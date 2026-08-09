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Trump’ın Epstein’den kurtuluş bileti! Eski avukatı artık resmen Adalet Bakanı

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Trump’ın Epstein’den kurtuluş bileti! Eski avukatı artık resmen Adalet Bakanı

Donald Trump’ın eski şahsi avukatı Todd Blanche, Senato’daki nefes kesen 50-49’luk oylamayla ABD Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu. Trump’ı mahkemelerde savunan, Ghislaine Maxwell’i iki gün sorgulayan ve Epstein belgelerinin açıklanma sürecini yöneten Blanche, artık yeni federal soruşturmalardan FBI çalışmalarına kadar Amerikan adalet sisteminin en güçlü isimlerinden biri. Atama, Blanche’ın Epstein dosyasındaki rolü nedeniyle tartışmaları yeniden alevlendirdi.

#1
Foto - Trump’ın Epstein’den kurtuluş bileti! Eski avukatı artık resmen Adalet Bakanı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski şahsi avukatı Todd Blanche, Amerikan adalet sisteminin zirvesine çıktı. ABD Senatosu, Blanche’ın Adalet Bakanlığı adaylığını 49’a karşı 50 oyla kabul etti. Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins ve Lisa Murkowski, Demokratlarla birlikte Blanche’a karşı oy kullandı. Böylece nisan ayından bu yana Adalet Bakanlığını vekaleten yöneten Blanche’ın yetkisi kalıcı hale geldi.

#2
Foto - Trump’ın Epstein’den kurtuluş bileti! Eski avukatı artık resmen Adalet Bakanı

Kritik oylamadan tek oy farkla çıktı Blanche’ın Senato’daki kaderini Louisiana Senatörü Bill Cassidy’nin desteği belirledi. Cassidy kararını açıklarken değerlendirmenin Trump’tan ziyade Blanche’ın göreve uygunluğu üzerinden yapılması gerektiğini savundu. Demokratların önde gelen isimlerinden Senatör Dick Durbin ise Blanche’ın Adalet Bakanlığına getirilmesine sert şekilde karşı çıktı. Ancak Blanche’ın atanmasını tartışmalı hale getiren yalnızca Trump’ın eski avukatı olması veya Senato’dan tek oy farkıyla geçmesi değil. Yeni Adalet Bakanı, Jeffrey Epstein dosyasıyla ilgili son dönemin en tartışmalı süreçlerinde doğrudan rol alan isimlerden biri.

#3
Foto - Trump’ın Epstein’den kurtuluş bileti! Eski avukatı artık resmen Adalet Bakanı

Trump’ın avukatlığından Adalet Bakanlığına Todd Blanche, 2023 ve 2024 yıllarında Donald Trump’ın şahsi avukatlığını yaptı. Trump’ın Stormy Daniels’a yapılan ödeme kayıtlarıyla ilgili New York’taki ceza davasında savunma ekibinin başındaki isimlerden biri olan Blanche, Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönmesinin ardından Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Trump, 2 Nisan 2026’da Pam Bondi’nin yerine Blanche’ı vekaleten Adalet Bakanlığı görevine getirdi. Senato’nun son kararıyla Blanche artık bakanlığın başına resmen geçmiş oldu.

#4
Foto - Trump’ın Epstein’den kurtuluş bileti! Eski avukatı artık resmen Adalet Bakanı

Maxwell’i iki gün boyunca sorguladı Blanche’ın Epstein dosyasındaki en dikkat çekici rollerinden biri Ghislaine Maxwell ile gerçekleştirilen görüşmeler oldu. Epstein’ın en yakınındaki isimlerden biri olan ve kız çocukları ile genç kadınların cinsel istismar amacıyla tuzağa düşürülmesine yardım etmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell, 24 ve 25 Temmuz 2025’te Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. İki gün süren görüşmeleri yöneten isim Todd Blanche’dı. Maxwell görüşmede Trump’ın kadınlara karşı uygunsuz davrandığını görmediğini söyledi ve Trump hakkında olumlu ifadeler kullandı.

