıcıların yüzünü güldürdü

2024-07-04 09:21:08
Şifa deposu sedir balı arıcıların yüzünü güldürdü

Türkiye'nin bal üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de iklim şartları nedeniyle bazen 3, bazen de 5 yılda bir hasadı yapılabilen 'sedir balı' bu sene arıcıların yüzünü güldürdü. Sağıma başlanılan sedir balının kilogram fiyatının bin TL olduğu belirtildi. Türkiye'de arıcılıkta ilk 5'de yer alan Mersin'de baharla birlikte sıfır rakımda üretim yapan aracılar, artan sıcakla birlikte Toros dağlarındaki sedir ormanlarına çıktı. Bin 800 rakımda milyonlarca arı, güneşin doğmasıyla birlikte kovanlarından çıkarak başladığı bal mesaisiyle petekleri doldurdu. Bölgede 100 binden fazla kovan ile üretime geçen arıcılar, bazen 2, bazen 3 bazen de 5 yılda bir verim alınan sedir balının özel bir bal olduğunu kaydetti.

#1
Foto - Şifa deposu sedir balı arıcıların yüzünü güldürdü

Bu sene iklim şartları nedeniyle verimli bir hasat sezonuna girdiklerini belirten arıcılar, üreticilerin umutlandığını söyledi. Kilogram fiyatı bin TL civarında olan yüksek antioksidan kaynağı sedir balının TA değerinin 17 olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve doğal enerji verici olarak kabul edildiği ifade edildi. Sedir ormanlarındaki bal mesaisinin tamamlanmasının ardından arıların, bu kez Eğriçayır yaylasına götürüleceği aktarıldı.

#2
Foto - Şifa deposu sedir balı arıcıların yüzünü güldürdü

"Faydalarının bilinmesiyle sedir balına talep arttı" Toroslar da sedir ormanlarında olduklarına dikkat çeken arıcı Celal Çay, "Bu ormanda sadece biz değil yüzlerce arıcı arkadaşımız var. Hep beraber sedir balı üretiyoruz. Lezzeti çok güzel. Aynı zaman da şifalı. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, karaciğere, akciğere destek olan bir bal. Faydalarının bilinmesiyle birlikte sedir balına talep artmaya başladı" dedi. Mersinli arıcılar olarak her yıl sedir balını üretmek istediklerini aktaran Çay, "Maalesef her yıl üretemiyoruz. 2-3 yılda bir mevsimi oluyor bu balın. Bu yılda o yıllardan biri. Bu yıl yüksek verim bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Şifa deposu sedir balı arıcıların yüzünü güldürdü

Yeteri kadar üretilirse bir çok ülkeye gönderilecek Geçen yıl Hollanda'dan talep geldiğini ancak ellerinde olmadığı için gönderemediklerine değinen Çay, "Bu yıl verimin iyi olmasıyla göndereceğiz. Önümüzdeki tek sıkıntı küresel iklim değişikliği nedeniyle bu bal eskisi kadar üretilemiyor. Bu yıl yeteri kadar üretebilirsek hem Ortadoğu'ya, hem Uzakdoğu'ya hem de Avrupa'ya göndereceğiz" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Şifa deposu sedir balı arıcıların yüzünü güldürdü

Sedir balı arıcılara umut oldu Mersin Arıcılar Birliği Başkanı Adem Kurt ise "Mersin Toroslar'da sedir ormanlarındayız. Burada 100 bin kovanla ciddi bir bal üretimi yapmaktayız. İklim değişikleri ve kuraklık nedeniyle arıcılarımız gerçekten zor bir dönemden geçiyordu sedir balı umut oldu. Sedir balı her yıl olmayan bir bal. Bazen 2,3 bazen de 5 yılda bir oluyor. Bu yıl o nadir yıllardan bir tanesi, verim çok yüksek. Buda arıcılarımız için umut kaynağı, üretim deposuna dönüşmüş durumda" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ülke daha karıştı! OHAL ilan ettiler
Dünya

Bir ülke daha karıştı! OHAL ilan ettiler

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçmesi nedeniyle Devlet Başkanı Daniel Noboa OHAL kararı aldı...
Okay Yokuşlu: Dünyam karardı
Spor

Okay Yokuşlu: Dünyam karardı

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Mert Günok'un Avusturya karşısında yaptığı kurtarış için, "Mert Günok'un kurtarışında arkamı dönünce adamı Ferd..
Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi! Türkiye'den UEFA'ya 'Bozkurt' ayarı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi! Türkiye'den UEFA'ya 'Bozkurt' ayarı

EURO 2024 Türkiye-Avusturya son 16 turu maçında attığı golden sonra 'Bozkurt' işaretiyle sevinen milli futbolcumuz Merih Demiral'e UEFA tara..
Bak sen şu vinç operatörünün yaptığına! Vinci kıbleye çevirdi ve…
Gündem

Bak sen şu vinç operatörünün yaptığına! Vinci kıbleye çevirdi ve…

Bir vinç operatörünün namaz kıldığı anlar sosyal medyada böyle paylaşıldı.
Ankara'da sıcak anlar! Almanya'nın Türkiye büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Gündem

Ankara'da sıcak anlar! Almanya'nın Türkiye büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın UEFA'dan yaptır..
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifinin görüşmelerine başladı
Gündem

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifinin görüşmelerine başladı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında cezaların artırılmasını ve öğretmen adayları i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23