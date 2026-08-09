Trump’ın Epstein’den kurtuluş bileti! Eski avukatı artık resmen Adalet Bakanı

Maxwell’i iki gün boyunca sorguladı Blanche’ın Epstein dosyasındaki en dikkat çekici rollerinden biri Ghislaine Maxwell ile gerçekleştirilen görüşmeler oldu. Epstein’ın en yakınındaki isimlerden biri olan ve kız çocukları ile genç kadınların cinsel istismar amacıyla tuzağa düşürülmesine yardım etmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell, 24 ve 25 Temmuz 2025’te Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. İki gün süren görüşmeleri yöneten isim Todd Blanche’dı. Maxwell görüşmede Trump’ın kadınlara karşı uygunsuz davrandığını görmediğini söyledi ve Trump hakkında olumlu ifadeler kullandı.