53 yıllık petrol anlaşması sona eriyor: Türkiye resti çekti, yeni teklifi Arap ülkesine iletti

O bir sene içerisinde de, 3 ayda varabilirsek 3 ayda, 6 ayda varabilirsek 6 ayda bir anlaşmaya varalım. Yeni ITP (Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması) diyelim, daha kapsamlı yeni boru hattı anlaşması. İçerisinde başka şeyler de olsun. Bizim hattı Basra'ya kadar götürme hedefimiz var. Dolayısıyla ona da biraz zaman bırakalım müzakere için, ama 27 Temmuz'da da akış durmasın. 'BOTAŞ petrolünüzü şuradan şuraya taşısın' dedik. Onlar da bize 750 bin varillik bir kapasiteye ihtiyaçları olacağını söyledi. Gerçi bugün akan 180-200 bin varil ama, tamam dedik, 750 bin varili biz size ayırırız. Bir sene içerisinde de biz yeni ve daha kapsamlı bir ITP'yi imzalamak istiyoruz."