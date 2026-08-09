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Dışa bağımlılığa son nokta: Tam 8 kat artacak, Türkiye yıllık 1 milyon mühimmat ve binlerce uçak bombası üretecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dışa bağımlılığa son nokta: Tam 8 kat artacak, Türkiye yıllık 1 milyon mühimmat ve binlerce uçak bombası üretecek

Türk savunma sanayisinin köklü çınarı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), stratejik mühimmat üretiminde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak devasa yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Kırıkkale’de kurulan ve son derece kritik maddelerin üretimini gerçekleştirecek olan Hüseyin Kahya Enerjik Malzemeler Fabrikası, şirketin kapasite artışındaki en büyük dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İşte detaylar...

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Foto - Dışa bağımlılığa son nokta: Tam 8 kat artacak, Türkiye yıllık 1 milyon mühimmat ve binlerce uçak bombası üretecek

Yapılan bu stratejik yatırımlar ve modernizasyon çalışmaları sayesinde, MKE'nin mühimmat üretim kapasitesinin katlanarak 8 kat birden artırılması hedefleniyor. Planlanan takvime göre çalışmaların aksamadan yürümesi durumunda, 2028 yılının sonunda yıllık 1 milyon adet tam atım mühimmat kapasitesine ulaşılması bekleniyor.

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Foto - Dışa bağımlılığa son nokta: Tam 8 kat artacak, Türkiye yıllık 1 milyon mühimmat ve binlerce uçak bombası üretecek

Buna ek olarak Samsun'da hayata geçirilen yeni tesisle birlikte, yılda 15.000 adet uçak bombasının üretileceği duyuruldu. Gerçekleştirilen bu hamleler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mühimmat tedarik güvenliğini en üst seviyeye çıkarırken, olası kriz senaryolarında lojistik sürdürülebilirliği güvence altına alıyor.

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Foto - Dışa bağımlılığa son nokta: Tam 8 kat artacak, Türkiye yıllık 1 milyon mühimmat ve binlerce uçak bombası üretecek

Üretilen mühimmatların kalitesi ve çeşitliliği sayesinde Türkiye, mühimmat tedariğinde uluslararası pazarda da güçlü bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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Foto - Dışa bağımlılığa son nokta: Tam 8 kat artacak, Türkiye yıllık 1 milyon mühimmat ve binlerce uçak bombası üretecek

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Yorumlar

Ertuğrul

Türkiye bu alanda çok daha fazla ve hızlı üretmesi ve geliştirmesi gerekiyor ülke içinin dışında İslami Müslüman Ülkeler le işbirliği ve oralarında envanterlerini ihracatlarla güçlendirmesi her zaman gerekiyor bu alanda dünyada çok büyük pazar var Müslüman Ülkelerin tamamının Türkiye den cok büyük beklentileri var her zaman.
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