#5
Foto - Trump’ın Epstein’den kurtuluş bileti! Eski avukatı artık resmen Adalet Bakanı

Epstein belgelerinin açıklanma sürecinin başındaydı Blanche daha sonra Epstein belgelerinin kamuoyuna açıklanması sürecinde de önemli rol üstlendi. Adalet Bakanlığı milyonlarca sayfalık materyali kamuoyuna açarken Blanche, mevcut materyallerin yeni bir federal ceza soruşturması başlatılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı görüşünü savundu. Ancak Epstein dosyasına ilişkin tartışmalar sona ermedi. Kongre üyeleri, bakanlığın dosyaları ele alış biçimine yönelik eleştirilerini sürdürürken Blanche’ın Epstein belgelerinin açıklanmasındaki rolü de Senato’daki adaylık sürecinde gündeme taşındı.

#6
Foto - Trump’ın Epstein’den kurtuluş bileti! Eski avukatı artık resmen Adalet Bakanı

Kongre’de Blanche’a Epstein baskısı Blanche’ın Epstein dosyasındaki rolü ABD Kongresi’nde de tartışma konusu oldu. Senatör Ron Wyden, mart ayında Blanche’a gönderdiği resmi yazıda Epstein ve bazı ortaklarına ilişkin uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturmasıyla bağlantılı bir DEA belgesinin Kongre’ye eksiksiz verilmesini istedi. Senatör Dick Durbin ise Senato kürsüsünde Blanche’ın Epstein belgelerinin açıklanması ve Maxwell ile yaptığı görüşmelerdeki rolünü sert biçimde eleştirdi.

#7
Foto - Trump’ın Epstein’den kurtuluş bileti! Eski avukatı artık resmen Adalet Bakanı

Artık Amerikan adalet sisteminin tepesinde Blanche’ın Adalet Bakanı olmasıyla birlikte Epstein dosyasına ilişkin tartışmalı süreçlerde rol oynayan isim, şimdi ABD Adalet Bakanlığının başına geçmiş oldu. Adalet Bakanı sıfatıyla Blanche; federal soruşturmalar, FBI’ın çalışmalarının idari gözetimi, Kongre’den gelen belge taleplerine bakanlığın vereceği yanıtlar ve Epstein dosyasına ilişkin olası yeni federal süreçlerde son derece güçlü bir konumda bulunacak. Ghislaine Maxwell’e başkanlık affı verme yetkisi ise Blanche’a değil doğrudan ABD Başkanı Donald Trump’a ait. Blanche’ın Trump’ın eski şahsi avukatlığından başlayıp Epstein belgelerinin yönetimine ve oradan Adalet Bakanlığı koltuğuna uzanan yükselişi, Washington’da yeni tartışmaların kapısını açtı.

#8
Foto - Trump’ın Epstein’den kurtuluş bileti! Eski avukatı artık resmen Adalet Bakanı

Todd Blanche kimdir? Todd Wallace Blanche, 6 Ağustos 1974’te Denver’da doğdu. American University’de lisans eğitiminin ardından Brooklyn Hukuk Fakültesinden mezun oldu. New York Güney Bölgesi Federal Savcılığında görev yapan Blanche; cinayet, adam kaçırma ve örgütlü suç dosyalarında çalıştı. Daha sonra özel sektöre geçerek aralarında Donald Trump’ın yakın çevresindeki isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin avukatlığını üstlendi. 2023 yılında Donald Trump’ın savunma ekibine katılan Blanche, Trump’ı New York’taki ceza davasının yanı sıra gizli belgeler ve 2020 seçimleriyle bağlantılı federal soruşturmalarda temsil etti. Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından önce Adalet Bakan Yardımcılığına, ardından vekaleten Adalet Bakanlığına getirildi. Senato’nun 50-49’luk kararıyla Todd Blanche artık resmen ABD Adalet Bakanı.

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