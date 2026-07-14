Akdeniz'i işgal eden o balık gündemde... Yunanistan'da 'balon' alarmı!

Magulas, bugün deniz suyunun Akdeniz'e göre daha soğuk olduğu Taşoz Adası'na kadar bu türün ulaştığına işaret ederek, "Bu türü yok etmek mümkün mü diye soracak olursanız cevabım hayır. Yapabileceğimiz tek şey sayılarını mümkün olduğunca sınırlandırmak." şeklinde konuştu. Balon balığını yakalayıp öldüren balıkçılara devletin maddi destek vermesi ve zargana gibi türlerin avlanmasının yasaklanmasının, balon balığı sayısını sınırlandırma açısından önemli bir çözüm olacağını belirten Magulas, şöyle devam etti: "Bu, dünyanın başına ilk kez gelen bir şey değil, bunu görmemiz lazım. Doğa ve dünya milyonlarca yıldır bazı balık türlerinin bir denizden başka denize geçtiğine veya bir denize giriş kapandığı için bazı türlerin yok olduğuna şahit oluyor. Dünyanın yapacağı yeni bir ekosistem inşa etmek, ekosistemde yeni bir denge kurmak olacak. Yeni denge ekosistem için zararlı olmayacak. Ekosistemin bugünkü dengesine alışmış insan için zararlı olacak. Balon balığının zararı insana göre zarar. Ekosistemin bize sağladığı imkanlara göre hayatımızı belirliyoruz ve buna alışıyoruz. Ekosistem bize temiz su veriyor, turizm sağlıyor. Sevdiğimiz balıkları yeme imkanı veriyor. Balon balığı bunları olumsuz etkiliyor." Magulas, denizde balon balığıyla karşılaşacakların panik yapmasına gerek olmadığını, hem kumda hem de kayalık alanda bulunabilecek bu balıktan sakince uzaklaşmanın yeterli olacağını ifade etti.