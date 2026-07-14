Akdeniz'i işgal eden o balık gündemde... Yunanistan'da 'balon' alarmı!

Karpodinis, kendisinin de balıkçı olduğunun altını çizerek, "Balıkçılara ne yaptığı beni çok ilgilendirmiyor. Balık ağlarına, avlanma malzemelerine verdiği zarara takılmıyorum. Beni ilgilendiren bu balığın her şeyi yemesi. Çevrede balıkların büyümesine izin vermiyor. Yavru balıkları yiyor. Ahtapotları, kalamarları, sübyeleri yiyor. Bir balığın her yıl yaklaşık 1 milyon yumurta yaptığını düşünecek olursak, balık sayısına nasıl bir zarar verdiği anlaşılabilir." ifadelerini kullandı. Kendi başlattıkları, ülke genelinde amatör ve profesyonel balıkçıların tuttukları balon balıklarına ait fotoğraf ve videoların gönderilmesine dayalı yarışmanın amacının bu konuya dikkati çekmek olduğu kadar balon balığı yaşam alanlarının da belirlenmesine ilişkin bir arşiv oluşturmak olduğunu kaydeden Karpodinis, eldeki verilere göre balon balıklarının en çok görüldüğü bölgelerin Girit Adası, Oniki Adalar ve Saron Körfezi olduğunu aktardı. Karpodinis, yarışma kapsamında kendisine Taşoz ve Sakız gibi kuzeydeki adalardan da fotoğraf geldiği ve bu bölgelerde su sıcaklığının düşük olmasına rağmen balon balığının çok olmasa da buralara kadar vardığını tespit ettikleri bilgisini verdi.