Trump’ın Epstein’den kurtuluş bileti! Eski avukatı artık resmen Adalet Bakanı
Donald Trump’ın eski şahsi avukatı Todd Blanche, Senato’daki nefes kesen 50-49’luk oylamayla ABD Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu. Trump’ı mahkemelerde savunan, Ghislaine Maxwell’i iki gün sorgulayan ve Epstein belgelerinin açıklanma sürecini yöneten Blanche, artık yeni federal soruşturmalardan FBI çalışmalarına kadar Amerikan adalet sisteminin en güçlü isimlerinden biri. Atama, Blanche’ın Epstein dosyasındaki rolü nedeniyle tartışmaları yeniden alevlendirdi.