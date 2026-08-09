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Gazprom'dan Avrupa'ya kötü haber!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazprom'dan Avrupa'ya kötü haber!

Rus Gazprom, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolarındaki gaz miktarının rekor düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

#1
Foto - Gazprom'dan Avrupa'ya kötü haber!

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Gas Infrastructure Europe verilerine göre Avrupa'daki yer altı doğalgaz depolarının doluluk durumu değerlendirildi.

#2
Foto - Gazprom'dan Avrupa'ya kötü haber!

Avrupa'daki yer altı depolarına gaz enjeksiyonuna ilişkin durumun giderek zorlaştığına işaret edilen açıklamada, "Yer altı depolarındaki gaz yetersizliği, soğuk hava döneminde Avrupalı tüketicilere güvenilir doğalgaz tedariki açısından ciddi riskler oluşturuyor." denildi.

#3
Foto - Gazprom'dan Avrupa'ya kötü haber!

Açıklamada, depolardaki gaz miktarının 6 Ağustos itibarıyla önceki yıllarda aynı tarihte kaydedilen en düşük seviyelerin de altına indiği, bu tarih için rekor düşük düzeye gerilediği kaydedildi.

#4
Foto - Gazprom'dan Avrupa'ya kötü haber!

Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle son yıllarda azaldı.

#5
Foto - Gazprom'dan Avrupa'ya kötü haber!

#6
Foto - Gazprom'dan Avrupa'ya kötü haber!

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