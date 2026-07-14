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53 yıllık petrol anlaşması sona eriyor: Türkiye resti çekti, yeni teklifi Arap ülkesine iletti

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53 yıllık petrol anlaşması sona eriyor: Türkiye resti çekti, yeni teklifi Arap ülkesine iletti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki günlerde sona erecek olan Türkiye-Irak petrol anlaşmasıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - 53 yıllık petrol anlaşması sona eriyor: Türkiye resti çekti, yeni teklifi Arap ülkesine iletti

Bayraktar, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı konusunda 2014-2018 dönemine ilişkin tahkim kararının uygulanmasına ilişkin tenfiz sürecinin ABD'nin başkenti Washington'da sürdüğünü belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

#2
Foto - 53 yıllık petrol anlaşması sona eriyor: Türkiye resti çekti, yeni teklifi Arap ülkesine iletti

"İlk karara Paris'teki mahkemeye itirazda bulunduk. Hukuki prosedür tamamlansın istedik ama şu anda baktığımız esas şey Washington'da devam eden tenfiz davası. Orada bir hesap kitap yapılacak. Faiz hesap edilecek ki bizim alacaklar çok geçmişten geliyor. Ona göre o dönem kapanmış olacak. 2018'den sonraki döneme ilişkin tahkim davası devam ediyor."

#3
Foto - 53 yıllık petrol anlaşması sona eriyor: Türkiye resti çekti, yeni teklifi Arap ülkesine iletti

Bayraktar, söz konusu boru hattı anlaşmasının uzatılmayacağını vurgulayarak, "Biz bir sene önce bu anlaşmayı yenilemeyeceğimizi söyledik. 2010'da bu anlaşma akdedilmiş, 2014'te Irak bizi tahkime götürmüş. Sen arada anlaşmazlık çıkaran bir anlaşmayla devam etmek ister misin? Biz etmek istemiyoruz. Bu anlaşma yürümüyor demek ki. Bizi tahkimle baş başa bırakmış. Dolayısıyla yeni bir anlaşma olması lazım." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - 53 yıllık petrol anlaşması sona eriyor: Türkiye resti çekti, yeni teklifi Arap ülkesine iletti

Süreç üzerine yeni bir anlaşma yapılmasına karar verdiklerinin altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti: "Geçen yıl anlaşmayı yenilemeyeceğimizi söyledik ve yeni bir anlaşma taslağı da gönderdik onlara, fakat Irak'ta seçimler vardı, yeni kuruldu hükümet. Dolayısıyla şimdi onlarla bir müzakere yapıp temmuz ayının sonuna yetiştirmek neredeyse imkansız. 3 haftada olacak bir iş değil. Ara çözüm olarak onlara dedik ki BOTAŞ'la bir senelik petrol taşıma anlaşması yapalım. Yani BOTAŞ sizin petrolünüzü bir sene taşısın.

#5
Foto - 53 yıllık petrol anlaşması sona eriyor: Türkiye resti çekti, yeni teklifi Arap ülkesine iletti

O bir sene içerisinde de, 3 ayda varabilirsek 3 ayda, 6 ayda varabilirsek 6 ayda bir anlaşmaya varalım. Yeni ITP (Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması) diyelim, daha kapsamlı yeni boru hattı anlaşması. İçerisinde başka şeyler de olsun. Bizim hattı Basra'ya kadar götürme hedefimiz var. Dolayısıyla ona da biraz zaman bırakalım müzakere için, ama 27 Temmuz'da da akış durmasın. 'BOTAŞ petrolünüzü şuradan şuraya taşısın' dedik. Onlar da bize 750 bin varillik bir kapasiteye ihtiyaçları olacağını söyledi. Gerçi bugün akan 180-200 bin varil ama, tamam dedik, 750 bin varili biz size ayırırız. Bir sene içerisinde de biz yeni ve daha kapsamlı bir ITP'yi imzalamak istiyoruz."

#6
Foto - 53 yıllık petrol anlaşması sona eriyor: Türkiye resti çekti, yeni teklifi Arap ülkesine iletti

Bayraktar, hattın Kerkük'ten Basra'ya kadar uzatılması ve kapasitesinin artırılmasına ilişkin, "Irak Başbakanı ile de görüştük. 2,5 milyon varile çıkaralım kapasiteyi dedik. Kuveyt istiyorsa Kuveyt bu boru hattına petrolünü koysun. Başka isteyenler olursa Körfez'den onlar koysun gibi kapsamlı şeyler söyledik. Doğal gaz boru hattı inşa edelim yanında hemen. Bir kere de kazalım. İki tane boru hattı koyalım. Katar gazı gelebilir, başka gaz kaynakları gelebilir gibi bir sürü şey konuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - 53 yıllık petrol anlaşması sona eriyor: Türkiye resti çekti, yeni teklifi Arap ülkesine iletti

Tahkim süreçlerinin Irak'la yürütülen müzakerelerin başlıklarından biri olacağını belirten Bayraktar, BOTAŞ'ın bir yıl süreyle petrol taşımasına ilişkin öneri konusunda ise taraflar arasında henüz sonuçlandırılmamış birkaç husus bulunduğunu söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin bu konuda hazır olduğunu ifade ederek, söz konusu hususların çözüme kavuşmasını beklediklerini kaydetti.

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