Şifa dağıtıyor: Eruh’un Çinli doktoru gönülleri fethetti

Eruhlu vatandaşlardan Osman Nas da Çin'den buraya doktorun gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İlçelerinin hak ettiği hizmetlerle buluşmaya başladığını kaydeden Nas, "Daha önce ilçemizde doktor fazla yoktu. Gelenler de kısa sürede ayrılıyordu. Şu an hiç ummadığımız, düşünmediğimiz uzak diyarlardan, Çin'den bile ilçemize doktor geldi. Kendisinden memnunuz." ifadelerini kullandı. Hüseyin Şen de Yuan'ın Eruh'a alıştığını ve ilçe halkının da onu çok sevdiğini anlattı. "Çinli doktor gerçekten ilçemize bir renk kattı. İnsanlara ve hastalara karşı samimi davranışları bizi memnun ediyor. Halkla iç içe ve insanlarla iletişimi çok iyi." diyen Şen, ilçeye daha fazla doktorun gelmesini istediklerini kaydetti.