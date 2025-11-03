AA Giriş Tarihi: Şifa dağıtıyor: Eruh’un Çinli doktoru gönülleri fethetti
Çocuk yaşta geldiği Türkiye’yi ikinci vatanı olarak benimseyen Çinli Dr. Yuan Zhilin, şimdi Siirt’in Eruh ilçesinde hastalarına şefkatle hizmet ediyor. Yuan Zhilin, Çin'de ilkokul eğitiminin ardından 13 yaşında geldiği Türkiye'de ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Üniversite öğrenimini Çin'de tıp alanında yapan Yuan, annesinin 20 yıl boyunca Türkiye'de sürdürdüğü doktorluk görevini devam ettirmek amacıyla 2014'te Türkiye'ye döndü. Özel kurslarda Çince eğitim vermeye başlayan Yuan, bu sırada Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na hazırlandı.