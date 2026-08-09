Şiddetli tayfun 260 bin kişiyi esir aldı!
Japonya'da etkisini gösteren şiddetli tayfun, ülke genelinde hayatı durma noktasına getirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya'da etkisini gösteren şiddetli tayfun, ülke genelinde hayatı durma noktasına getirdi.
Japonya'nın ulusal kamu yayıncısı tarafından paylaşılan verilere göre, tayfunun yarattığı yıkıcı etki ve afet riski nedeniyle 260 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Ülke genelinde fırtına ve şiddetli yağış etkisini artırırken, rüzgarın hızı saniyede 60 metreye kadar ulaştı. Şiddetli fırtına nedeniyle elektrik nakil hatlarında meydana gelen ağır hasarlar sonucu yaklaşık 56 bin ev elektriksiz kaldı.
Afet bölgesinden yansıyan görüntülerde, şiddetli rüzgarın trafik lambalarını ve elektrik direklerini beşik gibi salladığı, fırtınanın etkisiyle yatay yağan yağmur nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra yaklaştığı anlar dikkati çekti. Sokakların tamamen boşaldığı ve altyapının zorlandığı anlar kameralara yansıdı.
Bölge halkının olası sel, su baskını ve heyelan risklerine karşı sığınaklarda kalmaları ve resmi makamlardan gelecek uyarıları takip etmeleri istendi.
Arama kurtarma ve altyapı onarım ekiplerinin, hava şartlarının müsaade ettiği ölçüde çalışmalara başlayacağı bildirildi.
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