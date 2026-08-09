Dışa bağımlılığa son nokta: Tam 8 kat artacak, Türkiye yıllık 1 milyon mühimmat ve binlerce uçak bombası üretecek
Türk savunma sanayisinin köklü çınarı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), stratejik mühimmat üretiminde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak devasa yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Kırıkkale’de kurulan ve son derece kritik maddelerin üretimini gerçekleştirecek olan Hüseyin Kahya Enerjik Malzemeler Fabrikası, şirketin kapasite artışındaki en büyük dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İşte detaylar...